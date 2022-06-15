https://ria.ru/20220615/yakutiya-1795499892.html
Площадь природных пожаров в Якутии в 2022 году сократилась почти в пять раз
Площадь природных пожаров в Якутии в 2022 году сократилась почти в пять раз - РИА Новости, 15.06.2022
Площадь природных пожаров в Якутии в 2022 году сократилась почти в пять раз
В Якутии площадь, пройденная огнем природных пожаров, сократилась в этом году почти в 5 раз по сравнению с аналогичной датой 2021 года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:43
2022-06-15T15:43
2022-06-15T15:43
республика саха (якутия)
происшествия
россия
нерюнгринский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 15 июн – РИА Новости. В Якутии площадь, пройденная огнем природных пожаров, сократилась в этом году почти в 5 раз по сравнению с аналогичной датой 2021 года, заявил РИА Новости начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУМЧС РФ по республике Максим Денисов.Согласно оперативным данным, в Якутии действуют 18 лесных пожаров.По словам Денисова, постановлением правительства республики в Якутии установлено 475 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров. МЧС России реагирует при угрозе природных пожаров населенным пунктам. Аэромобильная группировка МЧС на тушение возгораний в этом году еще не привлекалась.По линии государственного пожарного надзора ведется профилактическая работа. В результате проверок в 266 населенных пунктах Якутии зарегистрировано 1025 нарушений обязательной противопожарной безопасности. Главам муниципальных образований выписаны представления. Кроме того, в 180 селах и городах выявлено отсутствие обязательных минерализованных полос. Системами экстренного оповещения не обеспечены 36 сел.Денисов рассказал о том, что прибывшие 150 парашютистов-десантников из федерального резерва находятся в южной Якутии, в Нерюнгринском районе, где верховой пожар угрожал Нагорнинской нефтебазе."В субботу лесной пожар подходил к нефтебазе поселка Нагорный на 1,5 километра. В ночь с 11 на 12 июня в Нерюнгринском районе ввели режим ЧС. Были стянуты силы Нерюнгринского противопожарного гарнизона, личного состава федеральной противопожарной службы, государственной противопожарной службы республики, реагировал также район, привлекли даже противопожарный поезд с поселка Беркакит. И в течение двух суток пожар удалось локализовать и потом успешно потушить. Это была беспрецедентная операция", - заключил он.Ранее сообщалось о том, что в Якутии в 2021 году было зарегистрировано 1678 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 9 миллионов гектаров, это 90% от всей площади лесных пожаров в стране. Федеральное финансирование на охрану лесов от пожаров в регионе увеличено более чем на 1 миллиард рублей.
https://ria.ru/20220611/pozhar-1794789882.html
https://ria.ru/20220608/les-1793899818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нерюнгринский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия)
Площадь природных пожаров в Якутии в 2022 году сократилась почти в пять раз
МЧС Якутии: площадь природных пожаров в республике в 2022 году сократилась в пять раз
ЯКУТСК, 15 июн – РИА Новости. В Якутии площадь, пройденная огнем природных пожаров, сократилась в этом году почти в 5 раз по сравнению с аналогичной датой 2021 года, заявил РИА Новости начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУМЧС РФ по республике Максим Денисов.
Согласно оперативным данным, в Якутии действуют 18 лесных пожаров.
По словам Денисова, постановлением правительства республики в Якутии установлено 475 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров. МЧС России
реагирует при угрозе природных пожаров населенным пунктам. Аэромобильная группировка МЧС на тушение возгораний в этом году еще не привлекалась.
По линии государственного пожарного надзора ведется профилактическая работа. В результате проверок в 266 населенных пунктах Якутии зарегистрировано 1025 нарушений обязательной противопожарной безопасности. Главам муниципальных образований выписаны представления. Кроме того, в 180 селах и городах выявлено отсутствие обязательных минерализованных полос. Системами экстренного оповещения не обеспечены 36 сел.
"С начала пожароопасного сезона в Якутии произошло 93 природных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила 24 тысячи гектар. На аналогичную дату 2021 года числилось 183 пожара с общей площадью более 102 тысяч гектар. Так что в этом году, можно сказать, мы идем с положительным отставанием", - отметил собеседник агентства.
Денисов рассказал о том, что прибывшие 150 парашютистов-десантников из федерального резерва находятся в южной Якутии, в Нерюнгринском районе
, где верховой пожар угрожал Нагорнинской нефтебазе.
"В субботу лесной пожар подходил к нефтебазе поселка Нагорный на 1,5 километра. В ночь с 11 на 12 июня в Нерюнгринском районе ввели режим ЧС. Были стянуты силы Нерюнгринского противопожарного гарнизона, личного состава федеральной противопожарной службы, государственной противопожарной службы республики, реагировал также район, привлекли даже противопожарный поезд с поселка Беркакит. И в течение двух суток пожар удалось локализовать и потом успешно потушить. Это была беспрецедентная операция", - заключил он.
Ранее сообщалось о том, что в Якутии в 2021 году было зарегистрировано 1678 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 9 миллионов гектаров, это 90% от всей площади лесных пожаров в стране. Федеральное финансирование на охрану лесов от пожаров в регионе увеличено более чем на 1 миллиард рублей.