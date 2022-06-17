https://ria.ru/20220617/biznes-1796055576.html

О заинтересованном в российском рынке бизнесе позаботятся, заявил Песков

О заинтересованном в российском рынке бизнесе позаботятся, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2022

О заинтересованном в российском рынке бизнесе позаботятся, заявил Песков

Бизнесмены из недружественных государств, заинтересованные в рынке РФ, останутся объектом особой заботы со стороны Москвы, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:21

2022-06-17T12:21

2022-06-17T12:21

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e20f94eb77b4d24e4d747feb6d2eaf21.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Бизнесмены из недружественных государств, заинтересованные в рынке РФ, останутся объектом особой заботы со стороны Москвы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ну, смотрите, страны недружественные - я бы даже сказал скорее не страны недружественные, а государства недружественные и, точнее, руководство этих государств, которое так враждебно действует в нашем отношении - вот они действительно недружественные. А бизнесмены, которые заинтересованы в нашем рынке, они дружественные. И они останутся дружественными. И они будут оставаться объектом нашего особого внимания и нашей особой заботы", - сказал Песков в интервью студии "Известий".

https://ria.ru/20220617/biznes-1796048391.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, дмитрий песков