В ДНР за 121 день эскалации погибли 178 мирных жителей
В Донецке сообщили, что в ДНР за 121 день эскалации погибли 178 мирных жителей
Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 121 день эскалации погибли 178 гражданских лиц, в том числе девять детей, пострадали 2276 человек, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 121 день эскалации погибли 178 гражданских лиц, в том числе девять детей", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Полные данные по погибшим гражданским на освобожденных территориях устанавливаются. На территориях в границах до начала спецоперации ранения различной степени тяжести получили 847 гражданских лиц, в том числе 64 ребенка. На освобожденных территориях ранения получили 1429 гражданских лиц, в том числе 77 детей.
"Всего: 2276, в том числе детей - 140", - отмечается в сообщении.
Кроме того, по данным ДНР, повреждения получили 4608 жилых домов, 990 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 63 медицинских учреждения, 185 образовательных учреждений, 336 объектов социального обеспечения, 30 объектов критической инфраструктуры.
"За 121 день эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 4564 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 4245. Всего противником выпущено 39 546 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 92 ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" и 7079 ракет РСЗО БМ-21 "Град", - добавили в представительстве.