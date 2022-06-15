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Патрушев обвинил НАТО в прекращении диалога между Россией и Украиной

Патрушев обвинил НАТО в прекращении диалога между Россией и Украиной - РИА Новости, 15.06.2022

Патрушев обвинил НАТО в прекращении диалога между Россией и Украиной

Деструктивные действия США, Британии и других стран НАТО по накачке Киева оружием и поощрению нацистских настроений привели к прекращению российско-украинского... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:14

2022-06-15T17:14

2022-06-15T17:14

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Деструктивные действия США, Британии и других стран НАТО по накачке Киева оружием и поощрению нацистских настроений привели к прекращению российско-украинского диалога, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности."Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые бы позволили прекратить боевые действия. Однако переговоры Москвы и Киева в настоящее время заморожены украинской стороной. Именно деструктивные действия США, Англии и их союзников привели к прекращению российско-украинского диалога", - сообщил Патрушев.По его словам, Россия ранее неоднократно и тщетно пыталась предостеречь страны НАТО от накачки Украины вооружениями, поощрения "милитаристских, нацистско-русофобских настроений киевского режима", поддержки устремлений Киева вступить в Альянс.

https://ria.ru/20220602/peregovory-1792742379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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