https://ria.ru/20220617/ekonomika-1796205073.html
Развитие экономики должно вести к сокращению неравенства, заявил Путин
Развитие экономики должно вести к сокращению неравенства, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Развитие экономики должно вести к сокращению неравенства, заявил Путин
Рост экономики и деловой инициативы должен вести к сокращению неравенства, а не к его усугублению, а позитивная динамика реальных доходов граждан и снижение... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:45
2022-06-17T16:45
2022-06-17T17:14
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Рост экономики и деловой инициативы должен вести к сокращению неравенства, а не к его усугублению, а позитивная динамика реальных доходов граждан и снижение уровня бедности является главным показателем эффективности работы государства, заявил президент России Владимир Путин."У роста экономики и деловой инициативы, индустриальных возможностей и научно-технологического потенциала страны должно быть мощное социальное воплощение. Такое развитие должно вести к сокращению неравенства, а не к его усугублению", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Он отметил, что снижение бедности и неравенства - это спрос на отечественную продукцию, причем по всей территории страны."Позитивная динамика реальных доходов граждан, снижение уровня бедности является главным показателем эффективности работы органов власти и государства в целом. Причем ощутимых результатов здесь, несмотря на все объективные трудности, необходимо добиваться уже в текущем году", - подчеркнул он.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/evropa-1796173278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:45 17.06.2022 (обновлено: 17:14 17.06.2022)
Развитие экономики должно вести к сокращению неравенства, заявил Путин
Президент Путин: развитие экономики должно вести к сокращению неравенства