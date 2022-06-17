Рейтинг@Mail.ru
"Промомед" поможет создать в Мордовии центр разработки фармпрепаратов - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/farmpreparaty-1796238021.html
"Промомед" поможет создать в Мордовии центр разработки фармпрепаратов
"Промомед" поможет создать в Мордовии центр разработки фармпрепаратов - РИА Новости, 17.06.2022
"Промомед" поможет создать в Мордовии центр разработки фармпрепаратов
Исследовательский центр в области разработки и внедрения инновационных биотехнологических фармпрепаратов планируется создать в Мордовии на площадке... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:25
2022-06-17T17:25
петербургский международный экономический форум — 2022
промомед
технологии
сколково
фонд "сколково"
новости компаний - экономика
республика мордовия
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796235137_0:83:800:533_1920x0_80_0_0_db0fb22568463dc771a7be567c077924.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Исследовательский центр в области разработки и внедрения инновационных биотехнологических фармпрепаратов планируется создать в Мордовии на площадке регионального оператора фонда "Сколково"; соответствующее трехстороннее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2022 между ГК "Промомед", АО "Биохимик" (входит в группу "Промомед") и фондом "Сколково".Как отметили в ГК "Промомед", совместные исследования по направлениям биотехнологий, молекулярного моделирования, технологий производства активных фармсубстанций, готовых лекарственных форм и компонентов для них призваны способствовать достижению импортонезависимости в целях обеспечения лекарственной безопасности РФ.Стороны, в частности, намерены проводить и координировать полный спектр доклинических и клинических исследований для доведения перспективных разработок до стадии коммерческого продукта.
https://ria.ru/20220617/tekhnologii-1796037248.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796235137_84:0:795:533_1920x0_80_0_0_c54977dceaaa562523ab21cb59331eab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
промомед, технологии, сколково, фонд "сколково", новости компаний - экономика, республика мордовия, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
17:25 17.06.2022
 

"Промомед" поможет создать в Мордовии центр разработки фармпрепаратов

© Фонд "Сколково" "Промомед" поможет создать в Мордовии центр разработки фармпрепаратов
Промомед поможет создать в Мордовии центр разработки фармпрепаратов
© Фонд "Сколково"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Исследовательский центр в области разработки и внедрения инновационных биотехнологических фармпрепаратов планируется создать в Мордовии на площадке регионального оператора фонда "Сколково"; соответствующее трехстороннее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2022 между ГК "Промомед", АО "Биохимик" (входит в группу "Промомед") и фондом "Сколково".
" Для нас это одно из ключевых соглашений и огромные возможности. Наши задачи лежат в области инноваций. И они очень интересны. Мы подписали с фондом "Сколково" соглашение о развитии инновационного кластера, поскольку у "Сколково" - очень сильное подразделение в Мордовии, где расположен наш крупный завод "Биохимик". И вместе мы будем заниматься разработкой и внедрением инновационных биотехнологических фармпрепаратов. Для республики и самого фонда это способствует ускорению инноваций – для нас же это насущный хлеб. То есть, задача сделать так, чтобы появлялось как можно больше новейших биотехнологических молекул – прямо здесь, в Мордовии, где находится завод. Соглашение очень важно для нас, так как "Сколково" - это универсальный ускоритель инноваций с огромным опытом и экспертизой. Очень мощный партнер", - прокомментировал РИА Новости председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый.
Как отметили в ГК "Промомед", совместные исследования по направлениям биотехнологий, молекулярного моделирования, технологий производства активных фармсубстанций, готовых лекарственных форм и компонентов для них призваны способствовать достижению импортонезависимости в целях обеспечения лекарственной безопасности РФ.
Стороны, в частности, намерены проводить и координировать полный спектр доклинических и клинических исследований для доведения перспективных разработок до стадии коммерческого продукта.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель правления Фонда Сколково Игорь Дроздов во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 11:56Петербургский международный экономический форум — 2022
"Сколково" поможет Минпромторгу в поиске технологических решений
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ПромомедТехнологииСколковоФонд "Сколково"Новости компаний - ЭкономикаРеспублика МордовияПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала