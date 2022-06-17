https://ria.ru/20220617/biznes-1796048391.html

США оказывают давление на иностранный бизнес в России, заявил Песков

США оказывают давление на иностранный бизнес в России, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2022

США оказывают давление на иностранный бизнес в России, заявил Песков

Иностранный бизнес сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны своих государств, главным образом это США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:07

2022-06-17T12:07

2022-06-17T12:22

экономика

петербургский международный экономический форум (фонд)

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Иностранный бизнес сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны своих государств, главным образом это США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, наверное, гораздо больше бизнесменов из всех стран мира хотели бы приехать на этот форум. Но очевидно, что они все сталкиваются с беспрецедентным давлением. Давление совершенно беспардонное, давление жесточайшее, выкручивание рук, запугивание, шантаж, и так далее и тому подобное", - сказал Песков в интервью студии "Известий"."Причем сейчас уже, наверное, можно уже не быть таким уж совсем дипломатом и сказать, что занимаются этим главным образом Соединенные Штаты Америки, американские послы по всему миру. Обходят, обзванивают компании. Крупные компании. И сыпят направо-налево угрозы", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220617/druzya-1796052803.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков