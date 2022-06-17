09:56 17.06.2022 (обновлено: 09:59 17.06.2022)
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 14 снарядов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МВД ДНР на месте обстрела ВСУ в центре Донецка
Сотрудник МВД ДНР на месте обстрела ВСУ в центре Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Киевский район Донецка из тяжелой артиллерии, выпустив 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:30 (совпадает с мск)- н.п. Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм; 09:35 – населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые налет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.