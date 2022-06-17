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В ДНР за 121 день эскалации погибли 178 мирных жителей - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/donbass-1796027843.html
В ДНР за 121 день эскалации погибли 178 мирных жителей
В ДНР за 121 день эскалации погибли 178 мирных жителей - РИА Новости, 17.06.2022
В ДНР за 121 день эскалации погибли 178 мирных жителей
В Донецкой Народной Республике за 121 день эскалации погибли 178 гражданских лиц, в том числе девять детей, пострадали 2276 человек, сообщило в пятницу... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:23
2022-06-17T11:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 121 день эскалации погибли 178 гражданских лиц, в том числе девять детей, пострадали 2276 человек, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 121 день эскалации погибли 178 гражданских лиц, в том числе девять детей", - сообщается в Telegram-канале представительства.Полные данные по погибшим гражданским на освобожденных территориях устанавливаются. На территориях в границах до начала спецоперации ранения различной степени тяжести получили 847 гражданских лиц, в том числе 64 ребенка. На освобожденных территориях ранения получили 1429 гражданских лиц, в том числе 77 детей."Всего: 2276, в том числе детей - 140", - отмечается в сообщении.Кроме того, по данным ДНР, повреждения получили 4608 жилых домов, 990 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 63 медицинских учреждения, 185 образовательных учреждений, 336 объектов социального обеспечения, 30 объектов критической инфраструктуры."За 121 день эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 4564 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 4245. Всего противником выпущено 39 546 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 92 ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" и 7079 ракет РСЗО БМ-21 "Град", - добавили в представительстве.
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
11:23 17.06.2022
 
В ДНР за 121 день эскалации погибли 178 мирных жителей

В Донецке сообщили, что в ДНР за 121 день эскалации погибли 178 мирных жителей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 121 день эскалации погибли 178 гражданских лиц, в том числе девять детей, пострадали 2276 человек, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 121 день эскалации погибли 178 гражданских лиц, в том числе девять детей", - сообщается в Telegram-канале представительства.
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Полные данные по погибшим гражданским на освобожденных территориях устанавливаются. На территориях в границах до начала спецоперации ранения различной степени тяжести получили 847 гражданских лиц, в том числе 64 ребенка. На освобожденных территориях ранения получили 1429 гражданских лиц, в том числе 77 детей.
"Всего: 2276, в том числе детей - 140", - отмечается в сообщении.
Кроме того, по данным ДНР, повреждения получили 4608 жилых домов, 990 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 63 медицинских учреждения, 185 образовательных учреждений, 336 объектов социального обеспечения, 30 объектов критической инфраструктуры.
"За 121 день эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 4564 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 4245. Всего противником выпущено 39 546 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 92 ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" и 7079 ракет РСЗО БМ-21 "Град", - добавили в представительстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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