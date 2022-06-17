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Дегтярев рассказал о строительстве Тихоокеанской железной дороги - РИА Новости, 17.06.2022
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https://ria.ru/20220617/degtyarev-1795966389.html
Дегтярев рассказал о строительстве Тихоокеанской железной дороги
Дегтярев рассказал о строительстве Тихоокеанской железной дороги - РИА Новости, 17.06.2022
Дегтярев рассказал о строительстве Тихоокеанской железной дороги
Первый балкер (сухогруз) по Тихоокеанской железной дороге планируется отправить в 2024 году, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на ПМЭФ-2022. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T06:56
2022-06-17T06:56
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
хабаровский край
россия
атр
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ХАБАРОВСК, 17 июн - РИА Новости. Первый балкер (сухогруз) по Тихоокеанской железной дороге планируется отправить в 2024 году, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на ПМЭФ-2022.Дегтярев выступил с докладом на сессии "Поворот на Восток 3.0: азиатский вектор в экономике", состоявшейся на площадке ХХV Петербургского международного экономического форума. Глава региона рассказал, что делается в Хабаровском крае для того, чтобы удовлетворить все запросы западных и сибирских регионов в выходе в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).Он обратил внимание, что на Восточном полигоне Российских железных дорог есть очевидный прогресс: темпы строительства наращиваются. "Будут однозначно обеспечены высокие провозные мощности и пропускная способность. Дальше – дело за предпринимателями – определить, что и куда продавать", - заявил губернатор.В завершение выступления Дегтярев охарактеризовал реализуемую в регионе единую стратегию развития экономики. "Первое: тот, кто не повернется на восток уже сейчас, будет бедным. Второе: не стоит забывать, что мы сами – большой и перспективный рынок. Мы открыты для инвесторов. У нас есть необходимые ресурсы и возможности. Добро пожаловать в Хабаровский край", - заключил он.
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экономика, хабаровский край, россия, атр
06:56 17.06.2022
 
Дегтярев рассказал о строительстве Тихоокеанской железной дороги

Хабаровский губернатор Дегтярев: первый балкер по Тихоокеанской ж/д отправят в 2024 году

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
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ХАБАРОВСК, 17 июн - РИА Новости. Первый балкер (сухогруз) по Тихоокеанской железной дороге планируется отправить в 2024 году, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на ПМЭФ-2022.
Дегтярев выступил с докладом на сессии "Поворот на Восток 3.0: азиатский вектор в экономике", состоявшейся на площадке ХХV Петербургского международного экономического форума. Глава региона рассказал, что делается в Хабаровском крае для того, чтобы удовлетворить все запросы западных и сибирских регионов в выходе в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).
"Сегодня мы строим Тихоокеанскую железную дорогу – самую длинную в современной истории России частную железную дорогу. Она соединит Эльгинское угольное месторождение в Якутии и наш поселок Чумикан на побережье Охотского моря. И уже 2024 году по новым путям планируем отправить свой первый балкер", - сообщил на сессии Дегтярев.
Он обратил внимание, что на Восточном полигоне Российских железных дорог есть очевидный прогресс: темпы строительства наращиваются. "Будут однозначно обеспечены высокие провозные мощности и пропускная способность. Дальше – дело за предпринимателями – определить, что и куда продавать", - заявил губернатор.
В завершение выступления Дегтярев охарактеризовал реализуемую в регионе единую стратегию развития экономики. "Первое: тот, кто не повернется на восток уже сейчас, будет бедным. Второе: не стоит забывать, что мы сами – большой и перспективный рынок. Мы открыты для инвесторов. У нас есть необходимые ресурсы и возможности. Добро пожаловать в Хабаровский край", - заключил он.
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