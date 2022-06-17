Путин отметил прогресс Алтая в национальном рейтинге инвестклимата
Путин отметил прогресс Алтайского края в национальном рейтинге инвестклимата
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЭкраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
БАРНАУЛ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ отметил прогресс Алтайского края в национальном рейтинге инвестиционного климата, регион прибавил 26 позиций, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме отметил прогресс Алтайского края в национальном рейтинге инвестиционного климата", - говорится в сообщении.
По данным АСИ, Алтайский край вошел в число регионов-лидеров роста нынешнего рейтинга наряду с Курганской, Вологодской, Мурманской, Московской областью, Севастополем и Пермским краем.
"Президент отметил, что Алтайский край в рейтинге вырос на 26 позиций. Москва в рейтинге заняла первое место, вторую строчку занял Татарстан, а на третье место вышла Московская область", - отмечает пресс-служба.
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