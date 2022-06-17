https://ria.ru/20220617/feodosiya-1796035766.html
Аксенов пригрозил увольнением мэру Феодосии
Аксенов пригрозил увольнением мэру Феодосии - РИА Новости, 17.06.2022
Аксенов пригрозил увольнением мэру Феодосии
Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнением мэру Феодосии Андрею Лебедеву, если до 22 июня в городе не будет наведен порядок. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:39
2022-06-17T11:39
2022-06-17T11:39
политика
феодосия
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнением мэру Феодосии Андрею Лебедеву, если до 22 июня в городе не будет наведен порядок."Предупреждаю всех, включая главу администрации города Андрея Викторовича Лебедева: если до среды все системные вопросы не будут решены, руководство города в полном составе, включая советников, покинет свои посты, а вопросами Феодосии будет заниматься один из вице-премьеров до момента, пока не найдем нового главу администрации. Ожидал от нынешнего руководства гораздо большего", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, до 22 июня все министерства, ведомства, службы, представители депутатского корпуса и партийных организаций должны обойти город насквозь: проезды, проходы, придомовые территории, пляжи и так далее."При этом не просто бездумно фиксируя проблемы жителей, а решая конкретные вопросы", - подчеркнул глава республики.Кроме того, по его словам, в городе на данный момент не видно и результатов деятельности местных депутатов.Лебедев был избран главой администрации Феодосии в декабре 2021 года. До этого руководил городским хлебокомбинатом.
https://ria.ru/20220617/okhrannik-1795998383.html
феодосия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, феодосия, республика крым, сергей аксенов (политик)
Аксенов пригрозил увольнением мэру Феодосии
Глава Крыма Аксенов пригрозил увольнением мэру Феодосии, если в городе не наведут порядок
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил
увольнением мэру Феодосии Андрею Лебедеву, если до 22 июня в городе не будет наведен порядок.
"Предупреждаю всех, включая главу администрации города Андрея Викторовича Лебедева: если до среды все системные вопросы не будут решены, руководство города в полном составе, включая советников, покинет свои посты, а вопросами Феодосии
будет заниматься один из вице-премьеров до момента, пока не найдем нового главу администрации. Ожидал от нынешнего руководства гораздо большего", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, до 22 июня все министерства, ведомства, службы, представители депутатского корпуса и партийных организаций должны обойти город насквозь: проезды, проходы, придомовые территории, пляжи и так далее.
"При этом не просто бездумно фиксируя проблемы жителей, а решая конкретные вопросы", - подчеркнул глава республики.
Кроме того, по его словам, в городе на данный момент не видно и результатов деятельности местных депутатов.
Лебедев был избран главой администрации Феодосии в декабре 2021 года. До этого руководил городским хлебокомбинатом.