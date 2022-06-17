https://ria.ru/20220617/blagoustroystvo-1795976389.html

В районе ТПУ "Окружная" на севере Москвы начались работы по благоустройству

В районе ТПУ "Окружная" на севере Москвы начались работы по благоустройству - РИА Новости, 17.06.2022

В районе ТПУ "Окружная" на севере Москвы начались работы по благоустройству

Работы по благоустройству стартовали в районе ТПУ "Окружная" на севере Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:55

2022-06-17T08:55

2022-06-17T08:55

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40742/55/407425590_0:72:1921:1153_1920x0_80_0_0_02f0ad727b745b552e66bacc79932ed2.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Работы по благоустройству стартовали в районе ТПУ "Окружная" на севере Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле ТПУ "Окружная" на границе Северного и Северо-Восточного административных округов. В связи с увеличением пассажиропотока появилась необходимость обустроить комфортные пешеходные маршруты от жилых домов к новому транспортно-пересадочному узлу. В зону благоустройства вошли Локомотивный и Нововладыкинский проезды, основные работы планируем завершить до конца этого года", - заявил Бирюков.Он сообщил, что в ходе работ также обустроят видовую зону вдоль Локомотивного проезда. Там появятся уютные места для отдыха с удобными лавочками, детские площадки с игровым оборудованием, места для воркаута и выгула собак.Заммэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы удобные и безопасные проходы."В рамках проекта уберем под землю воздушные кабельные линии, расширим тротуары. Обновим покрытие на проезжей части, сделаем пешеходные переходы с опорами контрастного освещения, организуем парковочное пространство: количество машино-мест увеличится в полтора раза - их станет более 150", - рассказал Бирюков.В комплексе городского хозяйства добавили, что для пассажиров общественного транспорта оборудуют четыре новые остановки с зарядными слотами и беспроводной связью, так же будет полностью обновлена система освещения: старые опоры заменят и установят дополнительные, в общей сложности территорию будут освещать 120 современных фонарей с энергосберегающими светильниками.Сообщается, что на территории возле ТПУ "Окружная" проведут озеленение: высадят более 100 деревьев и 200 кустарников, разобьют газон общей площадью почти 29 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20220616/rekonstruktsiya-1795858840.html

https://ria.ru/20220616/doroga-1795840047.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков