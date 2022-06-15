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Захарова рассказала, с чего Москва и Киев начнут восстанавливать отношения - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
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Захарова рассказала, с чего Москва и Киев начнут восстанавливать отношения
Захарова рассказала, с чего Москва и Киев начнут восстанавливать отношения - РИА Новости, 15.06.2022
Захарова рассказала, с чего Москва и Киев начнут восстанавливать отношения
Восстановление отношений России и Украины может начаться с завершения активной фазы боевых действий, восстановления инфраструктуры, а далее - уже должен будет... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:17
2022-06-15T16:17
петербургский международный экономический форум — 2022
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Восстановление отношений России и Украины может начаться с завершения активной фазы боевых действий, восстановления инфраструктуры, а далее - уже должен будет решать народ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ."Конечно, с завершения активной фазы боевых действий, естественно, с восстановления инфраструктуры. А дальше народ, граждане будут решать непосредственно, там, на земле", - сказала Захарова в ответ на вопрос журналиста о том, с чего может начаться восстановление отношений с Украиной.
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в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
16:17 15.06.2022
 
Захарова рассказала, с чего Москва и Киев начнут восстанавливать отношения

Захарова: восстановление отношений с Украиной может начаться с завершения активных боев

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге в рамках ПМЭФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге в рамках ПМЭФ
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Восстановление отношений России и Украины может начаться с завершения активной фазы боевых действий, восстановления инфраструктуры, а далее - уже должен будет решать народ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ.
"Конечно, с завершения активной фазы боевых действий, естественно, с восстановления инфраструктуры. А дальше народ, граждане будут решать непосредственно, там, на земле", - сказала Захарова в ответ на вопрос журналиста о том, с чего может начаться восстановление отношений с Украиной.
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко и спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий на предвыборном митинге в Стрые - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
14:09Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Как украинские политики восемь лет разжигали ненависть ко всему русскому"Все, что имеет в корне слово "Россия", — это кристальное, тотальное и доказанное зло", "русскоязычные украинцы — самая большая проблема Украины", "Россия крадет чужую историю — это факт". Украинские политики годами пропагандировали ненависть ко всему русскому. Русофобия особенно активно и системно взращивалась последние восемь лет.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022В миреУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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