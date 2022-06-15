https://ria.ru/20220615/vooruzheniya-1795536035.html

Bloomberg: в пакет военной помощи США для Украины войдут ракеты "Гарпун"

Bloomberg: в пакет военной помощи США для Украины войдут ракеты "Гарпун" - РИА Новости, 15.06.2022

Bloomberg: в пакет военной помощи США для Украины войдут ракеты "Гарпун"

США планируют передать Украине новое вооружение на сумму более 650 миллионов долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:09

2022-06-15T17:09

2022-06-15T18:49

специальная военная операция на украине

украина

сша

вооружения

ллойд остин

киев

брюссель

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. США планируют передать Украине новое вооружение на сумму более 650 миллионов долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Согласно данным агентства, ожидаются поставки установленных на автомобилях американских противокорабельных ракет "Гарпун".Официально о выделении очередного военного транша Киеву пока не объявлялось.При этом Politico утверждает, что новые поставки оцениваются в миллиард долларов. В списке, помимо "Гарпунов", значатся 18 дополнительных гаубиц, порядка 36 тысяч артиллерийских снарядов, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, оптическое оборудование и запасные части Ранее днем шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая в Брюсселе на открытии третьего заседания контактной группы по поставкам оружия на Украину, заявил, что уменьшать поток оружия для Киева "нельзя". Он попытался оправдать это тем, что сейчас "ставки слишком высоки".Президент США Джо Байден в мае подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ упростит военную поддержку Киева. В частности, снимается ряд требований, связанных с полномочиями главы государства по поставкам "оборонного оборудования", если оно предназначено для украинского правительства или "других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению".Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795496997.html

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html

https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html

украина

сша

киев

брюссель

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