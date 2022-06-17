https://ria.ru/20220617/chizhov-1796341454.html
Чижов считает вступление Украины в ЕС делом далекого будущего
Чижов считает вступление Украины в ЕС делом далекого будущего - РИА Новости, 17.06.2022
Чижов считает вступление Украины в ЕС делом далекого будущего
Вступление Украины в ЕС - дело далекого будущего, никто не обещал им быстрого членства, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T21:10
2022-06-17T21:10
2022-06-17T21:10
петербургский международный экономический форум — 2022
в мире
украина
евросоюз
еврокомиссия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир чижов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Вступление Украины в ЕС - дело далекого будущего, никто не обещал им быстрого членства, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Вступление Украины в Евросоюз - это дело далекого будущего, никто не обещал Украине быстрого членства. Они обещали только статус кандидата. И то - это пока решение ЕК", - сказал он агентству на полях ПМЭФ.Он напомнил, что 23-24 июня будет саммит лидеров стран ЕС, "и там ситуация пока не столь однозначная".
https://ria.ru/20220617/evrosoyuz-1796245743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир чижов
Чижов считает вступление Украины в ЕС делом далекого будущего
Чижов: вступление Киева в ЕС — дело далекого будущего, никто не обещал быстрого членства