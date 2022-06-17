Евросоюз готовит украинцев умереть за перспективу, заявил Медведев
Медведев: добрые дядьки и тетки из ЕС готовят украинцев умереть за перспективу
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "добрые дядьки и тетки из ЕС" готовят украинцев к тому, чтобы они были готовы умереть за европейскую перспективу, так он прокомментировал решение Еврокомиссии рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз.
"Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу, сказала глава Еврокомиссии и по совместительству специалист по деторождению. Похоже, к этому их и готовят добрые дядьки и тётки из ЕС", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. По словам фон дер Ляйен, Украина показала стремление и решимость соответствовать европейским стандартам и ценностям.
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