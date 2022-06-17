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Товарооборот в ЕАЭС постоянно растет, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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Товарооборот в ЕАЭС постоянно растет, заявил Путин
Товарооборот в ЕАЭС постоянно растет, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Товарооборот в ЕАЭС постоянно растет, заявил Путин
Объем товарооборота между странами ЕАЭС постоянно растёт, но это не мешает поддерживать отношения и с третьими странами, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:20
2022-06-17T18:20
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
владимир путин
евразийский экономический союз
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Объем товарооборота между странами ЕАЭС постоянно растёт, но это не мешает поддерживать отношения и с третьими странами, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума."Что касается ЕАЭС - у нас объем товарооборота постоянно растёт, со всеми странами. Причём между собой он растёт быстрее, чем с третьими странами. Хотя и с третьими странами растёт. То есть само по себе объединение - оно не мешает странам ЕАЭС поддерживать отношения с третьими странами... И это очень хорошо", - сказал Путин.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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экономика, владимир путин, евразийский экономический союз, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, в мире
18:20 17.06.2022
 
Товарооборот в ЕАЭС постоянно растет, заявил Путин

Путин: товарооборот в ЕАЭС постоянно растет, но это не мешает связям с третьими странами

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Объем товарооборота между странами ЕАЭС постоянно растёт, но это не мешает поддерживать отношения и с третьими странами, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума.
"Что касается ЕАЭС - у нас объем товарооборота постоянно растёт, со всеми странами. Причём между собой он растёт быстрее, чем с третьими странами. Хотя и с третьими странами растёт. То есть само по себе объединение - оно не мешает странам ЕАЭС поддерживать отношения с третьими странами... И это очень хорошо", - сказал Путин.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании Комитета секретарей советов безопасности государств, входящих в ОДКБ в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаВладимир ПутинЕвразийский экономический союзПетербургский международный экономический форум (фонд)РоссияВ мире
 
 
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