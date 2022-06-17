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В Красном Луче в ЛНР из-за пожара на складе пострадали 20 человек - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/donbass-1796024681.html
В Красном Луче в ЛНР из-за пожара на складе пострадали 20 человек
В Красном Луче в ЛНР из-за пожара на складе пострадали 20 человек - РИА Новости, 17.06.2022
В Красном Луче в ЛНР из-за пожара на складе пострадали 20 человек
Двадцать жителей Красного Луча в ЛНР оказались ранены из-за пожара на складе боеприпасов, сообщил мэр Сергей Рыбальченко. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:14
2022-06-17T11:14
специальная военная операция на украине
в мире
красный луч
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Двадцать жителей Красного Луча в ЛНР оказались ранены из-за пожара на складе боеприпасов, сообщил мэр Сергей Рыбальченко."В больницу вследствие удара украинских силовиков по городу обратилось 20 раненых", - цитирует Рыбальченко пресс-служба городской администрации.Кроме того, свыше 300 человек были эвакуированы из опасного района."Очередной ракетный удар по городу Красный Луч привел к значительным разрушениям на территории города. По информации МЧС, на место прибыло 58 единиц техники. Общее количество эвакуированных составило 300 человек, из них 44 ребенка. Сведений о погибших нет. Без электроснабжения остались 10 572 абонента, без газоснабжения – 2 130 абонентов. В данный момент ведется подсчет нанесенного ущерба - разрушенных домов, выбитых окон", - прокомментировал Рыбальченко.
https://ria.ru/20220616/pozhar-1795944665.html
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красный луч
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в мире, красный луч, луганская народная республика
11:14 17.06.2022
 
В Красном Луче в ЛНР из-за пожара на складе пострадали 20 человек

В Красном Луче в ЛНР из-за пожара, который возник после удара ВСУ, пострадали 20 человек

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенный жилой дом в ЛНР
Разрушенный жилой дом в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушенный жилой дом в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Двадцать жителей Красного Луча в ЛНР оказались ранены из-за пожара на складе боеприпасов, сообщил мэр Сергей Рыбальченко.
"В больницу вследствие удара украинских силовиков по городу обратилось 20 раненых", - цитирует Рыбальченко пресс-служба городской администрации.
Пожар в городе Красный Луч в ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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Кроме того, свыше 300 человек были эвакуированы из опасного района.
"Очередной ракетный удар по городу Красный Луч привел к значительным разрушениям на территории города. По информации МЧС, на место прибыло 58 единиц техники. Общее количество эвакуированных составило 300 человек, из них 44 ребенка. Сведений о погибших нет. Без электроснабжения остались 10 572 абонента, без газоснабжения – 2 130 абонентов. В данный момент ведется подсчет нанесенного ущерба - разрушенных домов, выбитых окон", - прокомментировал Рыбальченко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасный ЛучЛуганская Народная Республика
 
 
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