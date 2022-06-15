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Россия отвергает идеологию ограниченной ядерной войны, заявил Рябков

Россия отвергает идеологию ограниченной ядерной войны, заявил Рябков - РИА Новости, 15.06.2022

Россия отвергает идеологию ограниченной ядерной войны, заявил Рябков

Россия отвергает идеологию ограниченной ядерной войны, обвинения Запада в обратном беспочвенны, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:26

2022-06-15T13:26

2022-06-15T13:26

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия отвергает идеологию ограниченной ядерной войны, обвинения Запада в обратном беспочвенны, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы отрицаем саму идеологию ограниченной ядерной войны, столь свойственную американцам и их военным планировщикам", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия-1"."Они пытаются нас обвинить в том, что мы якобы ведем некую риторическую "игру" по тематике гипотетического применения ядерного оружия. Это совершенно не соответствует действительности. Это негодные аргументы, но мы привыкли к тому, что Западу ничего уже не осталось, кроме передергивания и фейков", - отметил замминистра.Рябков предположил, что, говоря о необходимости "стратегического поражения России" на Украине, Запад, видимо, надеется на то, что Москва "распишется в ошибочности своего внешнеполитического курса, и отнюдь не только на Украине"."Это антироссийская паранойя, которая овладела умами тех, кто по долгу службы и по уровню своих должностей должны были бы более ответственно подходить к международным отношениям", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220613/oruzhie-1794973652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, москва