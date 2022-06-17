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Глава Адыгеи рассказал о развитии социнфраструктуры - РИА Новости, 17.06.2022
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https://ria.ru/20220617/adygeya-1796108174.html
Глава Адыгеи рассказал о развитии социнфраструктуры
Глава Адыгеи рассказал о развитии социнфраструктуры - РИА Новости, 17.06.2022
Глава Адыгеи рассказал о развитии социнфраструктуры
Адыгея использует все возможности, предоставленные федеральными властями, для развития социальной инфраструктуры по народной программе, заявил глава Адыгеи... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:11
2022-06-17T14:11
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
россия
единая россия
госдума рф
республика адыгея
общество
мурат кумпилов
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КРАСНОДАР, 17 июн – РИА Новости. Адыгея использует все возможности, предоставленные федеральными властями, для развития социальной инфраструктуры по народной программе, заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.В рамках Петербургского международного экономического форума Кумпилов принял участие в работе площадки "Единой России", посвященной развитию социальной инфраструктуры регионов через реализацию народной программы партии, сообщает его пресс-служба. Глава Адыгеи отметил, что народную программу, с которой "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму, формировали сами жители, поэтому в ней отражены наиболее актуальные задачи и волнующие граждан вопросы, и реальная работа над ними уже началась, в том числе и по созданию социальной инфраструктуры."Мы стремимся к тому, чтобы достичь конкретных результатов в улучшении социальной инфраструктуры региона. Для этого используем все возможности, которые предоставляет федеральный центр, "Единая Россия"… Люди видят изменения, понимают, что за многими успехами стоит наша партия. Но впереди ещё больше запланированных мероприятий и задач в рамках решения стратегических инициатив президента РФ Владимира Путина, госпрограмм, нацпроектов и инвестиционных проектов. Уверен, народная программа партии даст импульс самым решительным действиям на благо народа", – сказал Кумпилов.
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владимир путин, россия, единая россия, госдума рф, республика адыгея, общество, мурат кумпилов
14:11 17.06.2022
 
Глава Адыгеи рассказал о развитии социнфраструктуры

Глава Адыгеи Кумпилов: регион использует все возможности для развития социнфраструктуры

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Мурат Кумпилов. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 июн – РИА Новости. Адыгея использует все возможности, предоставленные федеральными властями, для развития социальной инфраструктуры по народной программе, заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
В рамках Петербургского международного экономического форума Кумпилов принял участие в работе площадки "Единой России", посвященной развитию социальной инфраструктуры регионов через реализацию народной программы партии, сообщает его пресс-служба. Глава Адыгеи отметил, что народную программу, с которой "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму, формировали сами жители, поэтому в ней отражены наиболее актуальные задачи и волнующие граждан вопросы, и реальная работа над ними уже началась, в том числе и по созданию социальной инфраструктуры.
"Мы стремимся к тому, чтобы достичь конкретных результатов в улучшении социальной инфраструктуры региона. Для этого используем все возможности, которые предоставляет федеральный центр, "Единая Россия"… Люди видят изменения, понимают, что за многими успехами стоит наша партия. Но впереди ещё больше запланированных мероприятий и задач в рамках решения стратегических инициатив президента РФ Владимира Путина, госпрограмм, нацпроектов и инвестиционных проектов. Уверен, народная программа партии даст импульс самым решительным действиям на благо народа", – сказал Кумпилов.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Владимир ПутинРоссияЕдиная РоссияГосдума РФРеспублика АдыгеяОбществоМурат Кумпилов
 
 
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