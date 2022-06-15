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Патрушев обвинил НАТО в прекращении диалога между Россией и Украиной - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795539131.html
Патрушев обвинил НАТО в прекращении диалога между Россией и Украиной
Патрушев обвинил НАТО в прекращении диалога между Россией и Украиной - РИА Новости, 15.06.2022
Патрушев обвинил НАТО в прекращении диалога между Россией и Украиной
Деструктивные действия США, Британии и других стран НАТО по накачке Киева оружием и поощрению нацистских настроений привели к прекращению российско-украинского... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:14
2022-06-15T17:14
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
нато
украина
москва
совет безопасности рф
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Деструктивные действия США, Британии и других стран НАТО по накачке Киева оружием и поощрению нацистских настроений привели к прекращению российско-украинского диалога, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности."Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые бы позволили прекратить боевые действия. Однако переговоры Москвы и Киева в настоящее время заморожены украинской стороной. Именно деструктивные действия США, Англии и их союзников привели к прекращению российско-украинского диалога", - сообщил Патрушев.По его словам, Россия ранее неоднократно и тщетно пыталась предостеречь страны НАТО от накачки Украины вооружениями, поощрения "милитаристских, нацистско-русофобских настроений киевского режима", поддержки устремлений Киева вступить в Альянс.
https://ria.ru/20220602/peregovory-1792742379.html
киев
россия
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в мире, киев, россия, нато, украина, москва, совет безопасности рф, николай патрушев, ситуация в днр и лнр
17:14 15.06.2022
 
Патрушев обвинил НАТО в прекращении диалога между Россией и Украиной

Патрушев: деструктивные действия НАТО привели к прекращению диалога между Москвой и Киевом

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Деструктивные действия США, Британии и других стран НАТО по накачке Киева оружием и поощрению нацистских настроений привели к прекращению российско-украинского диалога, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
"Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые бы позволили прекратить боевые действия. Однако переговоры Москвы и Киева в настоящее время заморожены украинской стороной. Именно деструктивные действия США, Англии и их союзников привели к прекращению российско-украинского диалога", - сообщил Патрушев.
По его словам, Россия ранее неоднократно и тщетно пыталась предостеречь страны НАТО от накачки Украины вооружениями, поощрения "милитаристских, нацистско-русофобских настроений киевского режима", поддержки устремлений Киева вступить в Альянс.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 20:22
Столтенберг: НАТО не станет диктовать Киеву условия переговоров с Москвой
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияНАТОУкраинаМоскваСовет Безопасности РФНиколай ПатрушевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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