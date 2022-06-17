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Товарооборот в ЕАЭС постоянно растет, заявил Путин
Товарооборот в ЕАЭС постоянно растет, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Товарооборот в ЕАЭС постоянно растет, заявил Путин
Объем товарооборота между странами ЕАЭС постоянно растёт, но это не мешает поддерживать отношения и с третьими странами, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:20
2022-06-17T18:20
2022-06-17T18:20
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
владимир путин
евразийский экономический союз
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Объем товарооборота между странами ЕАЭС постоянно растёт, но это не мешает поддерживать отношения и с третьими странами, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума."Что касается ЕАЭС - у нас объем товарооборота постоянно растёт, со всеми странами. Причём между собой он растёт быстрее, чем с третьими странами. Хотя и с третьими странами растёт. То есть само по себе объединение - оно не мешает странам ЕАЭС поддерживать отношения с третьими странами... И это очень хорошо", - сказал Путин.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, евразийский экономический союз, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, в мире
Товарооборот в ЕАЭС постоянно растет, заявил Путин
Путин: товарооборот в ЕАЭС постоянно растет, но это не мешает связям с третьими странами