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Путин отметил прогресс Алтая в национальном рейтинге инвестклимата - РИА Новости, 17.06.2022
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Алтайский край
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Путин отметил прогресс Алтая в национальном рейтинге инвестклимата
Путин отметил прогресс Алтая в национальном рейтинге инвестклимата - РИА Новости, 17.06.2022
Путин отметил прогресс Алтая в национальном рейтинге инвестклимата
Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ отметил прогресс Алтайского края в национальном рейтинге инвестиционного климата, регион прибавил... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T20:22
2022-06-17T20:22
алтайский край
владимир путин
алтайский край
россия
московская область (подмосковье)
агентство стратегических инициатив (аси)
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БАРНАУЛ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ отметил прогресс Алтайского края в национальном рейтинге инвестиционного климата, регион прибавил 26 позиций, сообщает пресс-служба регионального правительства."Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме отметил прогресс Алтайского края в национальном рейтинге инвестиционного климата", - говорится в сообщении.По данным АСИ, Алтайский край вошел в число регионов-лидеров роста нынешнего рейтинга наряду с Курганской, Вологодской, Мурманской, Московской областью, Севастополем и Пермским краем."Президент отметил, что Алтайский край в рейтинге вырос на 26 позиций. Москва в рейтинге заняла первое место, вторую строчку занял Татарстан, а на третье место вышла Московская область", - отмечает пресс-служба.
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алтайский край
россия
московская область (подмосковье)
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владимир путин, алтайский край, россия, московская область (подмосковье), агентство стратегических инициатив (аси)
20:22 17.06.2022
 
Путин отметил прогресс Алтая в национальном рейтинге инвестклимата

Путин отметил прогресс Алтайского края в национальном рейтинге инвестклимата

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЭкраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ отметил прогресс Алтайского края в национальном рейтинге инвестиционного климата, регион прибавил 26 позиций, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме отметил прогресс Алтайского края в национальном рейтинге инвестиционного климата", - говорится в сообщении.
По данным АСИ, Алтайский край вошел в число регионов-лидеров роста нынешнего рейтинга наряду с Курганской, Вологодской, Мурманской, Московской областью, Севастополем и Пермским краем.
"Президент отметил, что Алтайский край в рейтинге вырос на 26 позиций. Москва в рейтинге заняла первое место, вторую строчку занял Татарстан, а на третье место вышла Московская область", - отмечает пресс-служба.

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Алтайский крайВладимир ПутинАлтайский крайРоссияМосковская область (Подмосковье)Агентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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