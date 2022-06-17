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О заинтересованном в российском рынке бизнесе позаботятся, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2022
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О заинтересованном в российском рынке бизнесе позаботятся, заявил Песков
О заинтересованном в российском рынке бизнесе позаботятся, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2022
О заинтересованном в российском рынке бизнесе позаботятся, заявил Песков
Бизнесмены из недружественных государств, заинтересованные в рынке РФ, останутся объектом особой заботы со стороны Москвы, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:21
2022-06-17T12:21
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Бизнесмены из недружественных государств, заинтересованные в рынке РФ, останутся объектом особой заботы со стороны Москвы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ну, смотрите, страны недружественные - я бы даже сказал скорее не страны недружественные, а государства недружественные и, точнее, руководство этих государств, которое так враждебно действует в нашем отношении - вот они действительно недружественные. А бизнесмены, которые заинтересованы в нашем рынке, они дружественные. И они останутся дружественными. И они будут оставаться объектом нашего особого внимания и нашей особой заботы", - сказал Песков в интервью студии "Известий".
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экономика, россия, дмитрий песков
12:21 17.06.2022
 
О заинтересованном в российском рынке бизнесе позаботятся, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: о заинтересованных в российском рынке бизнесменах позаботятся

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Бизнесмены из недружественных государств, заинтересованные в рынке РФ, останутся объектом особой заботы со стороны Москвы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ну, смотрите, страны недружественные - я бы даже сказал скорее не страны недружественные, а государства недружественные и, точнее, руководство этих государств, которое так враждебно действует в нашем отношении - вот они действительно недружественные. А бизнесмены, которые заинтересованы в нашем рынке, они дружественные. И они останутся дружественными. И они будут оставаться объектом нашего особого внимания и нашей особой заботы", - сказал Песков в интервью студии "Известий".
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
12:07
США оказывают давление на иностранный бизнес в России, заявил Песков
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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