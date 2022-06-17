https://ria.ru/20220617/bezhentsy-1795961593.html
СМИ: сотни украинских беженцев остались в Англии без крова
СМИ: сотни украинских беженцев остались в Англии без крова - РИА Новости, 17.06.2022
СМИ: сотни украинских беженцев остались в Англии без крова
Сотни украинских семей остались без крова в Англии после того, как прибыли в страну по визам, предусматривающим обеспечение их жильем, сообщила британская... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T04:53
2022-06-17T04:53
2022-06-17T05:05
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сотни украинских семей остались без крова в Англии после того, как прибыли в страну по визам, предусматривающим обеспечение их жильем, сообщила британская газета Guardian со ссылкой на официальные данные.По сообщению издания, в период с конца февраля за помощью в связи с отсутствием жилья обратились как минимум 480 украинских семей с детьми и 180 одиноких совершеннолетних лиц из Украины. Отмечается, что проблемы с жильем возникают как в случае с программой Homes for Ukraine ("Дома для Украины"), так и в случае виз по семейной схеме, несмотря на заверения британского правительства об обратном.В организации Refugees at Home ("Беженцы дома") отметили, что "разочарованы и опечалены, но не удивлены" проблемами, возникающими с размещением беженцев. По словам исполнительного директора организации Лорен Скотт, "срочно нужен" план помощи семьям, размещение которых "пошло не так". "Это кошмарная ситуация - та самая, которую мы надеялись избежать", - считает Скотт.Газета подчеркивает, что многие местные власти "относятся к украинским семьям как к бездомным", оставляя их в общежитиях и гостиницах, как это было и с афганскими беженцами.Проект "Дома для Украины" помогает украинским беженцам найти временное и бесплатное место жительства в Великобритании. Каждому домохозяйству, разместившему у себя переселенцев, положена выплата в размере 350 фунтов стерлингов.Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220613/posol-1795037337.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, великобритания, россия
04:53 17.06.2022 (обновлено: 05:05 17.06.2022)
СМИ: сотни украинских беженцев остались в Англии без крова
The Guardian: в Англии сотни прибывших по визе украинских беженцев остались без крова
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Сотни украинских семей остались без крова в Англии после того, как прибыли в страну по визам, предусматривающим обеспечение их жильем, сообщила
британская газета Guardian со ссылкой на официальные данные.
По сообщению издания, в период с конца февраля за помощью в связи с отсутствием жилья обратились как минимум 480 украинских семей с детьми и 180 одиноких совершеннолетних лиц из Украины
. Отмечается, что проблемы с жильем возникают как в случае с программой Homes for Ukraine ("Дома для Украины"), так и в случае виз по семейной схеме, несмотря на заверения британского правительства об обратном.
В организации Refugees at Home ("Беженцы дома") отметили, что "разочарованы и опечалены, но не удивлены" проблемами, возникающими с размещением беженцев. По словам исполнительного директора организации Лорен Скотт, "срочно нужен" план помощи семьям, размещение которых "пошло не так". "Это кошмарная ситуация - та самая, которую мы надеялись избежать", - считает Скотт.
Газета подчеркивает, что многие местные власти "относятся к украинским семьям как к бездомным", оставляя их в общежитиях и гостиницах, как это было и с афганскими беженцами.
Проект "Дома для Украины" помогает украинским беженцам найти временное и бесплатное место жительства в Великобритании
. Каждому домохозяйству, разместившему у себя переселенцев, положена выплата в размере 350 фунтов стерлингов.
Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.