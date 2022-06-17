https://ria.ru/20220617/evrosoyuz-1796173183.html

Евросоюз окончательно утратил политический суверенитет, заявил Путин

Евросоюз окончательно утратил политический суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Евросоюз окончательно утратил политический суверенитет, заявил Путин

Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению и экономике, заявил президент... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:04

2022-06-17T16:04

2022-06-17T16:27

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

владимир путин

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

евросоюз

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению и экономике, заявил президент России Владимир Путин."Все попытки делать хорошую мину при плохой игре. Все разговоры о якобы допустимых издержках во имя "псевдоединства" не могут скрывать главное - Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу",- сказал Путин, выступая на ПМЭФ.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, евросоюз, в мире