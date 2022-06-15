Захарова рассказала, с чего Москва и Киев начнут восстанавливать отношения
Захарова: восстановление отношений с Украиной может начаться с завершения активных боев
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге в рамках ПМЭФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге в рамках ПМЭФ
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Восстановление отношений России и Украины может начаться с завершения активной фазы боевых действий, восстановления инфраструктуры, а далее - уже должен будет решать народ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ.
"Конечно, с завершения активной фазы боевых действий, естественно, с восстановления инфраструктуры. А дальше народ, граждане будут решать непосредственно, там, на земле", - сказала Захарова в ответ на вопрос журналиста о том, с чего может начаться восстановление отношений с Украиной.
Как украинские политики восемь лет разжигали ненависть ко всему русскому"Все, что имеет в корне слово "Россия", — это кристальное, тотальное и доказанное зло", "русскоязычные украинцы — самая большая проблема Украины", "Россия крадет чужую историю — это факт". Украинские политики годами пропагандировали ненависть ко всему русскому. Русофобия особенно активно и системно взращивалась последние восемь лет.