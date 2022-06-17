https://ria.ru/20220617/donbass-1796024681.html

В Красном Луче в ЛНР из-за пожара на складе пострадали 20 человек

В Красном Луче в ЛНР из-за пожара на складе пострадали 20 человек - РИА Новости, 17.06.2022

В Красном Луче в ЛНР из-за пожара на складе пострадали 20 человек

Двадцать жителей Красного Луча в ЛНР оказались ранены из-за пожара на складе боеприпасов, сообщил мэр Сергей Рыбальченко. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:14

2022-06-17T11:14

2022-06-17T11:14

специальная военная операция на украине

в мире

красный луч

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Двадцать жителей Красного Луча в ЛНР оказались ранены из-за пожара на складе боеприпасов, сообщил мэр Сергей Рыбальченко."В больницу вследствие удара украинских силовиков по городу обратилось 20 раненых", - цитирует Рыбальченко пресс-служба городской администрации.Кроме того, свыше 300 человек были эвакуированы из опасного района."Очередной ракетный удар по городу Красный Луч привел к значительным разрушениям на территории города. По информации МЧС, на место прибыло 58 единиц техники. Общее количество эвакуированных составило 300 человек, из них 44 ребенка. Сведений о погибших нет. Без электроснабжения остались 10 572 абонента, без газоснабжения – 2 130 абонентов. В данный момент ведется подсчет нанесенного ущерба - разрушенных домов, выбитых окон", - прокомментировал Рыбальченко.

https://ria.ru/20220616/pozhar-1795944665.html

https://ria.ru/20220616/vzryvy-1795944794.html

красный луч

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, красный луч, луганская народная республика