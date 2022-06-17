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В ЛНР за четыре месяца из-за агрессии со стороны ВСУ погибли 46 человек - РИА Новости, 17.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В ЛНР за четыре месяца из-за агрессии со стороны ВСУ погибли 46 человек
В ЛНР за четыре месяца из-за агрессии со стороны ВСУ погибли 46 человек - РИА Новости, 17.06.2022
В ЛНР за четыре месяца из-за агрессии со стороны ВСУ погибли 46 человек
Представительство Луганской Народной Республики в СЦКК сообщает, что за четыре месяца в результате украинской агрессии на территории республики погибли 46... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:38
2022-06-17T09:38
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Представительство Луганской Народной Республики в СЦКК сообщает, что за четыре месяца в результате украинской агрессии на территории республики погибли 46 человек, в том числе ребенок, еще 158 жителей пострадали."Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 204 мирных жителя, из которых 46 погибли и 158 человек получили ранения. Один ребенок погиб и девятнадцать детей получили ранения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что за этот период были разрушены и повреждены 1435 домов в 31 населенном пункте.Украинские войска за четыре месяца более тысячи раз открывали огонь по территории Луганской Народной Республики, применив 10 228 боеприпасов, включая 18 ракет "Точка-У", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как отмечается, всего за этот период украинские войска выпустили по территории ЛНР 10 228 боеприпасов различного калибра, "включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (18 ракет), РСЗО БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" и БМ-30 "Смерч" (2026 снарядов)".
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в мире, луганская народная республика, сцкк
09:38 17.06.2022
 
В ЛНР за четыре месяца из-за агрессии со стороны ВСУ погибли 46 человек

В ЛНР за четыре месяца из-за агрессии со стороны ВСУ погибли 46 человек, 158 ранены

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКолодец у разрушенного дома в поселке Камышеваха, перешедшем под контроль войск Луганской народной республики
Колодец у разрушенного дома в поселке Камышеваха, перешедшем под контроль войск Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Колодец у разрушенного дома в поселке Камышеваха, перешедшем под контроль войск Луганской народной республики. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Представительство Луганской Народной Республики в СЦКК сообщает, что за четыре месяца в результате украинской агрессии на территории республики погибли 46 человек, в том числе ребенок, еще 158 жителей пострадали.
"Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 204 мирных жителя, из которых 46 погибли и 158 человек получили ранения. Один ребенок погиб и девятнадцать детей получили ранения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Отмечается, что за этот период были разрушены и повреждены 1435 домов в 31 населенном пункте.
Украинские войска за четыре месяца более тысячи раз открывали огонь по территории Луганской Народной Республики, применив 10 228 боеприпасов, включая 18 ракет "Точка-У", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 4 месяца (с 17.02.2022 по 17.06.2022) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1001 обстрел территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжёлого вооружения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Как отмечается, всего за этот период украинские войска выпустили по территории ЛНР 10 228 боеприпасов различного калибра, "включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (18 ракет), РСЗО БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" и БМ-30 "Смерч" (2026 снарядов)".
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