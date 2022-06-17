"Промомед" поможет создать в Мордовии центр разработки фармпрепаратов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Исследовательский центр в области разработки и внедрения инновационных биотехнологических фармпрепаратов планируется создать в Мордовии на площадке регионального оператора фонда "Сколково"; соответствующее трехстороннее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2022 между ГК "Промомед", АО "Биохимик" (входит в группу "Промомед") и фондом "Сколково".
" Для нас это одно из ключевых соглашений и огромные возможности. Наши задачи лежат в области инноваций. И они очень интересны. Мы подписали с фондом "Сколково" соглашение о развитии инновационного кластера, поскольку у "Сколково" - очень сильное подразделение в Мордовии, где расположен наш крупный завод "Биохимик". И вместе мы будем заниматься разработкой и внедрением инновационных биотехнологических фармпрепаратов. Для республики и самого фонда это способствует ускорению инноваций – для нас же это насущный хлеб. То есть, задача сделать так, чтобы появлялось как можно больше новейших биотехнологических молекул – прямо здесь, в Мордовии, где находится завод. Соглашение очень важно для нас, так как "Сколково" - это универсальный ускоритель инноваций с огромным опытом и экспертизой. Очень мощный партнер", - прокомментировал РИА Новости председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый.
Как отметили в ГК "Промомед", совместные исследования по направлениям биотехнологий, молекулярного моделирования, технологий производства активных фармсубстанций, готовых лекарственных форм и компонентов для них призваны способствовать достижению импортонезависимости в целях обеспечения лекарственной безопасности РФ.
Стороны, в частности, намерены проводить и координировать полный спектр доклинических и клинических исследований для доведения перспективных разработок до стадии коммерческого продукта.