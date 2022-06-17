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Захарова назвала одобрение экстрадиции Ассанжа в США апофеозом гуманизма - РИА Новости, 17.06.2022
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Захарова назвала одобрение экстрадиции Ассанжа в США апофеозом гуманизма
Захарова назвала одобрение экстрадиции Ассанжа в США апофеозом гуманизма - РИА Новости, 17.06.2022
Захарова назвала одобрение экстрадиции Ассанжа в США апофеозом гуманизма
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала одобрение британской стороной экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, назвав решение "апофеозом... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:50
2022-06-17T12:50
в мире
сша
wikileaks
великобритания
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
джулиан ассанж
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала одобрение британской стороной экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, назвав решение "апофеозом гуманизма и апогеем свободы слова".В своем Telegram-канале она написала: "глава МВД Британии одобрила экстрадицию Ассанжа в США, говорится в сообщении Wikileaks". "Апофеоз гуманизма и апогей свободы слова", - указала Мария Захарова. Она напомнила, что "в США Ассанжа ждут 175 лет тюрьмы. Как раз за журналистскую деятельность".Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Последнее слово в этом вопросе было за МВД.Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
https://ria.ru/20220602/assanzh-1792735389.html
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в мире, сша, wikileaks, великобритания, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
12:50 17.06.2022
 
Захарова назвала одобрение экстрадиции Ассанжа в США апофеозом гуманизма

Захарова назвала одобрение МВД Британии экстрадиции Ассанжа в США апофеозом гуманизма

© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанкПлакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала одобрение британской стороной экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, назвав решение "апофеозом гуманизма и апогеем свободы слова".
В своем Telegram-канале она написала: "глава МВД Британии одобрила экстрадицию Ассанжа в США, говорится в сообщении Wikileaks". "Апофеоз гуманизма и апогей свободы слова", - указала Мария Захарова. Она напомнила, что "в США Ассанжа ждут 175 лет тюрьмы. Как раз за журналистскую деятельность".
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 19:45
Небензя полагает, что США будут держать Ассанжа в тюрьме до конца дней
Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Последнее слово в этом вопросе было за МВД.
Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
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В миреСШАWikiLeaksВеликобританияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваДжулиан АссанжДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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