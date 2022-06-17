https://ria.ru/20220617/biznes-1796200782.html
Путин дал совет крупному бизнесу и управленцам
Путин дал совет крупному бизнесу и управленцам - РИА Новости, 17.06.2022
Путин дал совет крупному бизнесу и управленцам
Прочного успеха бизнеса можно добиться только тогда, когда предприниматель связывает будущее со своей родиной, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:38
2022-06-17T16:38
2022-06-17T17:03
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Прочного успеха бизнеса можно добиться только тогда, когда предприниматель связывает будущее со своей родиной, считает президент России Владимир Путин.Глава государства обратился к представителям бизнеса в ходе Петербургского международного экономического форума."Хотел бы сегодня обратиться к нашим руководителям, собственникам крупных компаний, к нашим предпринимателям и управленцам. Уважаемые коллеги, друзья! По-настоящему прочный успех, чувство достоинства, самоуважения приходит только тогда, когда ты связываешь своё будущее, будущее своих детей со своей родиной", - сказал он.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/biznes-1796195890.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: "Настоящий успех приходит только тогда, когда ты связываешь свое будущее со своей родиной"
Путин: "Настоящий успех приходит только тогда, когда ты связываешь свое будущее со своей родиной"
2022-06-17T16:38
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика
16:38 17.06.2022 (обновлено: 17:03 17.06.2022)
Путин дал совет крупному бизнесу и управленцам
Президент Путин посоветовал крупному бизнесу связывать свое будущее с родиной
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Прочного успеха бизнеса можно добиться только тогда, когда предприниматель связывает будущее со своей родиной, считает президент России Владимир Путин.
Глава государства обратился к представителям бизнеса в ходе Петербургского международного экономического форума.
"Хотел бы сегодня обратиться к нашим руководителям, собственникам крупных компаний, к нашим предпринимателям и управленцам. Уважаемые коллеги, друзья! По-настоящему прочный успех, чувство достоинства, самоуважения приходит только тогда, когда ты связываешь своё будущее, будущее своих детей со своей родиной", - сказал он.