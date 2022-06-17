https://ria.ru/20220617/brend-1796175671.html

РЭЦ: бренду "Сделано в России" добавят женский взгляд

РЭЦ: бренду "Сделано в России" добавят женский взгляд - РИА Новости, 17.06.2022

РЭЦ: бренду "Сделано в России" добавят женский взгляд

Мнение женщин-предпринимательниц о том, какой должна быть продукция "Сделано в России", будет учтено при формировании итоговой концепции программы поддержки... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:06

2022-06-17T16:06

2022-06-17T16:06

петербургский международный экономический форум — 2022

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

россия

экономика

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Мнение женщин-предпринимательниц о том, какой должна быть продукция "Сделано в России", будет учтено при формировании итоговой концепции программы поддержки отечественных производителей Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), сообщила в ходе ПМЭФ генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Она добавила, что "мы просим, чтобы бизнес-вумен тоже высказались, и обещаем учесть это мнение в формировании итоговой концепции "Сделано в России", выступая на сессии "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы".Участницы сессии могли принять участие в интерактивном голосовании по программе "Сделано в России", отсканировав QR-код на экране, кроме того, опрос доступен по ссылке.Обновленная программа национального бренда будет представлена этой осенью на Международном экспортном форуме "Сделано в России" 20-22 октября в Москве в Манеже.

https://ria.ru/20220615/forum-1795508266.html

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россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, россия, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)