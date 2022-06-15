https://ria.ru/20220615/vooruzheniya-1795604181.html

Пентагон: США понимают, какие вооружения необходимы Украине

Пентагон: США понимают, какие вооружения необходимы Украине - РИА Новости, 15.06.2022

Пентагон: США понимают, какие вооружения необходимы Украине

США понимают, какие вооружения необходимы Украине, поддерживают контакт с Киевом на эту тему на постоянной основе, сообщил на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T21:14

2022-06-15T21:14

2022-06-15T21:15

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США понимают, какие вооружения необходимы Украине, поддерживают контакт с Киевом на эту тему на постоянной основе, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по Украине в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин.По словам главы Пентагона, в ситуации активного конфликта вооружения "никогда не достаточно", но заверил, что Вашингтон не только прислушивается к просьбам Киева, но и поставляет больше требуемого."Когда вы находитесь в бою, вам никогда не достаточно, всегда хочется больше, вы всегда думаете, что нужно больше, чем есть. Поэтому я понимаю украинцев, и мы будем стараться, чтобы у них было все необходимое", - сказал Остин.По его словам, США хотят "сфокусироваться на том, что им (Украине) нужно сейчас и в будущем".Белый дом в среду объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на 1 миллиард долларов. По информации Пентагона, Германия также пообещала помощь вооружением и поставить три системы залпового огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220615/rszo-1795539573.html

сша

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в мире, сша, марк милли, киев, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр, украина