https://ria.ru/20220617/evrovidenie-1796255667.html
Украина не согласилась с решением о переносе Евровидения в 2023 году
Украина не согласилась с решением о переносе Евровидения в 2023 году - РИА Новости, 17.06.2022
Украина не согласилась с решением о переносе Евровидения в 2023 году
Украина не согласна с решением организаторов Евровидения о переносе конкурса в 2023 году, требует дополнительных переговоров, заявил глава министерства культуры РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:47
2022-06-17T17:47
2022-06-17T17:47
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украина не согласна с решением организаторов Евровидения о переносе конкурса в 2023 году, требует дополнительных переговоров, заявил глава министерства культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко."В ответ на опубликованное заявление Европейского языкового союза о невозможности проведения Евровидения-2023 на Украине, хотим подчеркнуть следующее: Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов... Поэтому мы требуем дополнительных переговоров о проведении Евровидения – 2023 на Украине", - говорится в сообщении Ткаченко в соцсетях.Ранее организаторы конкурса сообщили, что Украина не сможет принять музыкальный конкурс Евровидение в следующем году, но он может пройти в Великобритании.
https://ria.ru/20220613/evrovidenie-1795057805.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, в мире, украина, евровидение, великобритания
Украина не согласилась с решением о переносе Евровидения в 2023 году
Украина не согласилась с решением о переносе Евровидения в 2023 году в Великобританию