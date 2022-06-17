Эксперт назвал срок, за который "сдуется" экономика Европы
Аналитик Кочетков предрек экономике Европы спад из-за роста цен на энергоресурсы
© AP Photo / Richard DrewТрейдер
© AP Photo / Richard Drew
Трейдер . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Ситуация в европейской экономике ухудшается: поставки дешевого трубопроводного газа из России, бывшие ранее важным драйверов ее благополучия, сокращаются. Поэтому уже через три-пять лет прежние уровни могут быть поставлены под сомнение, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков.
По его словам, работа при текущих ценах на газ в несколько раз ухудшает условия работы химических производств и ряда других отраслей. Прежде всего, пострадает Германия, где целые отрасли могут оказаться на грани выживания. Зеленая энергетика не в состоянии на 100% заменить газ, да и сырьем для химической индустрии быть не может. Сформировать запасы энергии ветра и солнца невозможно, что непременно скажется на ценах. Буквально в течение 3-5 лет это станет ощутимо заметно.
“Естественно, Европа никуда не денется, но потеряет существенно в своей конкурентоспособности в сравнении с Америкой или Азией. Плюс к этому потеря обширного российского рынка вряд ли позитивно скажется на судьбе многих компаний”, - пояснил Кочетков.
Он напомнил, что из-за инфляции ЕЦБ начинает цикл повышения ставок. Это означает, что деньги станут дороже, а обслуживание долгов - сложнее. Уже сейчас облигации периферийных стран региона демонстрируют резкий рост доходности. Одновременно дорожает производство и уменьшаются рынки сбыта, что также станет негативом.