https://ria.ru/20220615/voyna-1795446939.html
Россия отвергает идеологию ограниченной ядерной войны, заявил Рябков
Россия отвергает идеологию ограниченной ядерной войны, заявил Рябков - РИА Новости, 15.06.2022
Россия отвергает идеологию ограниченной ядерной войны, заявил Рябков
Россия отвергает идеологию ограниченной ядерной войны, обвинения Запада в обратном беспочвенны, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:26
2022-06-15T13:26
2022-06-15T13:26
в мире
украина
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733102958_0:42:1624:956_1920x0_80_0_0_e43aa323d583880149676cc3de92e6d8.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия отвергает идеологию ограниченной ядерной войны, обвинения Запада в обратном беспочвенны, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы отрицаем саму идеологию ограниченной ядерной войны, столь свойственную американцам и их военным планировщикам", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия-1"."Они пытаются нас обвинить в том, что мы якобы ведем некую риторическую "игру" по тематике гипотетического применения ядерного оружия. Это совершенно не соответствует действительности. Это негодные аргументы, но мы привыкли к тому, что Западу ничего уже не осталось, кроме передергивания и фейков", - отметил замминистра.Рябков предположил, что, говоря о необходимости "стратегического поражения России" на Украине, Запад, видимо, надеется на то, что Москва "распишется в ошибочности своего внешнеполитического курса, и отнюдь не только на Украине"."Это антироссийская паранойя, которая овладела умами тех, кто по долгу службы и по уровню своих должностей должны были бы более ответственно подходить к международным отношениям", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220613/oruzhie-1794973652.html
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795434215.html
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733102958_134:0:1409:956_1920x0_80_0_0_0fddddd089c3ded1029223b1e9b8bc0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, москва
Россия отвергает идеологию ограниченной ядерной войны, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия отвергает идеологию ограниченной ядерной войны
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия отвергает идеологию ограниченной ядерной войны, обвинения Запада в обратном беспочвенны, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы отрицаем саму идеологию ограниченной ядерной войны, столь свойственную американцам и их военным планировщикам", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия-1"
.
"Они пытаются нас обвинить в том, что мы якобы ведем некую риторическую "игру" по тематике гипотетического применения ядерного оружия. Это совершенно не соответствует действительности. Это негодные аргументы, но мы привыкли к тому, что Западу ничего уже не осталось, кроме передергивания и фейков", - отметил замминистра.
Рябков предположил, что, говоря о необходимости "стратегического поражения России" на Украине
, Запад, видимо, надеется на то, что Москва
"распишется в ошибочности своего внешнеполитического курса, и отнюдь не только на Украине".
"Это антироссийская паранойя, которая овладела умами тех, кто по долгу службы и по уровню своих должностей должны были бы более ответственно подходить к международным отношениям", - резюмировал он.