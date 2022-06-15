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Глава Пентагона назвал встречу контактной группы по Украине продуктивной - РИА Новости, 15.06.2022
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Глава Пентагона назвал встречу контактной группы по Украине продуктивной
Глава Пентагона назвал встречу контактной группы по Украине продуктивной - РИА Новости, 15.06.2022
Глава Пентагона назвал встречу контактной группы по Украине продуктивной
Глава Пентагона Ллойд Остин назвал продуктивной встречу контактной группы по Украине, министры обсудили среднесрочную и долгосрочную военную поддержку Киеву. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T20:29
2022-06-15T20:32
украина
сша
в мире
ллойд остин
пентагон
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин назвал продуктивной встречу контактной группы по Украине, министры обсудили среднесрочную и долгосрочную военную поддержку Киеву.Как сообщил Остин на пресс-конференции по итогам третьего заседания контактной группы, которая проходит под председательством США, переговоры были "очень продуктивны"."Мы также обсудили, как далее поддерживать Украину", - сообщил глава оборонного ведомства США, отметив, что союзники "провели важные обсуждения о том, как усилить среднесрочную и долгосрочную поддержку Украине с помощью тренировки (украинских военных) и оказания поддержки".
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украина, сша, в мире, ллойд остин, пентагон
20:29 15.06.2022 (обновлено: 20:32 15.06.2022)
 
Глава Пентагона назвал встречу контактной группы по Украине продуктивной

Глава Пентагона Остин назвал встречу контактной группы по Украине продуктивной

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПентагон в Вашингтоне
Пентагон в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин назвал продуктивной встречу контактной группы по Украине, министры обсудили среднесрочную и долгосрочную военную поддержку Киеву.
Как сообщил Остин на пресс-конференции по итогам третьего заседания контактной группы, которая проходит под председательством США, переговоры были "очень продуктивны".
"Мы также обсудили, как далее поддерживать Украину", - сообщил глава оборонного ведомства США, отметив, что союзники "провели важные обсуждения о том, как усилить среднесрочную и долгосрочную поддержку Украине с помощью тренировки (украинских военных) и оказания поддержки".
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