https://ria.ru/20220615/ukraina-1795598503.html

Глава Пентагона назвал встречу контактной группы по Украине продуктивной

Глава Пентагона назвал встречу контактной группы по Украине продуктивной - РИА Новости, 15.06.2022

Глава Пентагона назвал встречу контактной группы по Украине продуктивной

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал продуктивной встречу контактной группы по Украине, министры обсудили среднесрочную и долгосрочную военную поддержку Киеву. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T20:29

2022-06-15T20:29

2022-06-15T20:32

украина

сша

в мире

ллойд остин

пентагон

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин назвал продуктивной встречу контактной группы по Украине, министры обсудили среднесрочную и долгосрочную военную поддержку Киеву.Как сообщил Остин на пресс-конференции по итогам третьего заседания контактной группы, которая проходит под председательством США, переговоры были "очень продуктивны"."Мы также обсудили, как далее поддерживать Украину", - сообщил глава оборонного ведомства США, отметив, что союзники "провели важные обсуждения о том, как усилить среднесрочную и долгосрочную поддержку Украине с помощью тренировки (украинских военных) и оказания поддержки".

https://ria.ru/20220615/eskalatsiya-1795344348.html

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украина, сша, в мире, ллойд остин, пентагон