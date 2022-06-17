https://ria.ru/20220617/chizhov-1796341454.html

Чижов считает вступление Украины в ЕС делом далекого будущего

Чижов считает вступление Украины в ЕС делом далекого будущего - РИА Новости, 17.06.2022

Чижов считает вступление Украины в ЕС делом далекого будущего

Вступление Украины в ЕС - дело далекого будущего, никто не обещал им быстрого членства, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T21:10

2022-06-17T21:10

2022-06-17T21:10

петербургский международный экономический форум — 2022

в мире

украина

евросоюз

еврокомиссия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир чижов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Вступление Украины в ЕС - дело далекого будущего, никто не обещал им быстрого членства, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Вступление Украины в Евросоюз - это дело далекого будущего, никто не обещал Украине быстрого членства. Они обещали только статус кандидата. И то - это пока решение ЕК", - сказал он агентству на полях ПМЭФ.Он напомнил, что 23-24 июня будет саммит лидеров стран ЕС, "и там ситуация пока не столь однозначная".

https://ria.ru/20220617/evrosoyuz-1796245743.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир чижов