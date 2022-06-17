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Белоруссия не собирается воевать на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.06.2022
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Белоруссия не собирается воевать на Украине, заявил Лукашенко
Белоруссия не собирается воевать на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.06.2022
Белоруссия не собирается воевать на Украине, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не собирается воевать на Украине, но готова ответить на возможные удары со стороны Киева... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:55
2022-06-17T15:04
в мире
белоруссия
украина
александр лукашенко
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МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не собирается воевать на Украине, но готова ответить на возможные удары со стороны Киева по белорусским объектам со своей территории."Мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (у них такая шальная мысль была), мы мгновенно ответим. Поэтому вы нас не трогайте, мы к вам не собираемся идти", - сказал Лукашенко во время общения с работниками ОАО "Белшина" в Бобруйске, касаясь возможности участия белорусской армии в военных действиях на территории Украины. Его слова приводит официальный сайт президента.Однако он также подчеркнул важность военной подготовки, укрепления белорусской армии. "Учить будем, особенно мужиков. Время такое. Чем больше мы будем иметь, чем сильнее у нас будет оружие, тем нам спокойнее будет. Они будут понимать: если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину. Они это должны понимать. Но для того, чтобы ударить, надо иметь, чем ударить. У нас это есть", - заявил Лукашенко.
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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко
14:55 17.06.2022 (обновлено: 15:04 17.06.2022)
 
Белоруссия не собирается воевать на Украине, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: Белоруссия не будет воевать на Украине, но ответит на удары

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не собирается воевать на Украине, но готова ответить на возможные удары со стороны Киева по белорусским объектам со своей территории.
"Мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (у них такая шальная мысль была), мы мгновенно ответим. Поэтому вы нас не трогайте, мы к вам не собираемся идти", - сказал Лукашенко во время общения с работниками ОАО "Белшина" в Бобруйске, касаясь возможности участия белорусской армии в военных действиях на территории Украины. Его слова приводит официальный сайт президента.
Однако он также подчеркнул важность военной подготовки, укрепления белорусской армии. "Учить будем, особенно мужиков. Время такое. Чем больше мы будем иметь, чем сильнее у нас будет оружие, тем нам спокойнее будет. Они будут понимать: если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину. Они это должны понимать. Но для того, чтобы ударить, надо иметь, чем ударить. У нас это есть", - заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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