https://ria.ru/20220617/evropa-1796173278.html

Путин предрек Европе усугубление неравенства

Путин предрек Европе усугубление неравенства - РИА Новости, 17.06.2022

Путин предрек Европе усугубление неравенства

Прямым следствием действий европейских политиков станет дальнейшее усугубление неравенства в этих странах, что будет сильнее раскалывать их общество, заявил... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:04

2022-06-17T16:04

2022-06-17T16:28

петербургский международный экономический форум — 2022

в мире

владимир путин

давос

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Прямым следствием действий европейских политиков станет дальнейшее усугубление неравенства в этих странах, что будет сильнее раскалывать их общество, заявил президент РФ Владимир Путин."Всё это ведёт к обострению глубинных проблем в западных обществах. Да, конечно, у нас и своих проблем хватает, но вынужден сейчас говорить об этом. Потому что они всё время на нас пальцем тыкают. Проблем у них у самих достаточно, я говорил об этом тоже в Давосе. Прямым следствием действий европейских политиков и событий текущего года станет дальнейшее усугубление неравенства в этих странах. Что, в свою очередь, будет ещё сильнее раскалывать их общество. Причём вопрос не только в уровне благосостояния, но и в ценностных ориентирах отличных групп этого общества", - сказал Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.Он добавил, что сейчас противоречия подавляются, "заметаются под ковёр".Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://radiosputnik.ria.ru/20220617/putin-1796174885.html

давос

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, давос, петербургский международный экономический форум (фонд)