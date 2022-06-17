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Дегтярев рассказал о строительстве Тихоокеанской железной дороги
Дегтярев рассказал о строительстве Тихоокеанской железной дороги - РИА Новости, 17.06.2022
Дегтярев рассказал о строительстве Тихоокеанской железной дороги
Первый балкер (сухогруз) по Тихоокеанской железной дороге планируется отправить в 2024 году, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на ПМЭФ-2022. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T06:56
2022-06-17T06:56
2022-06-17T06:56
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 17 июн - РИА Новости. Первый балкер (сухогруз) по Тихоокеанской железной дороге планируется отправить в 2024 году, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на ПМЭФ-2022.Дегтярев выступил с докладом на сессии "Поворот на Восток 3.0: азиатский вектор в экономике", состоявшейся на площадке ХХV Петербургского международного экономического форума. Глава региона рассказал, что делается в Хабаровском крае для того, чтобы удовлетворить все запросы западных и сибирских регионов в выходе в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).Он обратил внимание, что на Восточном полигоне Российских железных дорог есть очевидный прогресс: темпы строительства наращиваются. "Будут однозначно обеспечены высокие провозные мощности и пропускная способность. Дальше – дело за предпринимателями – определить, что и куда продавать", - заявил губернатор.В завершение выступления Дегтярев охарактеризовал реализуемую в регионе единую стратегию развития экономики. "Первое: тот, кто не повернется на восток уже сейчас, будет бедным. Второе: не стоит забывать, что мы сами – большой и перспективный рынок. Мы открыты для инвесторов. У нас есть необходимые ресурсы и возможности. Добро пожаловать в Хабаровский край", - заключил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, хабаровский край, россия, атр
Дегтярев рассказал о строительстве Тихоокеанской железной дороги
Хабаровский губернатор Дегтярев: первый балкер по Тихоокеанской ж/д отправят в 2024 году
ХАБАРОВСК, 17 июн - РИА Новости. Первый балкер (сухогруз) по Тихоокеанской железной дороге планируется отправить в 2024 году, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на ПМЭФ-2022.
Дегтярев выступил с докладом на сессии "Поворот на Восток 3.0: азиатский вектор в экономике", состоявшейся на площадке ХХV Петербургского международного экономического форума. Глава региона рассказал, что делается в Хабаровском крае
для того, чтобы удовлетворить все запросы западных и сибирских регионов в выходе в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР
).
"Сегодня мы строим Тихоокеанскую железную дорогу – самую длинную в современной истории России
частную железную дорогу. Она соединит Эльгинское угольное месторождение в Якутии и наш поселок Чумикан на побережье Охотского моря
. И уже 2024 году по новым путям планируем отправить свой первый балкер", - сообщил на сессии Дегтярев.
Он обратил внимание, что на Восточном полигоне Российских железных дорог есть очевидный прогресс: темпы строительства наращиваются. "Будут однозначно обеспечены высокие провозные мощности и пропускная способность. Дальше – дело за предпринимателями – определить, что и куда продавать", - заявил губернатор.
В завершение выступления Дегтярев охарактеризовал реализуемую в регионе единую стратегию развития экономики. "Первое: тот, кто не повернется на восток уже сейчас, будет бедным. Второе: не стоит забывать, что мы сами – большой и перспективный рынок. Мы открыты для инвесторов. У нас есть необходимые ресурсы и возможности. Добро пожаловать в Хабаровский край", - заключил он.