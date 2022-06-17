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Путин предрек Европе усугубление неравенства - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/evropa-1796173278.html
Путин предрек Европе усугубление неравенства
Путин предрек Европе усугубление неравенства - РИА Новости, 17.06.2022
Путин предрек Европе усугубление неравенства
Прямым следствием действий европейских политиков станет дальнейшее усугубление неравенства в этих странах, что будет сильнее раскалывать их общество, заявил... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:04
2022-06-17T16:28
петербургский международный экономический форум — 2022
в мире
владимир путин
давос
петербургский международный экономический форум (фонд)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Прямым следствием действий европейских политиков станет дальнейшее усугубление неравенства в этих странах, что будет сильнее раскалывать их общество, заявил президент РФ Владимир Путин."Всё это ведёт к обострению глубинных проблем в западных обществах. Да, конечно, у нас и своих проблем хватает, но вынужден сейчас говорить об этом. Потому что они всё время на нас пальцем тыкают. Проблем у них у самих достаточно, я говорил об этом тоже в Давосе. Прямым следствием действий европейских политиков и событий текущего года станет дальнейшее усугубление неравенства в этих странах. Что, в свою очередь, будет ещё сильнее раскалывать их общество. Причём вопрос не только в уровне благосостояния, но и в ценностных ориентирах отличных групп этого общества", - сказал Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.Он добавил, что сейчас противоречия подавляются, "заметаются под ковёр".Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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в мире, владимир путин, давос, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:04 17.06.2022 (обновлено: 16:28 17.06.2022)
 
Путин предрек Европе усугубление неравенства

Президент Путин предрек Европе усугубление неравенства и раскол общества

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Прямым следствием действий европейских политиков станет дальнейшее усугубление неравенства в этих странах, что будет сильнее раскалывать их общество, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Всё это ведёт к обострению глубинных проблем в западных обществах. Да, конечно, у нас и своих проблем хватает, но вынужден сейчас говорить об этом. Потому что они всё время на нас пальцем тыкают. Проблем у них у самих достаточно, я говорил об этом тоже в Давосе. Прямым следствием действий европейских политиков и событий текущего года станет дальнейшее усугубление неравенства в этих странах. Что, в свою очередь, будет ещё сильнее раскалывать их общество. Причём вопрос не только в уровне благосостояния, но и в ценностных ориентирах отличных групп этого общества", - сказал Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.
Он добавил, что сейчас противоречия подавляются, "заметаются под ковёр".
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 16:05ПМЭФ-2022
Путин: ситуация в Европе приведет к смене элит
 
Петербургский международный экономический форум — 2022В миреВладимир ПутинДавосПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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