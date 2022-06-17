https://ria.ru/20220617/eaes-1796272732.html

Товарооборот в ЕАЭС постоянно растет, заявил Путин

Товарооборот в ЕАЭС постоянно растет, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Товарооборот в ЕАЭС постоянно растет, заявил Путин

Объем товарооборота между странами ЕАЭС постоянно растёт, но это не мешает поддерживать отношения и с третьими странами, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:20

2022-06-17T18:20

2022-06-17T18:20

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

владимир путин

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петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Объем товарооборота между странами ЕАЭС постоянно растёт, но это не мешает поддерживать отношения и с третьими странами, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума."Что касается ЕАЭС - у нас объем товарооборота постоянно растёт, со всеми странами. Причём между собой он растёт быстрее, чем с третьими странами. Хотя и с третьими странами растёт. То есть само по себе объединение - оно не мешает странам ЕАЭС поддерживать отношения с третьими странами... И это очень хорошо", - сказал Путин.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, владимир путин, евразийский экономический союз, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, в мире