https://ria.ru/20220615/ukraina-1795513503.html

Захарова рассказала, с чего Москва и Киев начнут восстанавливать отношения

Захарова рассказала, с чего Москва и Киев начнут восстанавливать отношения - РИА Новости, 15.06.2022

Захарова рассказала, с чего Москва и Киев начнут восстанавливать отношения

Восстановление отношений России и Украины может начаться с завершения активной фазы боевых действий, восстановления инфраструктуры, а далее - уже должен будет... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:17

2022-06-15T16:17

2022-06-15T16:17

петербургский международный экономический форум — 2022

в мире

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Восстановление отношений России и Украины может начаться с завершения активной фазы боевых действий, восстановления инфраструктуры, а далее - уже должен будет решать народ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ."Конечно, с завершения активной фазы боевых действий, естественно, с восстановления инфраструктуры. А дальше народ, граждане будут решать непосредственно, там, на земле", - сказала Захарова в ответ на вопрос журналиста о том, с чего может начаться восстановление отношений с Украиной.

https://ria.ru/20220615/nenavist-1795295703.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр