https://ria.ru/20220617/evrovidenie-1796255667.html

Украина не согласилась с решением о переносе Евровидения в 2023 году

Украина не согласилась с решением о переносе Евровидения в 2023 году - РИА Новости, 17.06.2022

Украина не согласилась с решением о переносе Евровидения в 2023 году

Украина не согласна с решением организаторов Евровидения о переносе конкурса в 2023 году, требует дополнительных переговоров, заявил глава министерства культуры РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:47

2022-06-17T17:47

2022-06-17T17:47

культура

новости культуры

в мире

украина

евровидение

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788681413_0:174:3067:1899_1920x0_80_0_0_4bd1d6d82dfaf1a33cd1f1bd75222ce2.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украина не согласна с решением организаторов Евровидения о переносе конкурса в 2023 году, требует дополнительных переговоров, заявил глава министерства культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко."В ответ на опубликованное заявление Европейского языкового союза о невозможности проведения Евровидения-2023 на Украине, хотим подчеркнуть следующее: Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов... Поэтому мы требуем дополнительных переговоров о проведении Евровидения – 2023 на Украине", - говорится в сообщении Ткаченко в соцсетях.Ранее организаторы конкурса сообщили, что Украина не сможет принять музыкальный конкурс Евровидение в следующем году, но он может пройти в Великобритании.

https://ria.ru/20220613/evrovidenie-1795057805.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, в мире, украина, евровидение, великобритания