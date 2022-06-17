https://ria.ru/20220617/ekonomika-1796205073.html

Развитие экономики должно вести к сокращению неравенства, заявил Путин

Развитие экономики должно вести к сокращению неравенства, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Развитие экономики должно вести к сокращению неравенства, заявил Путин

Рост экономики и деловой инициативы должен вести к сокращению неравенства, а не к его усугублению, а позитивная динамика реальных доходов граждан и снижение... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:45

2022-06-17T16:45

2022-06-17T17:14

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

владимир путин

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Рост экономики и деловой инициативы должен вести к сокращению неравенства, а не к его усугублению, а позитивная динамика реальных доходов граждан и снижение уровня бедности является главным показателем эффективности работы государства, заявил президент России Владимир Путин."У роста экономики и деловой инициативы, индустриальных возможностей и научно-технологического потенциала страны должно быть мощное социальное воплощение. Такое развитие должно вести к сокращению неравенства, а не к его усугублению", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Он отметил, что снижение бедности и неравенства - это спрос на отечественную продукцию, причем по всей территории страны."Позитивная динамика реальных доходов граждан, снижение уровня бедности является главным показателем эффективности работы органов власти и государства в целом. Причем ощутимых результатов здесь, несмотря на все объективные трудности, необходимо добиваться уже в текущем году", - подчеркнул он.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/evropa-1796173278.html

https://ria.ru/20220617/evropa-1796172499.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд)