https://ria.ru/20220617/evrosoyuz-1796107636.html

Евросоюз готовит украинцев умереть за перспективу, заявил Медведев

Евросоюз готовит украинцев умереть за перспективу, заявил Медведев - РИА Новости, 17.06.2022

Евросоюз готовит украинцев умереть за перспективу, заявил Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "добрые дядьки и тетки из ЕС" готовят украинцев к тому, чтобы они были готовы умереть за европейскую... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:09

2022-06-17T14:09

2022-06-17T14:09

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украина

евросоюз

россия

совет безопасности рф

дмитрий медведев

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "добрые дядьки и тетки из ЕС" готовят украинцев к тому, чтобы они были готовы умереть за европейскую перспективу, так он прокомментировал решение Еврокомиссии рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз."Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу, сказала глава Еврокомиссии и по совместительству специалист по деторождению. Похоже, к этому их и готовят добрые дядьки и тётки из ЕС", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. По словам фон дер Ляйен, Украина показала стремление и решимость соответствовать европейским стандартам и ценностям.

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Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев