В ЛНР за четыре месяца из-за агрессии со стороны ВСУ погибли 46 человек
В ЛНР за четыре месяца из-за агрессии со стороны ВСУ погибли 46 человек, 158 ранены
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКолодец у разрушенного дома в поселке Камышеваха, перешедшем под контроль войск Луганской народной республики
Колодец у разрушенного дома в поселке Камышеваха, перешедшем под контроль войск Луганской народной республики. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Представительство Луганской Народной Республики в СЦКК сообщает, что за четыре месяца в результате украинской агрессии на территории республики погибли 46 человек, в том числе ребенок, еще 158 жителей пострадали.
"Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 204 мирных жителя, из которых 46 погибли и 158 человек получили ранения. Один ребенок погиб и девятнадцать детей получили ранения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что за этот период были разрушены и повреждены 1435 домов в 31 населенном пункте.
Украинские войска за четыре месяца более тысячи раз открывали огонь по территории Луганской Народной Республики, применив 10 228 боеприпасов, включая 18 ракет "Точка-У", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 4 месяца (с 17.02.2022 по 17.06.2022) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1001 обстрел территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжёлого вооружения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Как отмечается, всего за этот период украинские войска выпустили по территории ЛНР 10 228 боеприпасов различного калибра, "включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (18 ракет), РСЗО БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" и БМ-30 "Смерч" (2026 снарядов)".