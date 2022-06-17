https://ria.ru/20220617/almazy-1796226900.html
В Тверской области создадут кластер по производству синтетических алмазов
В Тверской области создадут кластер по производству синтетических алмазов - РИА Новости, 17.06.2022
В Тверской области создадут кластер по производству синтетических алмазов
В Кимрах Тверской области создадут кластер предприятий по производству синтетических алмазов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:11
2022-06-17T17:11
2022-06-17T17:11
тверская область
тверская область
игорь руденя
кимры
россия
роскосмос
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796223425_0:79:1024:655_1920x0_80_0_0_b4ab197294da72ab720ccb623fc6bd50.jpg
ТВЕРЬ, 17 июн - РИА Новости. В Кимрах Тверской области создадут кластер предприятий по производству синтетических алмазов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соглашение о намерениях по созданию инновационно-промышленного парка на площадке Савёловского машиностроительного завода в городе Кимры Тверской области подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Игорь Руденя и инвестор, развивающий Савёловский технопарк, – Сергей Маслов.Соглашение предполагает создание в Кимрах кластера предприятий по синтезу и обработке высокочистых синтетических алмазов. С применением технических алмазов напрямую связано развитие микроэлектроники, высокоточных оптических приборов и систем последнего поколения, медицины, в том числе в нейрохирургии, полупроводниковой промышленности."Важно, что на площадке легендарного предприятия планируется развивать производство с серьезным потенциалом. Готовы оказать содействие в подготовке кадров. А будущие специалисты смогут проходить у вас практику", – отметил при подписании соглашения Игорь Руденя.На территории кластера в Кимрах, помимо промышленных цехов, будет работать лабораторный комплекс, занимающийся исследованиями в области выращивания и применения искусственных кристаллов. Сегодня эта продукция востребована предприятиями корпораций "Роскосмос" и "Росатом", Минобороны России и Росавиацией. Также она используется в работе добывающих компаний, горнорудном производстве.Со стороны правительства Тверской области создаются максимально благоприятные условия для скорейшей реализации проекта. Статус инновационно-промышленного парка позволит резидентам воспользоваться налоговыми льготами и другими мерами господдержки, которые предоставляются в регионе, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220616/investproekt-1795821616.html
https://ria.ru/20220616/turizm-1795851479.html
тверская область
кимры
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796223425_141:0:1014:655_1920x0_80_0_0_59688e16e89496c310f2c521d0b24d69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя, кимры, россия, роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика, алмазы, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
ТВЕРЬ, 17 июн - РИА Новости. В Кимрах Тверской области создадут кластер предприятий по производству синтетических алмазов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соглашение о намерениях по созданию инновационно-промышленного парка на площадке Савёловского машиностроительного завода в городе Кимры
Тверской области подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Игорь Руденя
и инвестор, развивающий Савёловский технопарк, – Сергей Маслов.
Соглашение предполагает создание в Кимрах кластера предприятий по синтезу и обработке высокочистых синтетических алмазов. С применением технических алмазов напрямую связано развитие микроэлектроники, высокоточных оптических приборов и систем последнего поколения, медицины, в том числе в нейрохирургии, полупроводниковой промышленности.
"Важно, что на площадке легендарного предприятия планируется развивать производство с серьезным потенциалом. Готовы оказать содействие в подготовке кадров. А будущие специалисты смогут проходить у вас практику", – отметил при подписании соглашения Игорь Руденя.
На территории кластера в Кимрах, помимо промышленных цехов, будет работать лабораторный комплекс, занимающийся исследованиями в области выращивания и применения искусственных кристаллов. Сегодня эта продукция востребована предприятиями корпораций "Роскосмос
" и "Росатом
", Минобороны России
и Росавиацией
. Также она используется в работе добывающих компаний, горнорудном производстве.
Со стороны правительства Тверской области создаются максимально благоприятные условия для скорейшей реализации проекта. Статус инновационно-промышленного парка позволит резидентам воспользоваться налоговыми льготами и другими мерами господдержки, которые предоставляются в регионе, отметили в пресс-службе.