https://ria.ru/20220617/assanzh-1796068937.html

Захарова назвала одобрение экстрадиции Ассанжа в США апофеозом гуманизма

Захарова назвала одобрение экстрадиции Ассанжа в США апофеозом гуманизма - РИА Новости, 17.06.2022

Захарова назвала одобрение экстрадиции Ассанжа в США апофеозом гуманизма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала одобрение британской стороной экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, назвав решение "апофеозом... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:50

2022-06-17T12:50

2022-06-17T12:50

в мире

сша

wikileaks

великобритания

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

джулиан ассанж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764621335_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_70e4dbcfc02c5ef78e00b6607b71a57f.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала одобрение британской стороной экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, назвав решение "апофеозом гуманизма и апогеем свободы слова".В своем Telegram-канале она написала: "глава МВД Британии одобрила экстрадицию Ассанжа в США, говорится в сообщении Wikileaks". "Апофеоз гуманизма и апогей свободы слова", - указала Мария Захарова. Она напомнила, что "в США Ассанжа ждут 175 лет тюрьмы. Как раз за журналистскую деятельность".Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Последнее слово в этом вопросе было за МВД.Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

https://ria.ru/20220602/assanzh-1792735389.html

https://ria.ru/20220514/zakharova-1788552794.html

сша

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, wikileaks, великобритания, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа