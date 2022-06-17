https://ria.ru/20220617/chetyrekhdnevka-1795953073.html
Назван фактор, ускоряющий переход к четырехдневной рабочей неделе в России
Назван фактор, ускоряющий переход к четырехдневной рабочей неделе в России - РИА Новости, 17.06.2022
Назван фактор, ускоряющий переход к четырехдневной рабочей неделе в России
Переход к четырехдневной рабочей неделе в России уже начался, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T02:10
2022-06-17T02:10
2022-06-17T02:10
общество
ярослав нилов
четырехдневная рабочая неделя
россия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Переход к четырехдневной рабочей неделе в России уже начался, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В интервью радио Sputnik он объяснил, какой фактор этому способствует.В период пандемии COVID-19 в России были узаконены новые формы занятости, позволяющие работникам самостоятельно планировать свой день и распределять нагрузку в течение недели, отметил Нилов. По его словам, некоторые сотрудники, выполняющие свои обязанности дистанционно, уже перешли на четырехдневку.Парламентарий перечислил профессии, представители которых могут позволить себе удаленную работу с относительно свободным графиком."Сколько бухгалтеров сегодня работают дистанционно, журналисты, IT-специалисты – а это самая востребованная профессия – работают дистанционно", – сказал он.Развитие технологий и новых методов управления со временем приведет к тому, что люди будут меньше работать и больше времени тратить на себя, полагает депутат Госдумы."Техника, искусственный интеллект, новые методы управления должны заменить существующие реалии, и люди будут меньше работать, тратить больше времени на себя. При этом не будет страдать производительность труда, и люди будут получать не меньше, а больше", – прогнозирует Нилов.Благодаря такой эволюции сокращение рабочей недели произойдет без внесения специальных поправок в законодательство, продолжил депутат."Поправок к Трудовому кодексу принимать не надо. Все должно происходить эволюционным путем", – считает Нилов.При этом есть сферы деятельности, где переход на четырехдневную рабочую неделю так и не произойдет, добавил он."У нас есть правоохранительные органы, система здравоохранения, спасательные службы, есть предприятия, которые работают в непрерывном цикле, – они не перейдут на четырехдневку", – такое мнение высказал Ярослав Нилов в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220503/rabota-1786636977.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220503/rabota-1786613148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярослав нилов, четырехдневная рабочая неделя, россия
Назван фактор, ускоряющий переход к четырехдневной рабочей неделе в России
Депутат Нилов назвал пандемию фактором, ускорившим переход к четырехдневной рабочей неделе
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Переход к четырехдневной рабочей неделе в России уже начался, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В интервью радио Sputnik он объяснил
, какой фактор этому способствует.
В период пандемии COVID-19 в России были узаконены новые формы занятости, позволяющие работникам самостоятельно планировать свой день и распределять нагрузку в течение недели, отметил Нилов. По его словам, некоторые сотрудники, выполняющие свои обязанности дистанционно, уже перешли на четырехдневку.
"Пандемия коронавируса подтолкнула к тому, чтобы в Трудовом кодексе появились гибридные, гибкие формы занятости – удаленная, смешанная. И именно это стало определенным катализатором процесса перехода на четырехдневную рабочую неделю. Уже сегодня есть сотрудники, которые для себя организовали четырехдневную и даже трехдневную рабочую неделю", – уверен Нилов.
Парламентарий перечислил профессии, представители которых могут позволить себе удаленную работу с относительно свободным графиком.
"Сколько бухгалтеров сегодня работают дистанционно, журналисты, IT-специалисты – а это самая востребованная профессия – работают дистанционно", – сказал он.
Развитие технологий и новых методов управления со временем приведет к тому, что люди будут меньше работать и больше времени тратить на себя, полагает депутат Госдумы.
"Техника, искусственный интеллект, новые методы управления должны заменить существующие реалии, и люди будут меньше работать, тратить больше времени на себя. При этом не будет страдать производительность труда, и люди будут получать не меньше, а больше", – прогнозирует Нилов.
Благодаря такой эволюции сокращение рабочей недели произойдет без внесения специальных поправок в законодательство, продолжил депутат.
"Поправок к Трудовому кодексу принимать не надо. Все должно происходить эволюционным путем", – считает Нилов.
При этом есть сферы деятельности, где переход на четырехдневную рабочую неделю так и не произойдет, добавил он.
"У нас есть правоохранительные органы, система здравоохранения, спасательные службы, есть предприятия, которые работают в непрерывном цикле, – они не перейдут на четырехдневку", – такое мнение высказал Ярослав Нилов
в интервью радио Sputnik.