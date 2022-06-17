https://ria.ru/20220617/chetyrekhdnevka-1795953073.html

Назван фактор, ускоряющий переход к четырехдневной рабочей неделе в России

Назван фактор, ускоряющий переход к четырехдневной рабочей неделе в России - РИА Новости, 17.06.2022

Назван фактор, ускоряющий переход к четырехдневной рабочей неделе в России

Переход к четырехдневной рабочей неделе в России уже начался, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T02:10

2022-06-17T02:10

2022-06-17T02:10

общество

ярослав нилов

четырехдневная рабочая неделя

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598897507_0:308:3068:2034_1920x0_80_0_0_40c4ce5a2b034dbcfdbbb79a44b76e67.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Переход к четырехдневной рабочей неделе в России уже начался, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В интервью радио Sputnik он объяснил, какой фактор этому способствует.В период пандемии COVID-19 в России были узаконены новые формы занятости, позволяющие работникам самостоятельно планировать свой день и распределять нагрузку в течение недели, отметил Нилов. По его словам, некоторые сотрудники, выполняющие свои обязанности дистанционно, уже перешли на четырехдневку.Парламентарий перечислил профессии, представители которых могут позволить себе удаленную работу с относительно свободным графиком."Сколько бухгалтеров сегодня работают дистанционно, журналисты, IT-специалисты – а это самая востребованная профессия – работают дистанционно", – сказал он.Развитие технологий и новых методов управления со временем приведет к тому, что люди будут меньше работать и больше времени тратить на себя, полагает депутат Госдумы."Техника, искусственный интеллект, новые методы управления должны заменить существующие реалии, и люди будут меньше работать, тратить больше времени на себя. При этом не будет страдать производительность труда, и люди будут получать не меньше, а больше", – прогнозирует Нилов.Благодаря такой эволюции сокращение рабочей недели произойдет без внесения специальных поправок в законодательство, продолжил депутат."Поправок к Трудовому кодексу принимать не надо. Все должно происходить эволюционным путем", – считает Нилов.При этом есть сферы деятельности, где переход на четырехдневную рабочую неделю так и не произойдет, добавил он."У нас есть правоохранительные органы, система здравоохранения, спасательные службы, есть предприятия, которые работают в непрерывном цикле, – они не перейдут на четырехдневку", – такое мнение высказал Ярослав Нилов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220503/rabota-1786636977.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220503/rabota-1786613148.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, ярослав нилов, четырехдневная рабочая неделя, россия