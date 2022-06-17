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В Донецке более 41 тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ
В Донецке более 41 тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 17.06.2022
В Донецке более 41 тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ
Более 41 тысячи абонентов остались без электричества в трех районах Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает министерство угля и... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:33
2022-06-17T14:33
2022-06-17T14:33
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Более 41 тысячи абонентов остались без электричества в трех районах Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает министерство угля и энергетики ДНР."В 12.59 в результате артобстрела Донецка отключена воздушная линия 110 кВ, обесточено несколько подстанций. Без напряжения 249 трансформаторных подстанций, 41 250 бытовых абонентов в Киевском, Куйбышевском и Ворошиловском районах города", - отмечается в Telegram-канале министерства.Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что Киевский район Донецка находится под огнем украинских войск. По данным представительства ДНР, украинские войска в пятницу обстреливали Киевский район снарядами калибра 152 и 155 миллиметров. Кроме того, обстрелам подвергся Петровский, Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка.
https://ria.ru/20220616/severodonetsk-1795781898.html
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донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, электричество
В Донецке более 41 тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ
Минугля ДНР: в Донецке более 41 тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ