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Киев не будет восстанавливать Донбасс на средства Запада, считает Захарова - РИА Новости, 15.06.2022
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Киев не будет восстанавливать Донбасс на средства Запада, считает Захарова
Киев не будет восстанавливать Донбасс на средства Запада, считает Захарова - РИА Новости, 15.06.2022
Киев не будет восстанавливать Донбасс на средства Запада, считает Захарова
Ни одного доллара или евро из западной помощи Киеву не будет потрачено на восстановление Донбасса, разрушаемого с 2014 года, это очевидно, заявила официальный... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:36
2022-06-15T13:36
мария захарова
украина
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Ни одного доллара или евро из западной помощи Киеву не будет потрачено на восстановление Донбасса, разрушаемого с 2014 года, это очевидно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если уже западные политики и эксперты говорят о невозможности эффективно контролировать, где и как используется поставляемое на Украину оружие, а они так говорят, что же говорить о миллиардных траншах финансовой помощи, которые туда пойдут", - сказала Захарова на брифинге."Могу вам сразу сказать: ни одного евро, и ни одного доллара из западной помощи не будет потрачено на развитие и восстановление последовательно разрушавшейся Киевом с 2014 года инфраструктуры республик Донбасса, это уже очевидно", - добавила представитель МИД.
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мария захарова, украина, политика
13:36 15.06.2022
 
Киев не будет восстанавливать Донбасс на средства Запада, считает Захарова

Захарова: Киев не потратит ни доллара из западной помощи на восстановление Донбасса

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Ни одного доллара или евро из западной помощи Киеву не будет потрачено на восстановление Донбасса, разрушаемого с 2014 года, это очевидно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если уже западные политики и эксперты говорят о невозможности эффективно контролировать, где и как используется поставляемое на Украину оружие, а они так говорят, что же говорить о миллиардных траншах финансовой помощи, которые туда пойдут", - сказала Захарова на брифинге.
"Могу вам сразу сказать: ни одного евро, и ни одного доллара из западной помощи не будет потрачено на развитие и восстановление последовательно разрушавшейся Киевом с 2014 года инфраструктуры республик Донбасса, это уже очевидно", - добавила представитель МИД.
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