Рейтинг@Mail.ru
Развитие экономики должно вести к сокращению неравенства, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/ekonomika-1796205073.html
Развитие экономики должно вести к сокращению неравенства, заявил Путин
Развитие экономики должно вести к сокращению неравенства, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Развитие экономики должно вести к сокращению неравенства, заявил Путин
Рост экономики и деловой инициативы должен вести к сокращению неравенства, а не к его усугублению, а позитивная динамика реальных доходов граждан и снижение... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:45
2022-06-17T17:14
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796204226_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e90aee52e2ffa7f811528b438bb6658.jpg
С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Рост экономики и деловой инициативы должен вести к сокращению неравенства, а не к его усугублению, а позитивная динамика реальных доходов граждан и снижение уровня бедности является главным показателем эффективности работы государства, заявил президент России Владимир Путин."У роста экономики и деловой инициативы, индустриальных возможностей и научно-технологического потенциала страны должно быть мощное социальное воплощение. Такое развитие должно вести к сокращению неравенства, а не к его усугублению", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Он отметил, что снижение бедности и неравенства - это спрос на отечественную продукцию, причем по всей территории страны."Позитивная динамика реальных доходов граждан, снижение уровня бедности является главным показателем эффективности работы органов власти и государства в целом. Причем ощутимых результатов здесь, несмотря на все объективные трудности, необходимо добиваться уже в текущем году", - подчеркнул он.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/evropa-1796173278.html
https://ria.ru/20220617/evropa-1796172499.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796204226_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_cce87f68ef6e4713028c86441b50d1fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:45 17.06.2022 (обновлено: 17:14 17.06.2022)
 
Развитие экономики должно вести к сокращению неравенства, заявил Путин

Президент Путин: развитие экономики должно вести к сокращению неравенства

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Рост экономики и деловой инициативы должен вести к сокращению неравенства, а не к его усугублению, а позитивная динамика реальных доходов граждан и снижение уровня бедности является главным показателем эффективности работы государства, заявил президент России Владимир Путин.
"У роста экономики и деловой инициативы, индустриальных возможностей и научно-технологического потенциала страны должно быть мощное социальное воплощение. Такое развитие должно вести к сокращению неравенства, а не к его усугублению", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 16:04Петербургский международный экономический форум — 2022
Путин предрек Европе усугубление неравенства
Он отметил, что снижение бедности и неравенства - это спрос на отечественную продукцию, причем по всей территории страны.
"Позитивная динамика реальных доходов граждан, снижение уровня бедности является главным показателем эффективности работы органов власти и государства в целом. Причем ощутимых результатов здесь, несмотря на все объективные трудности, необходимо добиваться уже в текущем году", - подчеркнул он.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 16:03Петербургский международный экономический форум — 2022
Путин считает, что ситуация в Европе приведет к смене элит
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаВладимир ПутинПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала