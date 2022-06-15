https://ria.ru/20220615/zdravookhranenie-1795535817.html
Кубань направила на здравоохранение более 130 миллиардов рублей
Кубань направила на здравоохранение более 130 миллиардов рублей - РИА Новости, 15.06.2022
Кубань направила на здравоохранение более 130 миллиардов рублей
Краснодарский край в 2022 году на поддержку здравоохранения направил более 130 миллиардов рублей, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:09
2022-06-15T17:09
2022-06-15T17:09
краснодарский край
общество
краснодарский край
россия
здравоохранение
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Краснодарский край в 2022 году на поддержку здравоохранения направил более 130 миллиардов рублей, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Уточняется, что речь об этом шла в ходе торжественного мероприятия, посвященного предстоящему Дню медицинского работника."От имени всех жителей региона губернатор поблагодарил присутствующих за труд, профессионализм и беззаветное служение своему делу. Он подчеркнул, что край продолжит развивать здравоохранение – строить современные медицинские центры, укреплять первичное звено, оснащать и ремонтировать больницы и поликлиники. Только в 2022 году объем финансирования отрасли составил более 130 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Губернатор акцентировал, что особое внимание уделяем молодым кадрам. "Действует программа "Земский доктор". Увеличен целевой набор в медицинские вузы и колледжи. Ежегодно направляем 200 миллионов рублей на приобретение служебного жилья для медиков. С 2022 года запустили новую меру поддержки работников соцсферы. И уже 62 медика получили по 1 миллиону рублей в качестве субсидии по ипотеке. И еще 300 человек получат ее до конца года", - сказал Кондратьев.Вместе с тем, по его словам, все это несоизмеримо с бесценной помощью, которую оказывают медики. Глава региона также вручил государственные награды лучшим представителям отрасли.
https://ria.ru/20220614/nalog-1795296952.html
https://ria.ru/20220608/zdravnitsy-1794110156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, россия, здравоохранение, вениамин кондратьев
Кубань направила на здравоохранение более 130 миллиардов рублей
Кубань направила более 130 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения в 2022 году
КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Краснодарский край в 2022 году на поддержку здравоохранения направил более 130 миллиардов рублей, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Уточняется, что речь об этом шла в ходе торжественного мероприятия, посвященного предстоящему Дню медицинского работника.
"От имени всех жителей региона губернатор поблагодарил присутствующих за труд, профессионализм и беззаветное служение своему делу. Он подчеркнул, что край продолжит развивать здравоохранение – строить современные медицинские центры, укреплять первичное звено, оснащать и ремонтировать больницы и поликлиники. Только в 2022 году объем финансирования отрасли составил более 130 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Губернатор акцентировал, что особое внимание уделяем молодым кадрам. "Действует программа "Земский доктор". Увеличен целевой набор в медицинские вузы и колледжи. Ежегодно направляем 200 миллионов рублей на приобретение служебного жилья для медиков. С 2022 года запустили новую меру поддержки работников соцсферы. И уже 62 медика получили по 1 миллиону рублей в качестве субсидии по ипотеке. И еще 300 человек получат ее до конца года", - сказал Кондратьев
.
Вместе с тем, по его словам, все это несоизмеримо с бесценной помощью, которую оказывают медики. Глава региона также вручил государственные награды лучшим представителям отрасли.
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