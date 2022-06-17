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Англия наложила анафему на патриарха Кирилла

Англия наложила анафему на патриарха Кирилла - РИА Новости, 17.06.2022

Англия наложила анафему на патриарха Кирилла

До сих пор англичане отличались исторической неприязнью к римско-католической ортодоксии. Со времен правившего в XVI столетии церковного реформатора Генриха... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:00

2022-06-17T08:00

2022-06-17T07:59

авторы

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

украина

киев

борис джонсон

елизавета ii

религия

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До сих пор англичане отличались исторической неприязнью к римско-католической ортодоксии. Со времен правившего в XVI столетии церковного реформатора Генриха VIII и вплоть до второй половины XIX века (с небольшими перерывами, связанными со сложными династическими делами) католики, презрительно именовавшиеся папистами, были с большей или меньшей жестокостью гонимы. Соответственно, и римский первосвященник рассматривался в Англии как нехороший человек.Тогда как восточная ортодоксия, она же православие, на Острове свободы была не гонима и даже не замечаема. Скорее всего, потому что православных там и не было, а что не видно глазу, то не омрачает свободу. Ведь первые сколь-нибудь значительные православные общины там появились только после 1917-го — вследствие великого русского исхода.Но почитай что сто лет особых трений между православным священноначалием и британским начальством не было. И в связи с общей веротерпимостью этого исторического периода, и в связи с тем, что православные рассматривались англиканами как деноминация, находящаяся в не столь большом отделении от них. Всяко не паписты.Но все преходяще, и 16 июня 2022 года правительство Ее Величества, защитницы веры Елизаветы II объявило о наложении, конечно, не анафемы и не церковных клятв (сейчас такие термины малоупотребительны, тем более в устах светских министров), но санкций на предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла.Хотя смысл примерно тот же, что и у анафемы: "Да будет проклят".Патриарх удостоился такого отношения со стороны Бориса Джонсона "за поддержку и одобрение военной агрессии на Украине".То, что британские министры и предстоятель РПЦ по-разному относятся к событиям на Украине, несомненно. Но далее возникают и множатся сложные вопросы.Только для Джонсона и сподвижницы его Трасс все просто и понятно, тем более что они никогда не несли ответственности за свои слова и дела — и не собираются этого делать впредь. Для патриарха, волею провидения призванного отвечать за церковный народ, разделенный жестоким конфликтом (и не приведи бог кому-то стоять перед таким страшным разделением), все гораздо сложнее. Кроме того, русскому воинству противостоят силы откровенно бесовские — дать иную характеристику героям Украины, чьи злодеяния вопиют к небу, не получается.Соответственно, и не получается уравнять власти и воинство русской державы с ополчением бесовским. Тем более занять сторону бесов. Это православному епископу никак не подобает. В том и есть его трудное отличие от бесстыдного клоуна, которому это не представляет никакого труда.Да и вообще британский паноптикум, если хочет, может вступаться за украинский пандемониум и даже поощрять и понукать его творить черные дела. Возражением: "Над нами есть Бог" — Бориса Джонсона не проймешь, не на такого напали.Но право паноптикума вершить суд над предстоятелем вызывает сомнение. Если обратиться к истории, то мало найдется случаев даже в самые тяжкие эпохи, когда политиканы столь откровенно анафематствовали главу Церкви. Хотя и случалось. В церковной истории такие случаи назывались гонениями.Конечно, правительство Ее Величества не располагает возможностями применить к предстоятелю физическое принуждение. Что же касается принуждения морального, тут можно лишь ответить: "Во сне мы, что ли, разговариваем?" Гаер, желающий морально принудить первосвятителя, — это лишь свидетельство тому, в каком умственном и нравственном состоянии пребывает этот субъект. Равночестный другому гаеру, который подвизается сейчас в Киеве.И можно было бы совсем забыть о презренном фигляре Ее Величества, когда бы не одно соображение. На территории Соединенного Королевства находится Сурожская епархия РПЦ. И возникают вопросы: подвергнутся ли клир и миряне этой епархии давлению со стороны тамошнего правительства и если подвергнутся, то какова будет мера этого давления. Духовные наставники британских министров показали на Украине свои способности к созданию церковной смуты. До какой степени британские ученики последуют примеру украинских учителей — одному Богу ведомо.

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авторы, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, украина, киев, борис джонсон, елизавета ii, религия