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Иностранный бизнес хочет вернуться на российский рынок, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2022
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Иностранный бизнес хочет вернуться на российский рынок, заявил Песков
Иностранный бизнес хочет вернуться на российский рынок, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2022
Иностранный бизнес хочет вернуться на российский рынок, заявил Песков
Иностранный бизнес говорит, что будет ждать возможности возвращения на рынок РФ, они заинтересованы в этом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:30
2022-06-17T12:30
экономика
россия
дмитрий песков
бизнес
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Иностранный бизнес говорит, что будет ждать возможности возвращения на рынок РФ, они заинтересованы в этом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Бизнес-активность на форуме можно полностью сократить до нуля - все равно, как вы правильно заметили, предприниматели приезжают. Они будут вести дела в нашей стране. Они заинтересованы в этом. Более того, многие будут пытаться извлечь выгоду из тех ниш, которые освобождаются сейчас после ухода каких-то компаний", - сказал Песков в интервью студии "Известий".При этом Песков отметил, что многие компании, которые закрываются, находятся в контакте с правительством РФ, профильными министерствами и ведомствами."И они открыто говорят, что будут ждать момента для обратного входа на рынок. Они заинтересованы", - сказал он.
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экономика, россия, дмитрий песков, бизнес
12:30 17.06.2022
 
Иностранный бизнес хочет вернуться на российский рынок, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: иностранный бизнес заинтересован в возвращении на российский рынок

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Иностранный бизнес говорит, что будет ждать возможности возвращения на рынок РФ, они заинтересованы в этом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Бизнес-активность на форуме можно полностью сократить до нуля - все равно, как вы правильно заметили, предприниматели приезжают. Они будут вести дела в нашей стране. Они заинтересованы в этом. Более того, многие будут пытаться извлечь выгоду из тех ниш, которые освобождаются сейчас после ухода каких-то компаний", - сказал Песков в интервью студии "Известий".
При этом Песков отметил, что многие компании, которые закрываются, находятся в контакте с правительством РФ, профильными министерствами и ведомствами.
"И они открыто говорят, что будут ждать момента для обратного входа на рынок. Они заинтересованы", - сказал он.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковБизнес
 
 
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