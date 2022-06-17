https://ria.ru/20220617/biznes-1796060314.html

Иностранный бизнес хочет вернуться на российский рынок, заявил Песков

Иностранный бизнес хочет вернуться на российский рынок, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2022

Иностранный бизнес хочет вернуться на российский рынок, заявил Песков

Иностранный бизнес говорит, что будет ждать возможности возвращения на рынок РФ, они заинтересованы в этом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:30

2022-06-17T12:30

2022-06-17T12:30

экономика

россия

дмитрий песков

бизнес

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Иностранный бизнес говорит, что будет ждать возможности возвращения на рынок РФ, они заинтересованы в этом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Бизнес-активность на форуме можно полностью сократить до нуля - все равно, как вы правильно заметили, предприниматели приезжают. Они будут вести дела в нашей стране. Они заинтересованы в этом. Более того, многие будут пытаться извлечь выгоду из тех ниш, которые освобождаются сейчас после ухода каких-то компаний", - сказал Песков в интервью студии "Известий".При этом Песков отметил, что многие компании, которые закрываются, находятся в контакте с правительством РФ, профильными министерствами и ведомствами."И они открыто говорят, что будут ждать момента для обратного входа на рынок. Они заинтересованы", - сказал он.

https://ria.ru/20220617/import-1796000996.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, дмитрий песков, бизнес