https://ria.ru/20220617/elektromobili-1796002696.html
Мантуров рассказал, когда выпустят первые электромобили на "Моторинвесте"
Мантуров рассказал, когда выпустят первые электромобили на "Моторинвесте" - РИА Новости, 17.06.2022
Мантуров рассказал, когда выпустят первые электромобили на "Моторинвесте"
Минпромторг РФ ожидает выпуска первых электромобилей на липецком "Моторинвесте" в третьем квартале этого года, заявил журналистам глава министерства Денис... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:25
2022-06-17T10:25
2022-06-17T11:36
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
денис мантуров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ ожидает выпуска первых электромобилей на липецком "Моторинвесте" в третьем квартале этого года, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ."С учетом того, что электротранспорт в определенном смысле можно быстрее запускать в производство, имея ввиду кооперацию с нашими зарубежными коллегами, это позволяет быстрее заполнить высвобождающиеся ниши на авторынке. Поэтому мы вчера у президента согласовали одну из мер поддержки - это компенсация скидки на поставку данного вида продукции в объеме 2,6 млрд рублей на текущий год. Мы ждем выхода уже готовой продукции на "Моторинвесте" - это липецкое предприятие - в III квартале текущего года", - сказал он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, денис мантуров
10:25 17.06.2022 (обновлено: 11:36 17.06.2022)
Мантуров рассказал, когда выпустят первые электромобили на "Моторинвесте"
Мантуров: выпуск первых электромобилей на липецком "Моторинвесте" ожидается в III квартале