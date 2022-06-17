https://ria.ru/20220617/altay-1796331116.html

Путин отметил прогресс Алтая в национальном рейтинге инвестклимата

Путин отметил прогресс Алтая в национальном рейтинге инвестклимата - РИА Новости, 17.06.2022

Путин отметил прогресс Алтая в национальном рейтинге инвестклимата

Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ отметил прогресс Алтайского края в национальном рейтинге инвестиционного климата, регион прибавил... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T20:22

2022-06-17T20:22

2022-06-17T20:22

алтайский край

владимир путин

алтайский край

россия

московская область (подмосковье)

агентство стратегических инициатив (аси)

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БАРНАУЛ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ отметил прогресс Алтайского края в национальном рейтинге инвестиционного климата, регион прибавил 26 позиций, сообщает пресс-служба регионального правительства."Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме отметил прогресс Алтайского края в национальном рейтинге инвестиционного климата", - говорится в сообщении.По данным АСИ, Алтайский край вошел в число регионов-лидеров роста нынешнего рейтинга наряду с Курганской, Вологодской, Мурманской, Московской областью, Севастополем и Пермским краем."Президент отметил, что Алтайский край в рейтинге вырос на 26 позиций. Москва в рейтинге заняла первое место, вторую строчку занял Татарстан, а на третье место вышла Московская область", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20220616/proekty-1795784075.html

алтайский край

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, алтайский край, россия, московская область (подмосковье), агентство стратегических инициатив (аси)