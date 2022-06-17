https://ria.ru/20220617/biznes-1796200782.html

Путин дал совет крупному бизнесу и управленцам

Путин дал совет крупному бизнесу и управленцам - РИА Новости, 17.06.2022

Путин дал совет крупному бизнесу и управленцам

Прочного успеха бизнеса можно добиться только тогда, когда предприниматель связывает будущее со своей родиной, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:38

2022-06-17T16:38

2022-06-17T17:03

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796218429_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_185f2d23be93d12a8b84812e7f4bb015.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Прочного успеха бизнеса можно добиться только тогда, когда предприниматель связывает будущее со своей родиной, считает президент России Владимир Путин.Глава государства обратился к представителям бизнеса в ходе Петербургского международного экономического форума."Хотел бы сегодня обратиться к нашим руководителям, собственникам крупных компаний, к нашим предпринимателям и управленцам. Уважаемые коллеги, друзья! По-настоящему прочный успех, чувство достоинства, самоуважения приходит только тогда, когда ты связываешь своё будущее, будущее своих детей со своей родиной", - сказал он.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/biznes-1796195890.html

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Путин: "Настоящий успех приходит только тогда, когда ты связываешь свое будущее со своей родиной"

Путин: "Настоящий успех приходит только тогда, когда ты связываешь свое будущее со своей родиной"

2022-06-17T16:38

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