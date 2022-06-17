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Украина не согласилась с решением о переносе Евровидения в 2023 году - РИА Новости, 17.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220617/evrovidenie-1796255667.html
Украина не согласилась с решением о переносе Евровидения в 2023 году
Украина не согласилась с решением о переносе Евровидения в 2023 году - РИА Новости, 17.06.2022
Украина не согласилась с решением о переносе Евровидения в 2023 году
Украина не согласна с решением организаторов Евровидения о переносе конкурса в 2023 году, требует дополнительных переговоров, заявил глава министерства культуры РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:47
2022-06-17T17:47
культура
новости культуры
в мире
украина
евровидение
великобритания
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украина не согласна с решением организаторов Евровидения о переносе конкурса в 2023 году, требует дополнительных переговоров, заявил глава министерства культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко."В ответ на опубликованное заявление Европейского языкового союза о невозможности проведения Евровидения-2023 на Украине, хотим подчеркнуть следующее: Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов... Поэтому мы требуем дополнительных переговоров о проведении Евровидения – 2023 на Украине", - говорится в сообщении Ткаченко в соцсетях.Ранее организаторы конкурса сообщили, что Украина не сможет принять музыкальный конкурс Евровидение в следующем году, но он может пройти в Великобритании.
https://ria.ru/20220613/evrovidenie-1795057805.html
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новости культуры, в мире, украина, евровидение, великобритания
17:47 17.06.2022
 
Украина не согласилась с решением о переносе Евровидения в 2023 году

Украина не согласилась с решением о переносе Евровидения в 2023 году в Великобританию

© AP Photo / Luca BrunoУкраинская группа Kalush Orchestra после победы в конкурсе песни "Евровидение-2022"
Украинская группа Kalush Orchestra после победы в конкурсе песни Евровидение-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Украинская группа Kalush Orchestra после победы в конкурсе песни "Евровидение-2022". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украина не согласна с решением организаторов Евровидения о переносе конкурса в 2023 году, требует дополнительных переговоров, заявил глава министерства культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.
"В ответ на опубликованное заявление Европейского языкового союза о невозможности проведения Евровидения-2023 на Украине, хотим подчеркнуть следующее: Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов... Поэтому мы требуем дополнительных переговоров о проведении Евровидения – 2023 на Украине", - говорится в сообщении Ткаченко в соцсетях.
Ранее организаторы конкурса сообщили, что Украина не сможет принять музыкальный конкурс Евровидение в следующем году, но он может пройти в Великобритании.
Украинская группа Kalush Orchestra выступает в финале конкурса песни Евровидение-2022 - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
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