https://ria.ru/20220617/farmpreparaty-1796238021.html

"Промомед" поможет создать в Мордовии центр разработки фармпрепаратов

"Промомед" поможет создать в Мордовии центр разработки фармпрепаратов - РИА Новости, 17.06.2022

"Промомед" поможет создать в Мордовии центр разработки фармпрепаратов

Исследовательский центр в области разработки и внедрения инновационных биотехнологических фармпрепаратов планируется создать в Мордовии на площадке... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:25

2022-06-17T17:25

2022-06-17T17:25

петербургский международный экономический форум — 2022

промомед

технологии

сколково

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новости компаний - экономика

республика мордовия

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Исследовательский центр в области разработки и внедрения инновационных биотехнологических фармпрепаратов планируется создать в Мордовии на площадке регионального оператора фонда "Сколково"; соответствующее трехстороннее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2022 между ГК "Промомед", АО "Биохимик" (входит в группу "Промомед") и фондом "Сколково".Как отметили в ГК "Промомед", совместные исследования по направлениям биотехнологий, молекулярного моделирования, технологий производства активных фармсубстанций, готовых лекарственных форм и компонентов для них призваны способствовать достижению импортонезависимости в целях обеспечения лекарственной безопасности РФ.Стороны, в частности, намерены проводить и координировать полный спектр доклинических и клинических исследований для доведения перспективных разработок до стадии коммерческого продукта.

https://ria.ru/20220617/tekhnologii-1796037248.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

промомед, технологии, сколково, фонд "сколково", новости компаний - экономика, республика мордовия, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)