https://ria.ru/20220617/evrosoyuz-1796245743.html

Еврокомиссар считает, что принятие новых стран потребует глубоких реформ ЕС

Еврокомиссар считает, что принятие новых стран потребует глубоких реформ ЕС - РИА Новости, 17.06.2022

Еврокомиссар считает, что принятие новых стран потребует глубоких реформ ЕС

Возможное вступление в Евросоюз десяти новых членов потребует его глубокого реформирования, заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:34

2022-06-17T17:34

2022-06-17T17:45

в мире

евросоюз

еврокомиссия

дидье рейндерс

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БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Возможное вступление в Евросоюз десяти новых членов потребует его глубокого реформирования, заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.Ранее в пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. При этом в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, но статус кандидата пока не предоставлять. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.В настоящее время Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция уже являются официальными кандидатами на вступление ЕС. Босния и Герцеговина, а также Косово являются потенциальными кандидатами."Это демонстрирует необходимость реформирования ЕС. Если нас будет так много, то мы не сможем работать в том же режиме, что и сейчас", - сказал Рейндерс в интервью бельгийскому телеканалу LN24. Он пояснил, что Евросоюзу будет необходимо, в частности, поменять правила принятия ключевых решений, которые на сегодня требуют единогласия всех 27 государств-членов. Кроме того, будет необходимо пересмотреть правила назначения европейских комиссаров, возможно, ограничить их число.Еврокомиссар также отметил, что в вопросах верховенства права и борьбы с коррупцией стремящимся в ЕС странам "предстоит еще многое сделать".

https://ria.ru/20220610/serbiya-1794561720.html

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, еврокомиссия, дидье рейндерс