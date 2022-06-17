https://ria.ru/20220617/biznes-1796055576.html
О заинтересованном в российском рынке бизнесе позаботятся, заявил Песков
О заинтересованном в российском рынке бизнесе позаботятся, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2022
О заинтересованном в российском рынке бизнесе позаботятся, заявил Песков
Бизнесмены из недружественных государств, заинтересованные в рынке РФ, останутся объектом особой заботы со стороны Москвы, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:21
2022-06-17T12:21
2022-06-17T12:21
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Бизнесмены из недружественных государств, заинтересованные в рынке РФ, останутся объектом особой заботы со стороны Москвы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ну, смотрите, страны недружественные - я бы даже сказал скорее не страны недружественные, а государства недружественные и, точнее, руководство этих государств, которое так враждебно действует в нашем отношении - вот они действительно недружественные. А бизнесмены, которые заинтересованы в нашем рынке, они дружественные. И они останутся дружественными. И они будут оставаться объектом нашего особого внимания и нашей особой заботы", - сказал Песков в интервью студии "Известий".
https://ria.ru/20220617/biznes-1796048391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков
О заинтересованном в российском рынке бизнесе позаботятся, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: о заинтересованных в российском рынке бизнесменах позаботятся