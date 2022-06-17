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Украинские войска выпустили по Ясиноватой десять снарядов
Украинские войска выпустили по Ясиноватой десять снарядов - РИА Новости, 17.06.2022
Украинские войска выпустили по Ясиноватой десять снарядов
Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:39
2022-06-17T08:39
2022-06-17T08:39
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220617/panteleymonovka-1795964435.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка
Украинские войска выпустили по Ясиноватой десять снарядов
В ДНР заявили. что ВСУ выпустили по Ясиноватой десять снарядов калибра 122 миллиметра