https://ria.ru/20220617/assanzh-1796123688.html

Меланшон пообещал предоставить Ассанжу французское гражданство

Меланшон пообещал предоставить Ассанжу французское гражданство - РИА Новости, 17.06.2022

Меланшон пообещал предоставить Ассанжу французское гражданство

Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, чей "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) занял второе место в первом туре... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:46

2022-06-17T14:46

2022-06-17T14:46

в мире

жан-люк меланшон

эммануэль макрон

франция

сша

багдад (город)

джулиан ассанж

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ПАРИЖ, 17 июн - РИА Новости. Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, чей "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) занял второе место в первом туре парламентских выборов во Франции, пообещал предоставить французское гражданство основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в случае своего назначения премьер-министром Франции.Ранее в пятницу в WikiLeaks сообщили, что глава МВД Британии одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова."Если я стану в понедельник премьер-министром (Франции - ред.), Джулиан Ассанж получит французское гражданство, мы примем его у нас и наградим", - заявил Меланшон на пресс-конференции, которая транслировалась в его аккаунте в Twitter.Первый тур выборов в Национальное собрание Франции (нижнюю палату парламента) прошел 12 июня. По данным МВД, коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" получила 25,71%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона – 25,61%. Второй тур парламентских выборов состоится 19 июня.Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Кроме того, Ассанж вел программу на телеканале RT, премьера телепроекта под названием "Мир завтра" (The World Tomorrow) на телеканале Russia Today состоялась 17 апреля 2012 года.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

https://ria.ru/20220613/vybory-1794971397.html

https://ria.ru/20220617/assanzh-1796068937.html

франция

сша

багдад (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, жан-люк меланшон, эммануэль макрон, франция, сша, багдад (город), джулиан ассанж