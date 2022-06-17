https://ria.ru/20220617/donbass-1795997198.html

ВСУ потеряли 31 человека личного состава за сутки, сообщили в ЛНР

ВСУ потеряли 31 человека личного состава за сутки, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 17.06.2022

ВСУ потеряли 31 человека личного состава за сутки, сообщили в ЛНР

Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в пятницу, что украинские войска потеряли за сутки 31 человека, танк и пять бронетранспортеров. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:07

2022-06-17T10:07

2022-06-17T10:22

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в пятницу, что украинские войска потеряли за сутки 31 человека, танк и пять бронетранспортеров.В четверг Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска потеряли за сутки 29 человек личного состава и семь бронетранспортеров."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 31 человек личного состава, пять бронетранспортеров, один танк, четыре единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.

https://ria.ru/20220616/spetsoperatsiya-1795695065.html

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика