https://ria.ru/20220617/adygeya-1796108174.html

Глава Адыгеи рассказал о развитии социнфраструктуры

Глава Адыгеи рассказал о развитии социнфраструктуры - РИА Новости, 17.06.2022

Глава Адыгеи рассказал о развитии социнфраструктуры

Адыгея использует все возможности, предоставленные федеральными властями, для развития социальной инфраструктуры по народной программе, заявил глава Адыгеи... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:11

2022-06-17T14:11

2022-06-17T14:11

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

россия

единая россия

госдума рф

республика адыгея

общество

мурат кумпилов

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КРАСНОДАР, 17 июн – РИА Новости. Адыгея использует все возможности, предоставленные федеральными властями, для развития социальной инфраструктуры по народной программе, заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.В рамках Петербургского международного экономического форума Кумпилов принял участие в работе площадки "Единой России", посвященной развитию социальной инфраструктуры регионов через реализацию народной программы партии, сообщает его пресс-служба. Глава Адыгеи отметил, что народную программу, с которой "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму, формировали сами жители, поэтому в ней отражены наиболее актуальные задачи и волнующие граждан вопросы, и реальная работа над ними уже началась, в том числе и по созданию социальной инфраструктуры."Мы стремимся к тому, чтобы достичь конкретных результатов в улучшении социальной инфраструктуры региона. Для этого используем все возможности, которые предоставляет федеральный центр, "Единая Россия"… Люди видят изменения, понимают, что за многими успехами стоит наша партия. Но впереди ещё больше запланированных мероприятий и задач в рамках решения стратегических инициатив президента РФ Владимира Путина, госпрограмм, нацпроектов и инвестиционных проектов. Уверен, народная программа партии даст импульс самым решительным действиям на благо народа", – сказал Кумпилов.

https://ria.ru/20220607/adygeya-1793695180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, единая россия, госдума рф, республика адыгея, общество, мурат кумпилов