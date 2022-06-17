https://ria.ru/20220617/donbass-1795987540.html

В ЛНР за четыре месяца из-за агрессии со стороны ВСУ погибли 46 человек

В ЛНР за четыре месяца из-за агрессии со стороны ВСУ погибли 46 человек - РИА Новости, 17.06.2022

В ЛНР за четыре месяца из-за агрессии со стороны ВСУ погибли 46 человек

Представительство Луганской Народной Республики в СЦКК сообщает, что за четыре месяца в результате украинской агрессии на территории республики погибли 46... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:38

2022-06-17T09:38

2022-06-17T09:38

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

сцкк

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ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Представительство Луганской Народной Республики в СЦКК сообщает, что за четыре месяца в результате украинской агрессии на территории республики погибли 46 человек, в том числе ребенок, еще 158 жителей пострадали."Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 204 мирных жителя, из которых 46 погибли и 158 человек получили ранения. Один ребенок погиб и девятнадцать детей получили ранения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что за этот период были разрушены и повреждены 1435 домов в 31 населенном пункте.Украинские войска за четыре месяца более тысячи раз открывали огонь по территории Луганской Народной Республики, применив 10 228 боеприпасов, включая 18 ракет "Точка-У", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как отмечается, всего за этот период украинские войска выпустили по территории ЛНР 10 228 боеприпасов различного калибра, "включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (18 ракет), РСЗО БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" и БМ-30 "Смерч" (2026 снарядов)".

https://ria.ru/20220617/lnr-1795978287.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, сцкк