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Аксенов пригрозил увольнением мэру Феодосии - РИА Новости, 17.06.2022
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Аксенов пригрозил увольнением мэру Феодосии
Аксенов пригрозил увольнением мэру Феодосии - РИА Новости, 17.06.2022
Аксенов пригрозил увольнением мэру Феодосии
Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнением мэру Феодосии Андрею Лебедеву, если до 22 июня в городе не будет наведен порядок. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:39
2022-06-17T11:39
политика
феодосия
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнением мэру Феодосии Андрею Лебедеву, если до 22 июня в городе не будет наведен порядок."Предупреждаю всех, включая главу администрации города Андрея Викторовича Лебедева: если до среды все системные вопросы не будут решены, руководство города в полном составе, включая советников, покинет свои посты, а вопросами Феодосии будет заниматься один из вице-премьеров до момента, пока не найдем нового главу администрации. Ожидал от нынешнего руководства гораздо большего", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, до 22 июня все министерства, ведомства, службы, представители депутатского корпуса и партийных организаций должны обойти город насквозь: проезды, проходы, придомовые территории, пляжи и так далее."При этом не просто бездумно фиксируя проблемы жителей, а решая конкретные вопросы", - подчеркнул глава республики.Кроме того, по его словам, в городе на данный момент не видно и результатов деятельности местных депутатов.Лебедев был избран главой администрации Феодосии в декабре 2021 года. До этого руководил городским хлебокомбинатом.
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политика, феодосия, республика крым, сергей аксенов (политик)
11:39 17.06.2022
 
Аксенов пригрозил увольнением мэру Феодосии

Глава Крыма Аксенов пригрозил увольнением мэру Феодосии, если в городе не наведут порядок

CC BY-SA 2.0 / Francisco Rioseco / FeodosiyaВид на город Феодосия
Вид на город Феодосия - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
CC BY-SA 2.0 / Francisco Rioseco / Feodosiya
Вид на город Феодосия. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнением мэру Феодосии Андрею Лебедеву, если до 22 июня в городе не будет наведен порядок.
"Предупреждаю всех, включая главу администрации города Андрея Викторовича Лебедева: если до среды все системные вопросы не будут решены, руководство города в полном составе, включая советников, покинет свои посты, а вопросами Феодосии будет заниматься один из вице-премьеров до момента, пока не найдем нового главу администрации. Ожидал от нынешнего руководства гораздо большего", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, до 22 июня все министерства, ведомства, службы, представители депутатского корпуса и партийных организаций должны обойти город насквозь: проезды, проходы, придомовые территории, пляжи и так далее.
"При этом не просто бездумно фиксируя проблемы жителей, а решая конкретные вопросы", - подчеркнул глава республики.
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Кроме того, по его словам, в городе на данный момент не видно и результатов деятельности местных депутатов.
Лебедев был избран главой администрации Феодосии в декабре 2021 года. До этого руководил городским хлебокомбинатом.
 
ПолитикаФеодосияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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