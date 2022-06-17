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Евросоюз готовит украинцев умереть за перспективу, заявил Медведев - РИА Новости, 17.06.2022
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Евросоюз готовит украинцев умереть за перспективу, заявил Медведев
Евросоюз готовит украинцев умереть за перспективу, заявил Медведев - РИА Новости, 17.06.2022
Евросоюз готовит украинцев умереть за перспективу, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "добрые дядьки и тетки из ЕС" готовят украинцев к тому, чтобы они были готовы умереть за европейскую... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:09
2022-06-17T14:09
в мире
украина
евросоюз
россия
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "добрые дядьки и тетки из ЕС" готовят украинцев к тому, чтобы они были готовы умереть за европейскую перспективу, так он прокомментировал решение Еврокомиссии рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз."Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу, сказала глава Еврокомиссии и по совместительству специалист по деторождению. Похоже, к этому их и готовят добрые дядьки и тётки из ЕС", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. По словам фон дер Ляйен, Украина показала стремление и решимость соответствовать европейским стандартам и ценностям.
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в мире, украина, евросоюз, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев
14:09 17.06.2022
 
Евросоюз готовит украинцев умереть за перспективу, заявил Медведев

Медведев: добрые дядьки и тетки из ЕС готовят украинцев умереть за перспективу

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "добрые дядьки и тетки из ЕС" готовят украинцев к тому, чтобы они были готовы умереть за европейскую перспективу, так он прокомментировал решение Еврокомиссии рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз.
"Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу, сказала глава Еврокомиссии и по совместительству специалист по деторождению. Похоже, к этому их и готовят добрые дядьки и тётки из ЕС", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. По словам фон дер Ляйен, Украина показала стремление и решимость соответствовать европейским стандартам и ценностям.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 08:00
Европа берет курс на эскалацию
 
В миреУкраинаЕвросоюзРоссияСовет Безопасности РФДмитрий Медведев
 
 
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