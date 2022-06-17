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Еврокомиссар считает, что принятие новых стран потребует глубоких реформ ЕС - РИА Новости, 17.06.2022
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Еврокомиссар считает, что принятие новых стран потребует глубоких реформ ЕС
Еврокомиссар считает, что принятие новых стран потребует глубоких реформ ЕС - РИА Новости, 17.06.2022
Еврокомиссар считает, что принятие новых стран потребует глубоких реформ ЕС
Возможное вступление в Евросоюз десяти новых членов потребует его глубокого реформирования, заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:34
2022-06-17T17:45
в мире
евросоюз
еврокомиссия
дидье рейндерс
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Возможное вступление в Евросоюз десяти новых членов потребует его глубокого реформирования, заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.Ранее в пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. При этом в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, но статус кандидата пока не предоставлять. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.В настоящее время Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция уже являются официальными кандидатами на вступление ЕС. Босния и Герцеговина, а также Косово являются потенциальными кандидатами."Это демонстрирует необходимость реформирования ЕС. Если нас будет так много, то мы не сможем работать в том же режиме, что и сейчас", - сказал Рейндерс в интервью бельгийскому телеканалу LN24. Он пояснил, что Евросоюзу будет необходимо, в частности, поменять правила принятия ключевых решений, которые на сегодня требуют единогласия всех 27 государств-членов. Кроме того, будет необходимо пересмотреть правила назначения европейских комиссаров, возможно, ограничить их число.Еврокомиссар также отметил, что в вопросах верховенства права и борьбы с коррупцией стремящимся в ЕС странам "предстоит еще многое сделать".
https://ria.ru/20220610/serbiya-1794561720.html
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, дидье рейндерс
17:34 17.06.2022 (обновлено: 17:45 17.06.2022)
 
Еврокомиссар считает, что принятие новых стран потребует глубоких реформ ЕС

Еврокомиссар Рейндерс: принятие десяти новых стран потребует глубоких реформ Евросоюза

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Возможное вступление в Евросоюз десяти новых членов потребует его глубокого реформирования, заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Ранее в пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. При этом в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, но статус кандидата пока не предоставлять. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.
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В настоящее время Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция уже являются официальными кандидатами на вступление ЕС. Босния и Герцеговина, а также Косово являются потенциальными кандидатами.
"Это демонстрирует необходимость реформирования ЕС. Если нас будет так много, то мы не сможем работать в том же режиме, что и сейчас", - сказал Рейндерс в интервью бельгийскому телеканалу LN24. Он пояснил, что Евросоюзу будет необходимо, в частности, поменять правила принятия ключевых решений, которые на сегодня требуют единогласия всех 27 государств-членов. Кроме того, будет необходимо пересмотреть правила назначения европейских комиссаров, возможно, ограничить их число.
Еврокомиссар также отметил, что в вопросах верховенства права и борьбы с коррупцией стремящимся в ЕС странам "предстоит еще многое сделать".
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В миреЕвросоюзЕврокомиссияДидье Рейндерс
 
 
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