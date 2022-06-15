https://ria.ru/20220615/zabastovka-1795571087.html
Во Франции работники энергетического сектора призвали к забастовке
Во Франции работники энергетического сектора призвали к забастовке - РИА Новости, 15.06.2022
Во Франции работники энергетического сектора призвали к забастовке
Энергетическое подразделение французской Всеобщей конфедерации труда (CGT) призывает работников энергетического сектора к общенациональной забастовке 20 июня,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:47
2022-06-15T18:47
2022-06-15T18:57
брюно ле мэр
франция
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ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Энергетическое подразделение французской Всеобщей конфедерации труда (CGT) призывает работников энергетического сектора к общенациональной забастовке 20 июня, чтобы оказать давление на работодателей с целью повышения заработной платы, заявили в профсоюзе."Профсоюз призывает всех работающих и вышедших на пенсию сотрудников действовать решительно, чтобы переговоры, ожидаемые в понедельник, 20 июня, помогли компенсировать задержку зарплаты", - говорится в заявлении организации.Ожидается, что 20 июня пройдут переговоры руководителей энергетических компаний с профсоюзами.2 июня во Франции прошла общенациональная забастовка работников энергетического сектора и газовой промышленности, которые требовали пересмотра их зарплаты с учетом растущей в стране инфляции. Из-за забастовки более 200 тысяч жителей французских городов Бетюн и Анже остались без электричества на несколько часов.Как ранее заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, страна находится на пике инфляции, и еще на протяжении нескольких месяцев уровень роста цен на товары и услуги продолжит расти.По итогам мая инфляция во Франции ускорила рост и достигла 5,2% за год.
https://ria.ru/20220601/frantsiya-1792426364.html
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брюно ле мэр, франция, в мире
18:47 15.06.2022 (обновлено: 18:57 15.06.2022)
Во Франции работники энергетического сектора призвали к забастовке
Французский профсоюз призвал работников энергетического сектора к забастовке 20 июня
ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Энергетическое подразделение французской Всеобщей конфедерации труда (CGT) призывает работников энергетического сектора к общенациональной забастовке 20 июня, чтобы оказать давление на работодателей с целью повышения заработной платы, заявили в профсоюзе.
"Профсоюз призывает всех работающих и вышедших на пенсию сотрудников действовать решительно, чтобы переговоры, ожидаемые в понедельник, 20 июня, помогли компенсировать задержку зарплаты", - говорится в заявлении организации.
Ожидается, что 20 июня пройдут переговоры руководителей энергетических компаний с профсоюзами.
2 июня во Франции
прошла общенациональная забастовка работников энергетического сектора и газовой промышленности, которые требовали пересмотра их зарплаты с учетом растущей в стране инфляции. Из-за забастовки более 200 тысяч жителей французских городов Бетюн и Анже остались без электричества на несколько часов.
Как ранее заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр
, страна находится на пике инфляции, и еще на протяжении нескольких месяцев уровень роста цен на товары и услуги продолжит расти.
По итогам мая инфляция во Франции ускорила рост и достигла 5,2% за год.