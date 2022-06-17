Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Озеряновку
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Ясиноватую и Озеряновку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска за три минуты обстреляли два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Озеряновке, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 07.48 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 07.45 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Озеряновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.