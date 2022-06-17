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ВСУ потеряли 31 человека личного состава за сутки, сообщили в ЛНР
ВСУ потеряли 31 человека личного состава за сутки, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 17.06.2022
ВСУ потеряли 31 человека личного состава за сутки, сообщили в ЛНР
Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в пятницу, что украинские войска потеряли за сутки 31 человека, танк и пять бронетранспортеров. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:07
2022-06-17T10:07
2022-06-17T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в пятницу, что украинские войска потеряли за сутки 31 человека, танк и пять бронетранспортеров.В четверг Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска потеряли за сутки 29 человек личного состава и семь бронетранспортеров."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 31 человек личного состава, пять бронетранспортеров, один танк, четыре единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
https://ria.ru/20220616/spetsoperatsiya-1795695065.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика
10:07 17.06.2022 (обновлено: 10:22 17.06.2022)
ВСУ потеряли 31 человека личного состава за сутки, сообщили в ЛНР
Народная милиция ЛНР сообщила о ликвидации 31 украинского военного за сутки