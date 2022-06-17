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Глава МВД Британии одобрила экстрадицию Ассанжа в США - РИА Новости, 17.06.2022
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Глава МВД Британии одобрила экстрадицию Ассанжа в США
Глава МВД Британии одобрила экстрадицию Ассанжа в США - РИА Новости, 17.06.2022
Глава МВД Британии одобрила экстрадицию Ассанжа в США
Глава министерства внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:23
2022-06-17T13:00
джулиан ассанж
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
в мире
мвд великобритании
wikileaks
великобритания
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава министерства внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения, сообщается в заявлении WikiLeaks в Twitter."Министр внутренних дел одобрила экстрадицию... Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет заключения", — отмечается там. В организации назвали это решение "темным днем" для свободы слова и пообещали оспорить решение главы МВД. Как заявила Пател, для этого у Ассанжа есть две недели.Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. Окончательное решение об экстрадиции должна была принять глава МВД Великобритании. Позднее защита подавала Пател представление о блокировке его экстрадиции в США.Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций на Ближнем Востоке. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. Помимо этого на портале опубликовали 250 тысяч американских дипломатических документов.В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и домогательствах, но спустя девять лет дело закрыли.Опасаясь экстрадиции, с июня 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Его задержали по запросу США 11 апреля 2019-го, с тех пор он находится в тюрьме строгого режима Белмарш. Американская сторона предъявила Ассанжу обвинения, в том числе в заговоре с целью взломать правительственные компьютеры и в нарушении закона о шпионаже.Тогда же, в 2019-м, сообщалось, что Великобритания не выдаст Ассанжа в страны, где есть смертная казнь (то есть в США). Но статьи обвинения ее и не предусматривают: по каждому пункту журналисту грозит до десяти лет заключения, а за сговор с целью совершения компьютерного взлома максимальное наказание — пять лет лишения свободы. Но в сумме они составляют 175 лет.В январе 2021 года судья Центрального уголовного суда отказала в экстрадиции Ассанжа, так как, по ее мнению, он страдает депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера и может покончить с собой. Помимо этого, она сочла, что условия в тюрьме Белмарш не имеют ничего общего с тем, что Ассанжа ожидает в Соединенных Штатах. Тем не менее его не отпустили из-под стражи, чтобы у США была возможность оспорить решение об отказе в экстрадиции.Эту апелляцию Высокий суд Лондона удовлетворил в декабре. Британскую сторону устроили гарантии, предоставленные США: там пообещали не применять к основателю WikiLeaks "специальные административные меры", предоставлять ему необходимое клиническое и психологическое лечение, а также обязались согласиться на его перевод для отбывания наказания в Австралию.
https://ria.ru/20220602/assanzh-1792735389.html
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Джулиана Ассанжа ждет экстрадиция в США
Джулиана Ассанжа ждет экстрадиция в США
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джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире, мвд великобритании, wikileaks, великобритания
12:23 17.06.2022 (обновлено: 13:00 17.06.2022)
 
Глава МВД Британии одобрила экстрадицию Ассанжа в США

Глава МВД Британии Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks Ассанжа в США

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Джулиан Ассанж. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава министерства внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения, сообщается в заявлении WikiLeaks в Twitter.
"Министр внутренних дел одобрила экстрадицию... Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет заключения", — отмечается там.
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 19:45
Небензя полагает, что США будут держать Ассанжа в тюрьме до конца дней
В организации назвали это решение "темным днем" для свободы слова и пообещали оспорить решение главы МВД. Как заявила Пател, для этого у Ассанжа есть две недели.
Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. Окончательное решение об экстрадиции должна была принять глава МВД Великобритании. Позднее защита подавала Пател представление о блокировке его экстрадиции в США.
Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций на Ближнем Востоке. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. Помимо этого на портале опубликовали 250 тысяч американских дипломатических документов.
В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и домогательствах, но спустя девять лет дело закрыли.
Опасаясь экстрадиции, с июня 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Его задержали по запросу США 11 апреля 2019-го, с тех пор он находится в тюрьме строгого режима Белмарш. Американская сторона предъявила Ассанжу обвинения, в том числе в заговоре с целью взломать правительственные компьютеры и в нарушении закона о шпионаже.
Тогда же, в 2019-м, сообщалось, что Великобритания не выдаст Ассанжа в страны, где есть смертная казнь (то есть в США). Но статьи обвинения ее и не предусматривают: по каждому пункту журналисту грозит до десяти лет заключения, а за сговор с целью совершения компьютерного взлома максимальное наказание — пять лет лишения свободы. Но в сумме они составляют 175 лет.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 11:21
Комиссар СЕ по правам человека призвала не экстрадировать Ассанжа в США
В январе 2021 года судья Центрального уголовного суда отказала в экстрадиции Ассанжа, так как, по ее мнению, он страдает депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера и может покончить с собой. Помимо этого, она сочла, что условия в тюрьме Белмарш не имеют ничего общего с тем, что Ассанжа ожидает в Соединенных Штатах. Тем не менее его не отпустили из-под стражи, чтобы у США была возможность оспорить решение об отказе в экстрадиции.
Эту апелляцию Высокий суд Лондона удовлетворил в декабре. Британскую сторону устроили гарантии, предоставленные США: там пообещали не применять к основателю WikiLeaks "специальные административные меры", предоставлять ему необходимое клиническое и психологическое лечение, а также обязались согласиться на его перевод для отбывания наказания в Австралию.
Сторонники Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 07:20
Эксперт объяснил, почему именно сейчас выдали ордер на экстрадицию Ассанжа
 
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