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Патрушев обвинил НАТО в прекращении диалога между Россией и Украиной
Патрушев обвинил НАТО в прекращении диалога между Россией и Украиной - РИА Новости, 15.06.2022
Патрушев обвинил НАТО в прекращении диалога между Россией и Украиной
Деструктивные действия США, Британии и других стран НАТО по накачке Киева оружием и поощрению нацистских настроений привели к прекращению российско-украинского... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:14
2022-06-15T17:14
2022-06-15T17:14
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Деструктивные действия США, Британии и других стран НАТО по накачке Киева оружием и поощрению нацистских настроений привели к прекращению российско-украинского диалога, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности."Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые бы позволили прекратить боевые действия. Однако переговоры Москвы и Киева в настоящее время заморожены украинской стороной. Именно деструктивные действия США, Англии и их союзников привели к прекращению российско-украинского диалога", - сообщил Патрушев.По его словам, Россия ранее неоднократно и тщетно пыталась предостеречь страны НАТО от накачки Украины вооружениями, поощрения "милитаристских, нацистско-русофобских настроений киевского режима", поддержки устремлений Киева вступить в Альянс.
https://ria.ru/20220602/peregovory-1792742379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Патрушев обвинил НАТО в прекращении диалога между Россией и Украиной
Патрушев: деструктивные действия НАТО привели к прекращению диалога между Москвой и Киевом