https://ria.ru/20220615/vosstanovlenie-1795450803.html

Киев не будет восстанавливать Донбасс на средства Запада, считает Захарова

Киев не будет восстанавливать Донбасс на средства Запада, считает Захарова - РИА Новости, 15.06.2022

Киев не будет восстанавливать Донбасс на средства Запада, считает Захарова

Ни одного доллара или евро из западной помощи Киеву не будет потрачено на восстановление Донбасса, разрушаемого с 2014 года, это очевидно, заявила официальный... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:36

2022-06-15T13:36

2022-06-15T13:36

мария захарова

украина

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Ни одного доллара или евро из западной помощи Киеву не будет потрачено на восстановление Донбасса, разрушаемого с 2014 года, это очевидно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если уже западные политики и эксперты говорят о невозможности эффективно контролировать, где и как используется поставляемое на Украину оружие, а они так говорят, что же говорить о миллиардных траншах финансовой помощи, которые туда пойдут", - сказала Захарова на брифинге."Могу вам сразу сказать: ни одного евро, и ни одного доллара из западной помощи не будет потрачено на развитие и восстановление последовательно разрушавшейся Киевом с 2014 года инфраструктуры республик Донбасса, это уже очевидно", - добавила представитель МИД.

https://ria.ru/20220615/postnov-1795366760.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, украина, политика