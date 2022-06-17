https://ria.ru/20220617/donetsk-1795993812.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 17.06.2022

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Киевский район Донецка из тяжелой артиллерии, выпустив 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:56

2022-06-17T09:56

2022-06-17T09:59

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецк (днр)

украина

россия

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ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Киевский район Донецка из тяжелой артиллерии, выпустив 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:30 (совпадает с мск)- н.п. Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм; 09:35 – населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые налет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220616/postradavshie-1795884670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецк (днр), украина, россия