https://ria.ru/20220617/donbass-1795973986.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Озеряновку

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Озеряновку - РИА Новости, 17.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Озеряновку

Украинские войска за три минуты обстреляли два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой и... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:33

2022-06-17T08:33

2022-06-17T08:33

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска за три минуты обстреляли два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Озеряновке, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 07.48 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 07.45 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Озеряновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220617/panteleymonovka-1795964435.html

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка