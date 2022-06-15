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Bloomberg: в пакет военной помощи США для Украины войдут ракеты "Гарпун" - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/vooruzheniya-1795536035.html
Bloomberg: в пакет военной помощи США для Украины войдут ракеты "Гарпун"
Bloomberg: в пакет военной помощи США для Украины войдут ракеты "Гарпун" - РИА Новости, 15.06.2022
Bloomberg: в пакет военной помощи США для Украины войдут ракеты "Гарпун"
США планируют передать Украине новое вооружение на сумму более 650 миллионов долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:09
2022-06-15T18:49
специальная военная операция на украине
украина
сша
вооружения
ллойд остин
киев
брюссель
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. США планируют передать Украине новое вооружение на сумму более 650 миллионов долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Согласно данным агентства, ожидаются поставки установленных на автомобилях американских противокорабельных ракет "Гарпун".Официально о выделении очередного военного транша Киеву пока не объявлялось.При этом Politico утверждает, что новые поставки оцениваются в миллиард долларов. В списке, помимо "Гарпунов", значатся 18 дополнительных гаубиц, порядка 36 тысяч артиллерийских снарядов, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, оптическое оборудование и запасные части Ранее днем шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая в Брюсселе на открытии третьего заседания контактной группы по поставкам оружия на Украину, заявил, что уменьшать поток оружия для Киева "нельзя". Он попытался оправдать это тем, что сейчас "ставки слишком высоки".Президент США Джо Байден в мае подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ упростит военную поддержку Киева. В частности, снимается ряд требований, связанных с полномочиями главы государства по поставкам "оборонного оборудования", если оно предназначено для украинского правительства или "других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению".Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795496997.html
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украина
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украина, сша, вооружения, ллойд остин, киев, брюссель, министерство обороны сша, в мире, джо байден, владимир путин
17:09 15.06.2022 (обновлено: 18:49 15.06.2022)
 
Bloomberg: в пакет военной помощи США для Украины войдут ракеты "Гарпун"

Bloomberg: США планируют выделить Украине новую военную помощь на 650 миллионов долларов

© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. США планируют передать Украине новое вооружение на сумму более 650 миллионов долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Согласно данным агентства, ожидаются поставки установленных на автомобилях американских противокорабельных ракет "Гарпун".
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В США заявили о неизбежном поражении Украины
Официально о выделении очередного военного транша Киеву пока не объявлялось.
При этом Politico утверждает, что новые поставки оцениваются в миллиард долларов. В списке, помимо "Гарпунов", значатся 18 дополнительных гаубиц, порядка 36 тысяч артиллерийских снарядов, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, оптическое оборудование и запасные части
Ранее днем шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая в Брюсселе на открытии третьего заседания контактной группы по поставкам оружия на Украину, заявил, что уменьшать поток оружия для Киева "нельзя". Он попытался оправдать это тем, что сейчас "ставки слишком высоки".
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Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВооруженияЛлойд ОстинКиевБрюссельМинистерство обороны СШАВ миреДжо БайденВладимир Путин
 
 
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