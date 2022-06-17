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РЭЦ: бренду "Сделано в России" добавят женский взгляд - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/brend-1796175671.html
РЭЦ: бренду "Сделано в России" добавят женский взгляд
РЭЦ: бренду "Сделано в России" добавят женский взгляд - РИА Новости, 17.06.2022
РЭЦ: бренду "Сделано в России" добавят женский взгляд
Мнение женщин-предпринимательниц о том, какой должна быть продукция "Сделано в России", будет учтено при формировании итоговой концепции программы поддержки... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:06
2022-06-17T16:06
петербургский международный экономический форум — 2022
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
россия
экономика
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Мнение женщин-предпринимательниц о том, какой должна быть продукция "Сделано в России", будет учтено при формировании итоговой концепции программы поддержки отечественных производителей Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), сообщила в ходе ПМЭФ генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Она добавила, что "мы просим, чтобы бизнес-вумен тоже высказались, и обещаем учесть это мнение в формировании итоговой концепции "Сделано в России", выступая на сессии "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы".Участницы сессии могли принять участие в интерактивном голосовании по программе "Сделано в России", отсканировав QR-код на экране, кроме того, опрос доступен по ссылке.Обновленная программа национального бренда будет представлена этой осенью на Международном экспортном форуме "Сделано в России" 20-22 октября в Москве в Манеже.
https://ria.ru/20220615/forum-1795508266.html
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, россия, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:06 17.06.2022
 

РЭЦ: бренду "Сделано в России" добавят женский взгляд

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы" в рамках XXV Петербургского международного экономического форума
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы в рамках XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Мнение женщин-предпринимательниц о том, какой должна быть продукция "Сделано в России", будет учтено при формировании итоговой концепции программы поддержки отечественных производителей Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), сообщила в ходе ПМЭФ генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Мы сейчас перезапускаем нашу "птичку", которая символизирует проект "Сделано в России", и предлагаем всем присутствующим принять участие в опросе по этому проекту. Нам очень важно, чтобы женский взгляд на то, какими критериями должна обладать сделанная в России продукция и "птичка", которую мы будем продвигать как символ российской продукции", - сказала Никишина.
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 16:05Петербургский международный экономический форум — 2022
Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 20-22 октября
Она добавила, что "мы просим, чтобы бизнес-вумен тоже высказались, и обещаем учесть это мнение в формировании итоговой концепции "Сделано в России", выступая на сессии "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы".
Участницы сессии могли принять участие в интерактивном голосовании по программе "Сделано в России", отсканировав QR-код на экране, кроме того, опрос доступен по ссылке.
Обновленная программа национального бренда будет представлена этой осенью на Международном экспортном форуме "Сделано в России" 20-22 октября в Москве в Манеже.
Глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на подписании соглашения о продвижении национального бренда Сделано в России в рамках XXV ПМЭФ - 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 16:01ПМЭФ-2022
РЭЦ и Росстандарт будут совместно развивать бренд "Сделано в России"
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Вероника НикишинаРоссияЭкономикаПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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