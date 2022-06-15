Рейтинг@Mail.ru
Британия изучает возможность поставок Украине противокорабельных ракет - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/vooruzhenie-1795493174.html
Британия изучает возможность поставок Украине противокорабельных ракет
Британия изучает возможность поставок Украине противокорабельных ракет - РИА Новости, 15.06.2022
Британия изучает возможность поставок Украине противокорабельных ракет
Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что страна изучает возможность отправки Киеву дополнительных противокорабельных ракет, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:27
2022-06-15T15:37
специальная военная операция на украине
сергей лавров
украина
россия
киев
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156126/75/1561267532_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_5ae65ff65f0c0b8cff675d0c2b5b2342.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что страна изучает возможность отправки Киеву дополнительных противокорабельных ракет, передает агентство Рейтер.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.По словам министра, поставки РСЗО, которые Британия пообещала Украине, ожидаются в скором времени, Лондон также рассматривает отправку дополнительного вооружения."Мы, конечно, изучаем еще большую (поставку) противокорабельных средств, чем мы уже определили, в семействе систем вооружения Brimstone. Мы также изучаем, можем ли мы выделить наши (противокорабельные системы) "Гарпун", чтобы пополнить (запасы) Нидерландов и Дании, хотя они немного отличаются", - заявил Уоллес в ходе пресс-конференции в Осло.Он также утверждает, что подготовка украинских войск становится так же важна, как поставка вооружения, так как многие из них "истощены". По его словам, нужно больше делать в вопросе подготовки украинских войск."Украинские войска на востоке страны... Некоторые из них на фронте уже 90 дней, они истощены, в сфере артиллерии их часто превосходят по численности в очень высоком соотношении. Важно помочь Украине с ее способностью сменять людей на линии фронта", - заявил Уоллес.Ранее Уоллес заявил, что Лондон после предостережений со стороны РФ не откажется от планов поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, передача которых была скоординирована с США. Он также заявил о намерении Великобритании поставить для этих систем управляемые снаряды с дальностью стрельбы до 70 километров.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
https://ria.ru/20220614/otvetstvennost-1795317090.html
https://ria.ru/20220612/ukraina-1794878515.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156126/75/1561267532_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_f76f46575c0d5674fdaed9342202e465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, украина, россия, киев, нато, ситуация в днр и лнр
15:27 15.06.2022 (обновлено: 15:37 15.06.2022)
 
Британия изучает возможность поставок Украине противокорабельных ракет

Рейтер: Лондон изучает возможность отправки Киеву дополнительных противокорабельных ракет

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Украинские малые бронированные артиллерийские катера
Украинские малые бронированные артиллерийские катера - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Украинские малые бронированные артиллерийские катера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что страна изучает возможность отправки Киеву дополнительных противокорабельных ракет, передает агентство Рейтер.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
По словам министра, поставки РСЗО, которые Британия пообещала Украине, ожидаются в скором времени, Лондон также рассматривает отправку дополнительного вооружения.
"Мы, конечно, изучаем еще большую (поставку) противокорабельных средств, чем мы уже определили, в семействе систем вооружения Brimstone. Мы также изучаем, можем ли мы выделить наши (противокорабельные системы) "Гарпун", чтобы пополнить (запасы) Нидерландов и Дании, хотя они немного отличаются", - заявил Уоллес в ходе пресс-конференции в Осло.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 20:54Специальная военная операция на Украине
Посольство России призвало Лондон к ответу за поставки оружия Киеву
Он также утверждает, что подготовка украинских войск становится так же важна, как поставка вооружения, так как многие из них "истощены". По его словам, нужно больше делать в вопросе подготовки украинских войск.
"Украинские войска на востоке страны... Некоторые из них на фронте уже 90 дней, они истощены, в сфере артиллерии их часто превосходят по численности в очень высоком соотношении. Важно помочь Украине с ее способностью сменять людей на линии фронта", - заявил Уоллес.
Ранее Уоллес заявил, что Лондон после предостережений со стороны РФ не откажется от планов поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, передача которых была скоординирована с США. Он также заявил о намерении Великобритании поставить для этих систем управляемые снаряды с дальностью стрельбы до 70 километров.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 12:38
В Европарламенте призвали передать Украине ядерное оружие
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровУкраинаРоссияКиевНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала