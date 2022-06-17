16:04 17.06.2022 (обновлено: 16:28 17.06.2022)
Путин предрек Европе усугубление неравенства
Президент Путин предрек Европе усугубление неравенства и раскол общества
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Прямым следствием действий европейских политиков станет дальнейшее усугубление неравенства в этих странах, что будет сильнее раскалывать их общество, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Всё это ведёт к обострению глубинных проблем в западных обществах. Да, конечно, у нас и своих проблем хватает, но вынужден сейчас говорить об этом. Потому что они всё время на нас пальцем тыкают. Проблем у них у самих достаточно, я говорил об этом тоже в Давосе. Прямым следствием действий европейских политиков и событий текущего года станет дальнейшее усугубление неравенства в этих странах. Что, в свою очередь, будет ещё сильнее раскалывать их общество. Причём вопрос не только в уровне благосостояния, но и в ценностных ориентирах отличных групп этого общества", - сказал Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.
Он добавил, что сейчас противоречия подавляются, "заметаются под ковёр".