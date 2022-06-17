https://ria.ru/20220617/feodosiya-1796035766.html

Аксенов пригрозил увольнением мэру Феодосии

Аксенов пригрозил увольнением мэру Феодосии - РИА Новости, 17.06.2022

Аксенов пригрозил увольнением мэру Феодосии

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнением мэру Феодосии Андрею Лебедеву, если до 22 июня в городе не будет наведен порядок. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:39

2022-06-17T11:39

2022-06-17T11:39

политика

феодосия

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнением мэру Феодосии Андрею Лебедеву, если до 22 июня в городе не будет наведен порядок."Предупреждаю всех, включая главу администрации города Андрея Викторовича Лебедева: если до среды все системные вопросы не будут решены, руководство города в полном составе, включая советников, покинет свои посты, а вопросами Феодосии будет заниматься один из вице-премьеров до момента, пока не найдем нового главу администрации. Ожидал от нынешнего руководства гораздо большего", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, до 22 июня все министерства, ведомства, службы, представители депутатского корпуса и партийных организаций должны обойти город насквозь: проезды, проходы, придомовые территории, пляжи и так далее."При этом не просто бездумно фиксируя проблемы жителей, а решая конкретные вопросы", - подчеркнул глава республики.Кроме того, по его словам, в городе на данный момент не видно и результатов деятельности местных депутатов.Лебедев был избран главой администрации Феодосии в декабре 2021 года. До этого руководил городским хлебокомбинатом.

https://ria.ru/20220617/okhrannik-1795998383.html

феодосия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, феодосия, республика крым, сергей аксенов (политик)