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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/donetsk-1795993812.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 17.06.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Киевский район Донецка из тяжелой артиллерии, выпустив 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:56
2022-06-17T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецк (днр)
украина
россия
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ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Киевский район Донецка из тяжелой артиллерии, выпустив 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:30 (совпадает с мск)- н.п. Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм; 09:35 – населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые налет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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в мире, владимир путин, донецк (днр), украина, россия
09:56 17.06.2022 (обновлено: 09:59 17.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 14 снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МВД ДНР на месте обстрела ВСУ в центре Донецка
Сотрудник МВД ДНР на месте обстрела ВСУ в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник МВД ДНР на месте обстрела ВСУ в центре Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Киевский район Донецка из тяжелой артиллерии, выпустив 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:30 (совпадает с мск)- н.п. Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм; 09:35 – населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые налет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Женщина на месте обстрела ВСУ в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 18:15Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)УкраинаРоссия
 
 
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