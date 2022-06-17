https://ria.ru/20220617/evropa-1795952948.html

Эксперт назвал срок, за который "сдуется" экономика Европы

Эксперт назвал срок, за который "сдуется" экономика Европы - РИА Новости, 17.06.2022

Эксперт назвал срок, за который "сдуется" экономика Европы

Ситуация в европейской экономике ухудшается: поставки дешевого трубопроводного газа из России, бывшие ранее важным драйверов ее благополучия, сокращаются... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T03:18

2022-06-17T03:18

2022-06-17T03:18

экономика

германия

европейский центральный банк

европа

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Ситуация в европейской экономике ухудшается: поставки дешевого трубопроводного газа из России, бывшие ранее важным драйверов ее благополучия, сокращаются. Поэтому уже через три-пять лет прежние уровни могут быть поставлены под сомнение, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков.По его словам, работа при текущих ценах на газ в несколько раз ухудшает условия работы химических производств и ряда других отраслей. Прежде всего, пострадает Германия, где целые отрасли могут оказаться на грани выживания. Зеленая энергетика не в состоянии на 100% заменить газ, да и сырьем для химической индустрии быть не может. Сформировать запасы энергии ветра и солнца невозможно, что непременно скажется на ценах. Буквально в течение 3-5 лет это станет ощутимо заметно.Он напомнил, что из-за инфляции ЕЦБ начинает цикл повышения ставок. Это означает, что деньги станут дороже, а обслуживание долгов - сложнее. Уже сейчас облигации периферийных стран региона демонстрируют резкий рост доходности. Одновременно дорожает производство и уменьшаются рынки сбыта, что также станет негативом.

https://ria.ru/20220614/krizis-1795270503.html

германия

европа

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, германия, европейский центральный банк, европа