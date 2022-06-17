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В Красном Луче в ЛНР из-за пожара на складе пострадали 20 человек
В Красном Луче в ЛНР из-за пожара на складе пострадали 20 человек - РИА Новости, 17.06.2022
В Красном Луче в ЛНР из-за пожара на складе пострадали 20 человек
Двадцать жителей Красного Луча в ЛНР оказались ранены из-за пожара на складе боеприпасов, сообщил мэр Сергей Рыбальченко. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:14
2022-06-17T11:14
2022-06-17T11:14
специальная военная операция на украине
в мире
красный луч
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Двадцать жителей Красного Луча в ЛНР оказались ранены из-за пожара на складе боеприпасов, сообщил мэр Сергей Рыбальченко."В больницу вследствие удара украинских силовиков по городу обратилось 20 раненых", - цитирует Рыбальченко пресс-служба городской администрации.Кроме того, свыше 300 человек были эвакуированы из опасного района."Очередной ракетный удар по городу Красный Луч привел к значительным разрушениям на территории города. По информации МЧС, на место прибыло 58 единиц техники. Общее количество эвакуированных составило 300 человек, из них 44 ребенка. Сведений о погибших нет. Без электроснабжения остались 10 572 абонента, без газоснабжения – 2 130 абонентов. В данный момент ведется подсчет нанесенного ущерба - разрушенных домов, выбитых окон", - прокомментировал Рыбальченко.
https://ria.ru/20220616/pozhar-1795944665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красный луч, луганская народная республика
В Красном Луче в ЛНР из-за пожара на складе пострадали 20 человек
В Красном Луче в ЛНР из-за пожара, который возник после удара ВСУ, пострадали 20 человек