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Площадь природных пожаров в Якутии в 2022 году сократилась почти в пять раз - РИА Новости, 15.06.2022
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https://ria.ru/20220615/yakutiya-1795499892.html
Площадь природных пожаров в Якутии в 2022 году сократилась почти в пять раз
Площадь природных пожаров в Якутии в 2022 году сократилась почти в пять раз - РИА Новости, 15.06.2022
Площадь природных пожаров в Якутии в 2022 году сократилась почти в пять раз
В Якутии площадь, пройденная огнем природных пожаров, сократилась в этом году почти в 5 раз по сравнению с аналогичной датой 2021 года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:43
2022-06-15T15:43
республика саха (якутия)
происшествия
россия
нерюнгринский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 15 июн – РИА Новости. В Якутии площадь, пройденная огнем природных пожаров, сократилась в этом году почти в 5 раз по сравнению с аналогичной датой 2021 года, заявил РИА Новости начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУМЧС РФ по республике Максим Денисов.Согласно оперативным данным, в Якутии действуют 18 лесных пожаров.По словам Денисова, постановлением правительства республики в Якутии установлено 475 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров. МЧС России реагирует при угрозе природных пожаров населенным пунктам. Аэромобильная группировка МЧС на тушение возгораний в этом году еще не привлекалась.По линии государственного пожарного надзора ведется профилактическая работа. В результате проверок в 266 населенных пунктах Якутии зарегистрировано 1025 нарушений обязательной противопожарной безопасности. Главам муниципальных образований выписаны представления. Кроме того, в 180 селах и городах выявлено отсутствие обязательных минерализованных полос. Системами экстренного оповещения не обеспечены 36 сел.Денисов рассказал о том, что прибывшие 150 парашютистов-десантников из федерального резерва находятся в южной Якутии, в Нерюнгринском районе, где верховой пожар угрожал Нагорнинской нефтебазе."В субботу лесной пожар подходил к нефтебазе поселка Нагорный на 1,5 километра. В ночь с 11 на 12 июня в Нерюнгринском районе ввели режим ЧС. Были стянуты силы Нерюнгринского противопожарного гарнизона, личного состава федеральной противопожарной службы, государственной противопожарной службы республики, реагировал также район, привлекли даже противопожарный поезд с поселка Беркакит. И в течение двух суток пожар удалось локализовать и потом успешно потушить. Это была беспрецедентная операция", - заключил он.Ранее сообщалось о том, что в Якутии в 2021 году было зарегистрировано 1678 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 9 миллионов гектаров, это 90% от всей площади лесных пожаров в стране. Федеральное финансирование на охрану лесов от пожаров в регионе увеличено более чем на 1 миллиард рублей.
https://ria.ru/20220611/pozhar-1794789882.html
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россия
нерюнгринский район
республика саха (якутия)
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происшествия, россия, нерюнгринский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия)
15:43 15.06.2022
 
Площадь природных пожаров в Якутии в 2022 году сократилась почти в пять раз

МЧС Якутии: площадь природных пожаров в республике в 2022 году сократилась в пять раз

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия
Последствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия. Архивное фото
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ЯКУТСК, 15 июн – РИА Новости. В Якутии площадь, пройденная огнем природных пожаров, сократилась в этом году почти в 5 раз по сравнению с аналогичной датой 2021 года, заявил РИА Новости начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУМЧС РФ по республике Максим Денисов.
Согласно оперативным данным, в Якутии действуют 18 лесных пожаров.
Сотрудники ФБУ Авиалесоохрана во время тушения лесного пожара в Якутии - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 17:52
В Нерюнгринском районе Якутии тушат природный пожар
По словам Денисова, постановлением правительства республики в Якутии установлено 475 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров. МЧС России реагирует при угрозе природных пожаров населенным пунктам. Аэромобильная группировка МЧС на тушение возгораний в этом году еще не привлекалась.
По линии государственного пожарного надзора ведется профилактическая работа. В результате проверок в 266 населенных пунктах Якутии зарегистрировано 1025 нарушений обязательной противопожарной безопасности. Главам муниципальных образований выписаны представления. Кроме того, в 180 селах и городах выявлено отсутствие обязательных минерализованных полос. Системами экстренного оповещения не обеспечены 36 сел.
"С начала пожароопасного сезона в Якутии произошло 93 природных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила 24 тысячи гектар. На аналогичную дату 2021 года числилось 183 пожара с общей площадью более 102 тысяч гектар. Так что в этом году, можно сказать, мы идем с положительным отставанием", - отметил собеседник агентства.
Денисов рассказал о том, что прибывшие 150 парашютистов-десантников из федерального резерва находятся в южной Якутии, в Нерюнгринском районе, где верховой пожар угрожал Нагорнинской нефтебазе.
"В субботу лесной пожар подходил к нефтебазе поселка Нагорный на 1,5 километра. В ночь с 11 на 12 июня в Нерюнгринском районе ввели режим ЧС. Были стянуты силы Нерюнгринского противопожарного гарнизона, личного состава федеральной противопожарной службы, государственной противопожарной службы республики, реагировал также район, привлекли даже противопожарный поезд с поселка Беркакит. И в течение двух суток пожар удалось локализовать и потом успешно потушить. Это была беспрецедентная операция", - заключил он.
Ранее сообщалось о том, что в Якутии в 2021 году было зарегистрировано 1678 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 9 миллионов гектаров, это 90% от всей площади лесных пожаров в стране. Федеральное финансирование на охрану лесов от пожаров в регионе увеличено более чем на 1 миллиард рублей.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 09:37
В Якутии сгорели более 800 гектаров леса
 
Республика Саха (Якутия)ПроисшествияРоссияНерюнгринский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Саха (Якутия)
 
 
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