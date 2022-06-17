https://ria.ru/20220617/blagoustroystvo-1795976389.html
В районе ТПУ "Окружная" на севере Москвы начались работы по благоустройству
В районе ТПУ "Окружная" на севере Москвы начались работы по благоустройству - РИА Новости, 17.06.2022
В районе ТПУ "Окружная" на севере Москвы начались работы по благоустройству
Работы по благоустройству стартовали в районе ТПУ "Окружная" на севере Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:55
2022-06-17T08:55
2022-06-17T08:55
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40742/55/407425590_0:72:1921:1153_1920x0_80_0_0_02f0ad727b745b552e66bacc79932ed2.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Работы по благоустройству стартовали в районе ТПУ "Окружная" на севере Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле ТПУ "Окружная" на границе Северного и Северо-Восточного административных округов. В связи с увеличением пассажиропотока появилась необходимость обустроить комфортные пешеходные маршруты от жилых домов к новому транспортно-пересадочному узлу. В зону благоустройства вошли Локомотивный и Нововладыкинский проезды, основные работы планируем завершить до конца этого года", - заявил Бирюков.Он сообщил, что в ходе работ также обустроят видовую зону вдоль Локомотивного проезда. Там появятся уютные места для отдыха с удобными лавочками, детские площадки с игровым оборудованием, места для воркаута и выгула собак.Заммэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы удобные и безопасные проходы."В рамках проекта уберем под землю воздушные кабельные линии, расширим тротуары. Обновим покрытие на проезжей части, сделаем пешеходные переходы с опорами контрастного освещения, организуем парковочное пространство: количество машино-мест увеличится в полтора раза - их станет более 150", - рассказал Бирюков.В комплексе городского хозяйства добавили, что для пассажиров общественного транспорта оборудуют четыре новые остановки с зарядными слотами и беспроводной связью, так же будет полностью обновлена система освещения: старые опоры заменят и установят дополнительные, в общей сложности территорию будут освещать 120 современных фонарей с энергосберегающими светильниками.Сообщается, что на территории возле ТПУ "Окружная" проведут озеленение: высадят более 100 деревьев и 200 кустарников, разобьют газон общей площадью почти 29 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20220616/rekonstruktsiya-1795858840.html
https://ria.ru/20220616/doroga-1795840047.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40742/55/407425590_144:0:1777:1225_1920x0_80_0_0_6bc310178d31a92e80e41d595cd26a93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Работы по благоустройству стартовали в районе ТПУ "Окружная" на севере Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле ТПУ "Окружная" на границе Северного и Северо-Восточного административных округов. В связи с увеличением пассажиропотока появилась необходимость обустроить комфортные пешеходные маршруты от жилых домов к новому транспортно-пересадочному узлу. В зону благоустройства вошли Локомотивный и Нововладыкинский проезды, основные работы планируем завершить до конца этого года", - заявил Бирюков.
Он сообщил, что в ходе работ также обустроят видовую зону вдоль Локомотивного проезда. Там появятся уютные места для отдыха с удобными лавочками, детские площадки с игровым оборудованием, места для воркаута и выгула собак.
Заммэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы удобные и безопасные проходы.
"В рамках проекта уберем под землю воздушные кабельные линии, расширим тротуары. Обновим покрытие на проезжей части, сделаем пешеходные переходы с опорами контрастного освещения, организуем парковочное пространство: количество машино-мест увеличится в полтора раза - их станет более 150", - рассказал Бирюков.
В комплексе городского хозяйства добавили, что для пассажиров общественного транспорта оборудуют четыре новые остановки с зарядными слотами и беспроводной связью, так же будет полностью обновлена система освещения: старые опоры заменят и установят дополнительные, в общей сложности территорию будут освещать 120 современных фонарей с энергосберегающими светильниками.
Сообщается, что на территории возле ТПУ "Окружная" проведут озеленение: высадят более 100 деревьев и 200 кустарников, разобьют газон общей площадью почти 29 тысяч квадратных метров.