https://ria.ru/20220617/biznes-1796048391.html
США оказывают давление на иностранный бизнес в России, заявил Песков
США оказывают давление на иностранный бизнес в России, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2022
США оказывают давление на иностранный бизнес в России, заявил Песков
Иностранный бизнес сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны своих государств, главным образом это США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:07
2022-06-17T12:07
2022-06-17T12:22
экономика
петербургский международный экономический форум (фонд)
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Иностранный бизнес сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны своих государств, главным образом это США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, наверное, гораздо больше бизнесменов из всех стран мира хотели бы приехать на этот форум. Но очевидно, что они все сталкиваются с беспрецедентным давлением. Давление совершенно беспардонное, давление жесточайшее, выкручивание рук, запугивание, шантаж, и так далее и тому подобное", - сказал Песков в интервью студии "Известий"."Причем сейчас уже, наверное, можно уже не быть таким уж совсем дипломатом и сказать, что занимаются этим главным образом Соединенные Штаты Америки, американские послы по всему миру. Обходят, обзванивают компании. Крупные компании. И сыпят направо-налево угрозы", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220617/druzya-1796052803.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fb478e60a1f509d0c94166972baa83b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков
12:07 17.06.2022 (обновлено: 12:22 17.06.2022)
США оказывают давление на иностранный бизнес в России, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: США оказывают давление на иностранный бизнес в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Иностранный бизнес сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны своих государств, главным образом это США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, наверное, гораздо больше бизнесменов из всех стран мира хотели бы приехать на этот форум. Но очевидно, что они все сталкиваются с беспрецедентным давлением. Давление совершенно беспардонное, давление жесточайшее, выкручивание рук, запугивание, шантаж, и так далее и тому подобное", - сказал Песков в интервью студии "Известий".
"Причем сейчас уже, наверное, можно уже не быть таким уж совсем дипломатом и сказать, что занимаются этим главным образом Соединенные Штаты Америки, американские послы по всему миру. Обходят, обзванивают компании. Крупные компании. И сыпят направо-налево угрозы", - добавил Песков.