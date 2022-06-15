https://ria.ru/20220615/ukraina-1795593143.html
США призвали содействовать расследованию военных преступлений на Украине
США призвали содействовать расследованию военных преступлений на Украине - РИА Новости, 15.06.2022
США призвали содействовать расследованию военных преступлений на Украине
США призывают все стороны содействовать расследованию возможных военных преступлений на Украине, это отвечало бы общим интересам, заявила в среду американский... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T20:04
2022-06-15T20:04
2022-06-15T20:04
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ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. США призывают все стороны содействовать расследованию возможных военных преступлений на Украине, это отвечало бы общим интересам, заявила в среду американский посол по вопросам международного уголовного правосудия при госдепартаменте Бет Ван Шаак."Очевидно, мы призываем все стороны оказывать содействие международным усилиям по расследованию возможных преступлений, преступлений против человечества на Украине. На наш взгляд, полное, справедливое расследование, в рамках которого гарантирован полный доступ к информации, отвечало бы интересам всех сторон", - сказала Ван Шаак в ходе спецбрифинга для журналистов, организованного на площадке госдепартамента.Представитель госдепа также сообщила, что США ознакомились с представленным в ООН докладом российской стороны, в котором содержатся свидетельства совершения Украиной военных преступлений в Донбассе на протяжении последних восьми лет."Короткий ответ на ваш вопрос – да. Мы ознакомились с этими сообщениями. В действительности, московский механизм, созданный в рамках ОБСЕ, очень тщательно документировал злоупотребления каждой из сторон, что включает данные о возможных злоупотреблениях со стороны украинских военных по отношению к содержащимся под стражей российским военнослужащим", - добавила Ван Шаак.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками. ЛНР также готовится к трибуналу над украинскими националистами, совершившими преступления на территории республики за последние восемь лет, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
https://ria.ru/20220615/bayden-1795584733.html
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795441875.html
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795496997.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, украина, сша, государственный департамент сша, россия
США призвали содействовать расследованию военных преступлений на Украине
Посол США Ван Шаак призвала содействовать расследованию военных преступлений на Украине
ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. США призывают все стороны содействовать расследованию возможных военных преступлений на Украине, это отвечало бы общим интересам, заявила в среду американский посол по вопросам международного уголовного правосудия при госдепартаменте Бет Ван Шаак.
"Очевидно, мы призываем все стороны оказывать содействие международным усилиям по расследованию возможных преступлений, преступлений против человечества на Украине. На наш взгляд, полное, справедливое расследование, в рамках которого гарантирован полный доступ к информации, отвечало бы интересам всех сторон", - сказала Ван Шаак в ходе спецбрифинга для журналистов, организованного на площадке госдепартамента.
Представитель госдепа также сообщила, что США ознакомились с представленным в ООН докладом российской стороны, в котором содержатся свидетельства совершения Украиной военных преступлений в Донбассе на протяжении последних восьми лет.
"Короткий ответ на ваш вопрос – да. Мы ознакомились с этими сообщениями. В действительности, московский механизм, созданный в рамках ОБСЕ, очень тщательно документировал злоупотребления каждой из сторон, что включает данные о возможных злоупотреблениях со стороны украинских военных по отношению к содержащимся под стражей российским военнослужащим", - добавила Ван Шаак.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова
сообщила РИА Новости, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины
, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками. ЛНР
также готовится к трибуналу над украинскими националистами, совершившими преступления на территории республики за последние восемь лет, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник
.