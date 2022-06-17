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Евросоюз окончательно утратил политический суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
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https://ria.ru/20220617/evrosoyuz-1796173183.html
Евросоюз окончательно утратил политический суверенитет, заявил Путин
Евросоюз окончательно утратил политический суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Евросоюз окончательно утратил политический суверенитет, заявил Путин
Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению и экономике, заявил президент... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:04
2022-06-17T16:27
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
евросоюз
в мире
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению и экономике, заявил президент России Владимир Путин."Все попытки делать хорошую мину при плохой игре. Все разговоры о якобы допустимых издержках во имя "псевдоединства" не могут скрывать главное - Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу",- сказал Путин, выступая на ПМЭФ.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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россия, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, евросоюз, в мире
16:04 17.06.2022 (обновлено: 16:27 17.06.2022)
 
Евросоюз окончательно утратил политический суверенитет, заявил Путин

Путин: ЕС окончательно утратил политический суверенитет, его элиты пляшут под чужую дудку

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению и экономике, заявил президент России Владимир Путин.
"Все попытки делать хорошую мину при плохой игре. Все разговоры о якобы допустимых издержках во имя "псевдоединства" не могут скрывать главное - Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу",- сказал Путин, выступая на ПМЭФ.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 16:07Петербургский международный экономический форум — 2022
Путин назвал причину роста цен и проблем в энергетике на Западе
 
Петербургский международный экономический форум — 2022РоссияВладимир ПутинПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФЕвросоюзВ мире
 
 
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