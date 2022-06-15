https://ria.ru/20220615/ukraina-1795549736.html

На Украине возбудили дело против директора сети аптек за финансирование ДНР

На Украине возбудили дело против директора сети аптек за финансирование ДНР - РИА Новости, 15.06.2022

На Украине возбудили дело против директора сети аптек за финансирование ДНР

Уголовное дело заведено на Украине против директора сети аптек, его обвиняют в финансировании Донецкой Народной Республики, сообщили в украинском Офисе... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:50

2022-06-15T17:50

2022-06-15T17:50

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

донецкая народная республика

россия

нато

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено на Украине против директора сети аптек, его обвиняют в финансировании Донецкой Народной Республики, сообщили в украинском Офисе генпрокурора."Сообщено о подозрении директору сети аптек. По данным следствия, подозреваемый совместно с другими лицами в октябре 2014 года зарегистрировал два общества с ограниченной ответственностью на временно оккупированной территории Донецкой области. Они создали сеть из 77 аптечных пунктов, которые действовали на территории так называемой ДНР", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.По информации ведомства, в течении четырех лет они перечисляли деньги в налоговые органы ДНР. Директору сети аптек сообщили о подозрении в так называемом "финансировании терроризма".Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполнял минские соглашения и затягивал переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне из НАТО перебрасывали технику к границам РФ.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220608/obvinenie-1794100977.html

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html

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донецкая народная республика

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владимир путин, украина, донецкая народная республика, россия, нато, в мире, ситуация в днр и лнр