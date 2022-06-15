https://ria.ru/20220615/vosstanovlenie-1795450803.html
Киев не будет восстанавливать Донбасс на средства Запада, считает Захарова
Киев не будет восстанавливать Донбасс на средства Запада, считает Захарова - РИА Новости, 15.06.2022
Киев не будет восстанавливать Донбасс на средства Запада, считает Захарова
Ни одного доллара или евро из западной помощи Киеву не будет потрачено на восстановление Донбасса, разрушаемого с 2014 года, это очевидно, заявила официальный... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:36
2022-06-15T13:36
2022-06-15T13:36
мария захарова
украина
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Ни одного доллара или евро из западной помощи Киеву не будет потрачено на восстановление Донбасса, разрушаемого с 2014 года, это очевидно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если уже западные политики и эксперты говорят о невозможности эффективно контролировать, где и как используется поставляемое на Украину оружие, а они так говорят, что же говорить о миллиардных траншах финансовой помощи, которые туда пойдут", - сказала Захарова на брифинге."Могу вам сразу сказать: ни одного евро, и ни одного доллара из западной помощи не будет потрачено на развитие и восстановление последовательно разрушавшейся Киевом с 2014 года инфраструктуры республик Донбасса, это уже очевидно", - добавила представитель МИД.
https://ria.ru/20220615/postnov-1795366760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, украина, политика
Киев не будет восстанавливать Донбасс на средства Запада, считает Захарова
Захарова: Киев не потратит ни доллара из западной помощи на восстановление Донбасса