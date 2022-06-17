РЭЦ: бренду "Сделано в России" добавят женский взгляд
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы" в рамках XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Мнение женщин-предпринимательниц о том, какой должна быть продукция "Сделано в России", будет учтено при формировании итоговой концепции программы поддержки отечественных производителей Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), сообщила в ходе ПМЭФ генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Мы сейчас перезапускаем нашу "птичку", которая символизирует проект "Сделано в России", и предлагаем всем присутствующим принять участие в опросе по этому проекту. Нам очень важно, чтобы женский взгляд на то, какими критериями должна обладать сделанная в России продукция и "птичка", которую мы будем продвигать как символ российской продукции", - сказала Никишина.
Она добавила, что "мы просим, чтобы бизнес-вумен тоже высказались, и обещаем учесть это мнение в формировании итоговой концепции "Сделано в России", выступая на сессии "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы".
Участницы сессии могли принять участие в интерактивном голосовании по программе "Сделано в России", отсканировав QR-код на экране, кроме того, опрос доступен по ссылке.