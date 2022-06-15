https://ria.ru/20220615/vooruzhenie-1795493174.html

Британия изучает возможность поставок Украине противокорабельных ракет

Британия изучает возможность поставок Украине противокорабельных ракет - РИА Новости, 15.06.2022

Британия изучает возможность поставок Украине противокорабельных ракет

Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что страна изучает возможность отправки Киеву дополнительных противокорабельных ракет, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:27

2022-06-15T15:27

2022-06-15T15:37

специальная военная операция на украине

сергей лавров

украина

россия

киев

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что страна изучает возможность отправки Киеву дополнительных противокорабельных ракет, передает агентство Рейтер.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.По словам министра, поставки РСЗО, которые Британия пообещала Украине, ожидаются в скором времени, Лондон также рассматривает отправку дополнительного вооружения."Мы, конечно, изучаем еще большую (поставку) противокорабельных средств, чем мы уже определили, в семействе систем вооружения Brimstone. Мы также изучаем, можем ли мы выделить наши (противокорабельные системы) "Гарпун", чтобы пополнить (запасы) Нидерландов и Дании, хотя они немного отличаются", - заявил Уоллес в ходе пресс-конференции в Осло.Он также утверждает, что подготовка украинских войск становится так же важна, как поставка вооружения, так как многие из них "истощены". По его словам, нужно больше делать в вопросе подготовки украинских войск."Украинские войска на востоке страны... Некоторые из них на фронте уже 90 дней, они истощены, в сфере артиллерии их часто превосходят по численности в очень высоком соотношении. Важно помочь Украине с ее способностью сменять людей на линии фронта", - заявил Уоллес.Ранее Уоллес заявил, что Лондон после предостережений со стороны РФ не откажется от планов поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, передача которых была скоординирована с США. Он также заявил о намерении Великобритании поставить для этих систем управляемые снаряды с дальностью стрельбы до 70 километров.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.

https://ria.ru/20220614/otvetstvennost-1795317090.html

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794878515.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей лавров, украина, россия, киев, нато, ситуация в днр и лнр