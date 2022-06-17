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В Тверской области создадут кластер по производству синтетических алмазов - РИА Новости, 17.06.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220617/almazy-1796226900.html
В Тверской области создадут кластер по производству синтетических алмазов
В Тверской области создадут кластер по производству синтетических алмазов - РИА Новости, 17.06.2022
В Тверской области создадут кластер по производству синтетических алмазов
В Кимрах Тверской области создадут кластер предприятий по производству синтетических алмазов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:11
2022-06-17T17:11
тверская область
тверская область
игорь руденя
кимры
россия
роскосмос
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ТВЕРЬ, 17 июн - РИА Новости. В Кимрах Тверской области создадут кластер предприятий по производству синтетических алмазов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соглашение о намерениях по созданию инновационно-промышленного парка на площадке Савёловского машиностроительного завода в городе Кимры Тверской области подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Игорь Руденя и инвестор, развивающий Савёловский технопарк, – Сергей Маслов.Соглашение предполагает создание в Кимрах кластера предприятий по синтезу и обработке высокочистых синтетических алмазов. С применением технических алмазов напрямую связано развитие микроэлектроники, высокоточных оптических приборов и систем последнего поколения, медицины, в том числе в нейрохирургии, полупроводниковой промышленности."Важно, что на площадке легендарного предприятия планируется развивать производство с серьезным потенциалом. Готовы оказать содействие в подготовке кадров. А будущие специалисты смогут проходить у вас практику", – отметил при подписании соглашения Игорь Руденя.На территории кластера в Кимрах, помимо промышленных цехов, будет работать лабораторный комплекс, занимающийся исследованиями в области выращивания и применения искусственных кристаллов. Сегодня эта продукция востребована предприятиями корпораций "Роскосмос" и "Росатом", Минобороны России и Росавиацией. Также она используется в работе добывающих компаний, горнорудном производстве.Со стороны правительства Тверской области создаются максимально благоприятные условия для скорейшей реализации проекта. Статус инновационно-промышленного парка позволит резидентам воспользоваться налоговыми льготами и другими мерами господдержки, которые предоставляются в регионе, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220616/investproekt-1795821616.html
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тверская область, игорь руденя, кимры, россия, роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика, алмазы, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
17:11 17.06.2022
 

В Тверской области создадут кластер по производству синтетических алмазов

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области создадут кластер по производству синтетических алмазов
В Тверской области создадут кластер по производству синтетических алмазов - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 17 июн - РИА Новости. В Кимрах Тверской области создадут кластер предприятий по производству синтетических алмазов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соглашение о намерениях по созданию инновационно-промышленного парка на площадке Савёловского машиностроительного завода в городе Кимры Тверской области подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Игорь Руденя и инвестор, развивающий Савёловский технопарк, – Сергей Маслов.
В Тверской области реализуют крупный инвестпроект в сфере IT - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 16:41Тверская область
В Тверской области реализуют крупный инвестпроект в сфере IT
Соглашение предполагает создание в Кимрах кластера предприятий по синтезу и обработке высокочистых синтетических алмазов. С применением технических алмазов напрямую связано развитие микроэлектроники, высокоточных оптических приборов и систем последнего поколения, медицины, в том числе в нейрохирургии, полупроводниковой промышленности.
"Важно, что на площадке легендарного предприятия планируется развивать производство с серьезным потенциалом. Готовы оказать содействие в подготовке кадров. А будущие специалисты смогут проходить у вас практику", – отметил при подписании соглашения Игорь Руденя.
На территории кластера в Кимрах, помимо промышленных цехов, будет работать лабораторный комплекс, занимающийся исследованиями в области выращивания и применения искусственных кристаллов. Сегодня эта продукция востребована предприятиями корпораций "Роскосмос" и "Росатом", Минобороны России и Росавиацией. Также она используется в работе добывающих компаний, горнорудном производстве.
Со стороны правительства Тверской области создаются максимально благоприятные условия для скорейшей реализации проекта. Статус инновационно-промышленного парка позволит резидентам воспользоваться налоговыми льготами и другими мерами господдержки, которые предоставляются в регионе, отметили в пресс-службе.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и вице-премьер, председатель совета директоров АО Корпорация Туризм.РФ Дмитрий Чернышенко во время подписания соглашения о сотрудничестве в сфере туризма - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 18:05Тверская область
Руденя: корпорация Туризм.рф поможет развитию туризма в Верхневолжье
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяКимрыРоссияРоскосмосГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ЭкономикаалмазыПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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