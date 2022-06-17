https://ria.ru/20220617/degtyarev-1795966389.html

Дегтярев рассказал о строительстве Тихоокеанской железной дороги

Дегтярев рассказал о строительстве Тихоокеанской железной дороги - РИА Новости, 17.06.2022

Дегтярев рассказал о строительстве Тихоокеанской железной дороги

Первый балкер (сухогруз) по Тихоокеанской железной дороге планируется отправить в 2024 году, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на ПМЭФ-2022. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T06:56

2022-06-17T06:56

2022-06-17T06:56

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ХАБАРОВСК, 17 июн - РИА Новости. Первый балкер (сухогруз) по Тихоокеанской железной дороге планируется отправить в 2024 году, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на ПМЭФ-2022.Дегтярев выступил с докладом на сессии "Поворот на Восток 3.0: азиатский вектор в экономике", состоявшейся на площадке ХХV Петербургского международного экономического форума. Глава региона рассказал, что делается в Хабаровском крае для того, чтобы удовлетворить все запросы западных и сибирских регионов в выходе в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).Он обратил внимание, что на Восточном полигоне Российских железных дорог есть очевидный прогресс: темпы строительства наращиваются. "Будут однозначно обеспечены высокие провозные мощности и пропускная способность. Дальше – дело за предпринимателями – определить, что и куда продавать", - заявил губернатор.В завершение выступления Дегтярев охарактеризовал реализуемую в регионе единую стратегию развития экономики. "Первое: тот, кто не повернется на восток уже сейчас, будет бедным. Второе: не стоит забывать, что мы сами – большой и перспективный рынок. Мы открыты для инвесторов. У нас есть необходимые ресурсы и возможности. Добро пожаловать в Хабаровский край", - заключил он.

https://ria.ru/20220617/reysy-1795962720.html

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Максим Горбачев

экономика, хабаровский край, россия, атр