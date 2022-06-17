https://ria.ru/20220617/assanzh-1796056352.html

Глава МВД Британии одобрила экстрадицию Ассанжа в США

Глава МВД Британии одобрила экстрадицию Ассанжа в США - РИА Новости, 17.06.2022

Глава МВД Британии одобрила экстрадицию Ассанжа в США

Глава министерства внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:23

2022-06-17T12:23

2022-06-17T13:00

джулиан ассанж

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

в мире

мвд великобритании

wikileaks

великобритания

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава министерства внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения, сообщается в заявлении WikiLeaks в Twitter."Министр внутренних дел одобрила экстрадицию... Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет заключения", — отмечается там. В организации назвали это решение "темным днем" для свободы слова и пообещали оспорить решение главы МВД. Как заявила Пател, для этого у Ассанжа есть две недели.Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. Окончательное решение об экстрадиции должна была принять глава МВД Великобритании. Позднее защита подавала Пател представление о блокировке его экстрадиции в США.Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций на Ближнем Востоке. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. Помимо этого на портале опубликовали 250 тысяч американских дипломатических документов.В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и домогательствах, но спустя девять лет дело закрыли.Опасаясь экстрадиции, с июня 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Его задержали по запросу США 11 апреля 2019-го, с тех пор он находится в тюрьме строгого режима Белмарш. Американская сторона предъявила Ассанжу обвинения, в том числе в заговоре с целью взломать правительственные компьютеры и в нарушении закона о шпионаже.Тогда же, в 2019-м, сообщалось, что Великобритания не выдаст Ассанжа в страны, где есть смертная казнь (то есть в США). Но статьи обвинения ее и не предусматривают: по каждому пункту журналисту грозит до десяти лет заключения, а за сговор с целью совершения компьютерного взлома максимальное наказание — пять лет лишения свободы. Но в сумме они составляют 175 лет.В январе 2021 года судья Центрального уголовного суда отказала в экстрадиции Ассанжа, так как, по ее мнению, он страдает депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера и может покончить с собой. Помимо этого, она сочла, что условия в тюрьме Белмарш не имеют ничего общего с тем, что Ассанжа ожидает в Соединенных Штатах. Тем не менее его не отпустили из-под стражи, чтобы у США была возможность оспорить решение об отказе в экстрадиции.Эту апелляцию Высокий суд Лондона удовлетворил в декабре. Британскую сторону устроили гарантии, предоставленные США: там пообещали не применять к основателю WikiLeaks "специальные административные меры", предоставлять ему необходимое клиническое и психологическое лечение, а также обязались согласиться на его перевод для отбывания наказания в Австралию.

https://ria.ru/20220602/assanzh-1792735389.html

https://ria.ru/20220518/assanzh-1789185842.html

https://ria.ru/20220422/assanzh-1784834834.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Джулиана Ассанжа ждет экстрадиция в США Джулиана Ассанжа ждет экстрадиция в США 2022-06-17T12:23 true PT5M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире, мвд великобритании, wikileaks, великобритания