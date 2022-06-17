https://ria.ru/20220617/evrosoyuz-1796173183.html
Евросоюз окончательно утратил политический суверенитет, заявил Путин
Евросоюз окончательно утратил политический суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Евросоюз окончательно утратил политический суверенитет, заявил Путин
Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению и экономике, заявил президент... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:04
2022-06-17T16:04
2022-06-17T16:27
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
евросоюз
в мире
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению и экономике, заявил президент России Владимир Путин."Все попытки делать хорошую мину при плохой игре. Все разговоры о якобы допустимых издержках во имя "псевдоединства" не могут скрывать главное - Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу",- сказал Путин, выступая на ПМЭФ.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, евросоюз, в мире
16:04 17.06.2022 (обновлено: 16:27 17.06.2022)
Евросоюз окончательно утратил политический суверенитет, заявил Путин
Путин: ЕС окончательно утратил политический суверенитет, его элиты пляшут под чужую дудку