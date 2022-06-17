Рейтинг@Mail.ru
Меланшон пообещал предоставить Ассанжу французское гражданство - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220617/assanzh-1796123688.html
Меланшон пообещал предоставить Ассанжу французское гражданство
Меланшон пообещал предоставить Ассанжу французское гражданство - РИА Новости, 17.06.2022
Меланшон пообещал предоставить Ассанжу французское гражданство
Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, чей "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) занял второе место в первом туре... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:46
2022-06-17T14:46
в мире
жан-люк меланшон
эммануэль макрон
франция
сша
багдад (город)
джулиан ассанж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149214/51/1492145102_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_aa3cda93bc702106133ccf1903820a24.jpg
ПАРИЖ, 17 июн - РИА Новости. Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, чей "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) занял второе место в первом туре парламентских выборов во Франции, пообещал предоставить французское гражданство основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в случае своего назначения премьер-министром Франции.Ранее в пятницу в WikiLeaks сообщили, что глава МВД Британии одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова."Если я стану в понедельник премьер-министром (Франции - ред.), Джулиан Ассанж получит французское гражданство, мы примем его у нас и наградим", - заявил Меланшон на пресс-конференции, которая транслировалась в его аккаунте в Twitter.Первый тур выборов в Национальное собрание Франции (нижнюю палату парламента) прошел 12 июня. По данным МВД, коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" получила 25,71%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона – 25,61%. Второй тур парламентских выборов состоится 19 июня.Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Кроме того, Ассанж вел программу на телеканале RT, премьера телепроекта под названием "Мир завтра" (The World Tomorrow) на телеканале Russia Today состоялась 17 апреля 2012 года.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
https://ria.ru/20220613/vybory-1794971397.html
https://ria.ru/20220617/assanzh-1796068937.html
франция
сша
багдад (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149214/51/1492145102_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_b0e77220b5c85a80d80188b53bc06808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жан-люк меланшон, эммануэль макрон, франция, сша, багдад (город), джулиан ассанж
14:46 17.06.2022
 
Меланшон пообещал предоставить Ассанжу французское гражданство

Меланшон пообещал предоставить Ассанжу французское гражданство, если станет премьером

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Франции, лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон
Кандидат в президенты Франции, лидер движения Непокорная Франция Жан-Люк Меланшон - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 июн - РИА Новости. Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, чей "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) занял второе место в первом туре парламентских выборов во Франции, пообещал предоставить французское гражданство основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в случае своего назначения премьер-министром Франции.
Ранее в пятницу в WikiLeaks сообщили, что глава МВД Британии одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 01:36
Коалиция Макрона обошла левый союз Меланшона в первом туре выборов
"Если я стану в понедельник премьер-министром (Франции - ред.), Джулиан Ассанж получит французское гражданство, мы примем его у нас и наградим", - заявил Меланшон на пресс-конференции, которая транслировалась в его аккаунте в Twitter.
Первый тур выборов в Национальное собрание Франции (нижнюю палату парламента) прошел 12 июня. По данным МВД, коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" получила 25,71%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона – 25,61%. Второй тур парламентских выборов состоится 19 июня.
Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Кроме того, Ассанж вел программу на телеканале RT, премьера телепроекта под названием "Мир завтра" (The World Tomorrow) на телеканале Russia Today состоялась 17 апреля 2012 года.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 12:50
Захарова назвала одобрение экстрадиции Ассанжа в США апофеозом гуманизма
 
В миреЖан-Люк МеланшонЭммануэль МакронФранцияСШАБагдад (город)Джулиан Ассанж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала